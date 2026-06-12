日常を忘れる没入感とともに、心静かに紡ぐ自分時間。「精麻を綯（な）って作るアクセサリー」と「かぎ針編みで作るエアリーイヤアクセ」の新作手づくりキット2点がフェリシモ「SeeMONO」から登場

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する、手づくりキットとインテリア雑貨のブランド「SeeMONO［シーモノ］」は、「精麻を綯（な）って作るアクセサリーキット」と「かぎ針編みで作るエアリーイヤアクセキット」のウェブ販売を5月18日より開始しています。

古くから神事に用いられてきた神聖な植物・精麻（せいま）を無心で綯（な）う、凛とした印象の『精麻のアクセサリー』と、上品なビーズたちをふんわりとした形に編み上げる『かぎ針編みアクセサリー』は、それぞれ異なる趣で初夏の装いを彩ります。どちらも手仕事の没入感を味わいながら、既製品にはない本格的な作品を生み出すことができるキットです。初夏のお出かけの装いになじむ完成度の高さと、心静かな「大人の自分時間」を同時に楽しむことができます。

◆精麻を綯（な）って作るアクセサリーキット

古くから日本の暮らしや神事と結びついた神聖な植物、大麻。その茎から取り出される繊維「精麻（せいま）」を綯って作るアクセサリーのキットです。精麻には祓い清める力があるとされ、神社のしめ縄や鈴緒、横綱の化粧まわしなど、日本文化の深いところで使われてきました。キットでは、まず帯状の精麻を綯うところからスタートし、それを結び、水晶玉やガラスビーズなども取り入れながらアクセサリーへと形づくっていきます。日常の喧騒を忘れ、心静かに自分と向き合いながら、いにしえからの手仕事に没頭できるのもこのキットの魅力です。

「綯う」とは、手でより合わせて、1本の丈夫な紐や縄を作り出すこと。日本の伝統文化においては、神社やお正月飾りとして使われるしめ縄も、藁や縄を綯って作られます。この「綯う」作業を自宅の机の上でも手軽に体験することができます。

デザインは6種類。自分にとってお守りのような、特別な存在になってくれそうです。

上段左から〈かごめ結びのブローチ〉〈水晶のブレスレット〉〈相生結びのリング〉、下段左から〈お花のイヤアクセ〉〈ガラスビーズのブレスレット〉〈守り結びと釈迦結びのブレスレット〉

精麻のやさしい色合いがシンプルな装いにもよく合います。軽い付け心地で、お手持ちのアクセサリーとの重ね付けもおすすめです。

1回のお届けキットには、各材料セット（精麻、水晶玉、ガラスビーズ、アクセサリー金具など）と作り方説明書が付いています。

◆監修：佐藤 晶子さん

祓いや浄化の象徴とされ、場を清め心身を整える特別な素材「精麻」と出会い、職人の道へ。撚り、結び、編み上げる手仕事に加え結びの技術を取り入れ、「繋ぐ」「守る」「巡らせる」という意味を込めて日常に寄り添う作品を制作。身に着ける方の内側にある本来の輝きと調和しやさしく照らす存在となることを目指しています。

・Instagram（@shoko.musuhi）＞＞ https://www.instagram.com/shoko.musuhi/

【NEW】清らかな空気をまとう 精麻を綯（な）って作るアクセサリーキットの会

月1セット \1,900（+10% \2,090）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260612/2/

◆かぎ針編みで作るエアリーイヤアクセキット

空気を含んだようなエアリーなふわふわ感とビーズのきらめきやつぶつぶ感が新しい、かぎ針編みならではのやわらかなニュアンスが魅力のイヤアクセのキットです。繊細な糸に通したビーズを、8号の細いレース針ですくって編んで作ります。

緻密な仕立てのようで、ほとんどがくさり編みまたはこま編み。同じ編み方を繰り返し行うだけなので、夢中になってリズミカルに編み進められます。

金糸や銀糸、レース糸など、デザインごとに異なる表情の編み糸をセット。

ビーズをあらかじめ糸に通し、1～3個ずつすくってくさり編みをすることで、ビーズがまとまっていきます。

デザインは6種類。シックな色遣いで装いに合わせやすく、それでいて存在感の光る、大人っぽい仕上がりです。

上段左から〈AQUA〉〈SWIRL〉〈PEBBLE〉、下段左から〈FLUFF〉〈FRILL〉〈CURRANT〉

泡や雲のようにふわふわとしたデザイン、タッセルのように流れるデザインなどバリエーション豊かに楽しめるので、完成後はコーデに合わせて選ぶのも楽しみです。

1回のお届けキットには、ビーズや糸、金具などの材料セットと、ビーズ通し針、作り方説明書が付いてきます。金具はイヤリングとピアスの両方がセットされているので、好きなほうを選んで作ることができます。手づくりのプレゼントにもおすすめです。

【NEW】耳もとに軽やかな彩りを かぎ針編みで作るエアリーイヤアクセキットの会

月1セット \2,400（+10% \2,640）

商品の詳細とお申し込み＞＞ https://feli.jp/s/pr260612/1/

◆「SeeMONO［シーモノ］」（2017年～)

SeeMONO［シーモノ］は、楽しいおうち時間を提供するインテリア雑貨ブランドです。コンセプトは、「日常に、新しいもの、美しいもの、楽しいもの」。見慣れてしまった暮らしのシーンも、子どものような想像力で見つめ直せば「新しいもの、美しいもの、楽しいもの」が見えてきます。毎日の中に新鮮な視点や、クリエイトする気持ちを大切に、気軽に「おうちワークショップ」を楽しめるキットの数々をご用意しています。

・公式サイト＞＞ https://feli.jp/s/pr260612/3/

・Instagram（@_seemono_）＞＞ https://www.instagram.com/_seemono_/



◆電話での注文・問い合わせ：フリーダイヤル： 0120-055-820（通話料無料） 受付時間：平日／9時～17時 ※一部のIP電話では利用できない場合があります。※お客さまからのお電話は、内容を確認・記録するために録音させていただいております。

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/