DHC本社移転に伴うご寄付を受けて植樹を実施

株式会社ディーエイチシー

株式会社ディーエイチシー(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮崎緑、以下:DHC)は、本社移転に際してご案内した「祝花に代わる植樹寄付」に関して、多くのみなさまよりご寄付いただいたことを受け、2026年6月6日(土)、神奈川県横須賀市の「湘南国際村めぐりの森」において、当社社員による植樹を実施いたしました。

当社は2026年2月の本社移転に際し、お祝い花等の代替として、認定NPO法人環境リレーションズ研究所が主催する森林再生プロジェクト「Present Tree(R)」を活用した“植樹寄付”をご案内し、これまでに大変多くのみなさまから合計650本超の植樹にあたるご賛同・ご寄付をいただきました。

このたび、そのご厚意を形にするため、同NPOが主催する森づくり活動に当社社員9名が参加し、みなさまからいただいた気持ちを未来につなげる森づくりに取り組みました。

今回の植樹活動は、多くのみなさまの温かいご支援と想いに支えられて実現いたしました。ご賛同・ご寄付をいただいたみなさまに、心より感謝申し上げます。

当社は今後も、地域社会やさまざまなステークホルダーのみなさまと連携しながら、環境保全および持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続してまいります。

DHC 執行役員 流通営業事業ユニット 伊藤 木綿矢