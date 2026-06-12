【6/12(金)13:00～】Mitchie Mの書き下ろし楽曲をGETしよう！VTuberオリジナル曲獲得オーディションのプレエントリー受付スタート！

株式会社ドワンゴ

ニコニコでは、6月12日（金）13:00よりVTuberを対象にした参加型オーディションイベント「おりそんV7（おりそんブイセブン）」のプレエントリー受付を開始いたします。

オーディションの優勝者は、「ビバハピ」「大江戸ジュリアナイト」などのヒット作品を手がけ、安室奈美恵やAdoへの楽曲提供や、ポケモンや日清食品との大型タイアップなどを歴任するトップクリエイターMitchie Mさんに、自分だけのオリジナル曲を書き下ろしてもらうことができます。

今回もオフィシャルサポーターとして「JOYSOUND」の参加協力が決定！

完成作品は全国に展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で配信されることが決定しています。

また優勝特典のほかに、上位入賞者にはニコニコの公式生放送番組にゲスト出演できる権利やVTuber専門誌への記事掲載権などが贈呈されます。

▶「おりそんV7」詳細ページはこちら(https://blog.nicovideo.jp/niconews/4202)

Mitchie M PROFILE

Mitchie M

2011年にボカロPとしてデビュー。音響工学・音声学の知見を駆使してミリセカンド単位の制御を行う、驚異的なボーカルエディット技術は「神調教」と評され、ボカロシーンに強烈なインパクトを与えた。「ビバハピ」「好き！雪！本気マジック」「大江戸ジュリアナイト」など数々のヒット作品を世に送り出す一方、安室奈美恵やAdoといった国内トップシンガーとの共演、ガンダム45周年公式コラボ、ポケモンや日清食品とのグローバルタイアップなどを多数歴任。高度なエンジニアリングと鮮やかなポップセンスを合わせ持つ、現代の音楽シーンの最前線を走るトップクリエイター。

OFFICIAL(https://mitchie-m.com/) ／ ニコニコ(https://www.nicovideo.jp/user/22580750) ／ X(https://x.com/_MitchieM)

入賞者特典

1位：Mitchie M制作！あなただけの書き下ろし オリジナル曲獲得

1～2位：ニコニコ公式番組 ゲスト出演権

2～4位： 『VTuber スタイル』 特集記事掲載

3～5位： ニコニコ公式番組 オリジナルCM配信権

- 完成作品は株式会社エクシングの展開する通信カラオケ「JOYSOUND」で全国配信されます。- 完成したオリジナル曲をニコニコにアップロードして頂いた場合には、楽曲の宣伝に使用できる100万ポイント相当のニコニ広告用ポイントチケットを贈呈させていただきます（有効期限2か月/該当動画ID限定）。- ゲスト出演回の放送日は未定です。決定次第ご連絡させていただきます。リモート形式でのご出演になります。- 掲載号は追ってご相談させて頂きます。掲載スペースは以下を予定しています。2位 1/2ページ3位 1/4ページ4位 1/4ページ

ニコニコ公式生放送番組にご自身のオリジナルCM動画を挿入する権利を贈呈します

審査の流れ

6月12日（金）13:00～【プレエントリー受付スタート】

7月10日（金）23:59【プレエントリー受付終了】

7月13日（月）13:00 ～ 7月19日（日）23:59【1次審査】

7月25日（土）20:00～【最終審査】

- フォーム(https://form.nicovideo.jp/forms/orisonv_7)からご応募ください。- 事前に応募要項、参加方法、注意事項、応募規約を確認いただき、X（旧Twitter）での参加表明ポストをお願いいたします。- 審査を通過された方には運営から7月11日（土）中にプレエントリーフォームにご記入いただいたメールアドレス宛てに連絡をさせていただきます。- 運営からのメールをもって正式エントリー完了とさせていただきます。- 1次審査は、ユーザー生放送に贈られたギフトポイントの合計数が審査基準となります。- 上位8名が最終審査に進出できます。- 配信ルールを参照のうえ、ユーザー生放送を行ってください。

1次審査を通過した上位8名による最終審査を生放送で実施いたします。

▶最終審査の視聴、タイムシフト予約はこちら(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350669972)

応募要項

■プレエントリー期間

- 6月12日（金）13:00 ～ 7月10日（金）23:59

■プレエントリー可能なVTuber

- VTuberとしての活動実績がある方（ニコニコ以外でもOK）- VTuberとしてオリジナル曲を歌いたいという夢をお持ちの方- 日本語でコミュニケーションが取れる方- 3Dモデル/2Dモデルの全身データをお持ちである方（カスタムキャストもOK）- ニコニコアカウントのプロフィールに、第三者の著作権を侵害しない、自分のVTuberアバターの画像/イラストを設定している方- オーディション進行や、入賞特典の提供手続きにおける運営からの連絡に誠実に対応して頂ける方- 最終審査（公式生放送）にリモートで参加が可能な方- ボーカルレコーディングやイベント出演など、入賞後の必要に応じて東京近郊までお越し頂ける方（海外の滞在先からお越しいただく場合、日本までの渡航費はご自身で負担頂くことになりますので十分にご注意ください）

※最終選考は7月25日（土）夜に実施予定です。参加方法の詳細は1次審査を通過された方に追ってお伝えします。

※本番日の前に、リモート出演にあたっての配信テストを実施させて頂きます。

開催概要

■イベント名：VTuberオリジナル曲獲得オーディション おりそんV7

■主催：株式会社ドワンゴ

■開催期間：2026年6月12日（金） ～ 7月25日（土）

■X：https://x.com/nicovtuber_PR

その他の詳細情報は、オーディション詳細ページ(https://blog.nicovideo.jp/niconews/4202)よりご確認ください。