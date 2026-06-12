【SHOO・LA・RUE】汗じみ見せずにキレイをキープ！汗じみ防止・接触冷感機能付きTシャツが登場！

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社アルカスインターナショナルが展開するレディースのファッションブランド「SHOO・LA・RUE（シューラルー）」（https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/(https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/)）は、夏に嬉しい汗じみ防止機能つきTシャツに関する特集ページを、6月12日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

全国のショッピングセンターを中心に展開するシューラルーは、幅広いスタイル、年齢層の女性へ向けて、旬なトレンドアイテムをロープライスで提案するブランドです。

デイリーにファッションを楽しみたい女性の気持ちに寄り添い、大人が求めていたファッションと日常性を備えたライフスタイルをご提案しております。

今回の特集ページでは、気温が高くなってくるこれからの季節に嬉しい汗じみ防止機能がついたTシャツを2型ご紹介いたします。

■こだわりポイント

薄手でありながら汗じみが目立ちにくい、こだわりの素材を採用しています。表面にはっ水加工、裏面には汗を素早く吸収する吸水速乾加工を施すことで、快適な着用感を実現しました。加えて、ゆったりとしたシルエットと接触冷感機能により、涼しさと体型カバーを両立しています。また、しなやかな風合いで着心地がよく、暑い季節の普段着として使いやすい素材です。

※発汗量や着用環境により、効果が異なる場合があります

※この効果は永久ではありません

【夏に嬉しい3つの機能】

・汗じみ防止

・接触冷感

・洗濯機OK

この機会にぜひシューラルーの店頭および公式オンラインストアをチェックしてみてください。

特集ページはこちら！ :https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/journal/092228/

【汗じみ防止/ひんやり/S-LL】インせず着られる 刺繍ロゴTシャツ

●価格：\1,989（税込）

●カラー：ホワイト/チャコールグレー/ブラック/イエロー/ブラウン/ブルー

●サイズ展開： S/M/ L/ LL

脇の斜め切り替えと裾タックが生み出す、丸みのある立体シルエット。自然なドレープがヒップ周りをふんわり包み込み、暑い季節も快適に体型をカバーします。フロントにはワンポイントのロゴ刺繍を施しました。細身のテーパードパンツで大人のきちんとスタイルにも、デニム合わせでデイリー使いにも。

【汗じみ防止/ひんやり/S-LL】お袖フレアレースTシャツ

●価格：\2,489（税込）

●カラー：オフホワイト/チャコールグレー/イエロー/ピンク/ネイビー

●サイズ展開：S/M/L/LL

肩をやや落としたボックスシルエットが身体を程よくカバーし、袖のアイレットレースが上品な華やかさを演出。ラウンドネックと裾のサイドスリットが抜け感を添え、きれいめな着こなしにも映える一枚です。華やかな柄スカートと合わせた夏のきれいめコーデで通勤にも、カジュアルなデニムパンツに合わせてリラックススタイルにも使える便利なデザインＴシャツです。※袖部分は汗ジミ防止ではありません。

※照明の関係により、実際の色味と違って見える場合があります。また、パソコン・スマートフォンなどの環境により、製品と画像のカラーが若干異なる場合もございます。

※取り扱い店舗について

公式オンラインストア内からご確認いただくか、お近くの店舗へお問い合わせください。

【 Shop List & Online Store 】

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BR755&link_id=755_F_shoplist)

■ オンラインストア： https://store.world.co.jp/s/brand/shoo-la-rue/

【 Social media 】

■ Instagram https://www.instagram.com/shoolarue_official/(https://www.instagram.com/shoolarue_official/)

■ X https://x.com/SHOOLARUE_jp(https://x.com/SHOOLARUE_jp)

＜会社概要＞

・名称：株式会社アルカスインターナショナル （ワールドグループ）

・代表者：内山 誠一

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

（ワールド 企業サイト）：https://corp.world.co.jp/

（ワールドグループ 公式オンラインストア）：https://store.world.co.jp/