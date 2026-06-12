【6/23（火）13:00開催】オンラインセミナー『いま、そこにあるマーケティングリサーチの課題　第3回：インサイトと生活者理解をめぐる課題』

日本インフォメーション株式会社

総合マーケティングリサーチ会社の日本インフォメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：斎藤啓太）は、2026年6月23日（火）13:00よりトランスコスモス・アナリティクス株式会社エグゼクティブフェローの萩原雅之氏を講師にお迎えして、無料オンラインセミナーを開催します。

セミナー概要

詳細・お申込みはこちら :https://www.n-info.co.jp/seminar/seminar-20260623/オンラインセミナー開催『いま、そこにあるマーケティングリサーチの課題 第3回：インサイトと生活者理解をめぐる課題』

マーケティングリサーチは、企業の意思決定や生活者理解の基盤として、長年にわたり重要な役割を果たしてきました。しかし近年は、デジタル化の加速、消費者行動の多様化、そしてAIをはじめとする新技術の台頭により、マーケティングリサーチを取り巻く環境は、かつてないスピードで変化し続けています。

こうした変化の中で、リサーチに携わる私たちは、さまざまな課題に直面しています。調査協力者の確保が難しくなっている現実、データ品質への懸念、そして「本当に生活者を理解できているのか」という根本的な問い--。これらの課題は、リサーチの価値そのものを問い直す契機にもなっています。

そこで本セミナーでは、「いま、そこにあるマーケティングリサーチの課題」と題し、全5回のシリーズでこれらの課題を一つひとつ紐解いていきます。スピーカーには、長年にわたり第一線でリサーチ業界をリードしてきた萩原雅之氏をお迎えし、課題の本質と向き合い方を解説いただきます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48646/table/144_1_881e6560d1e94133002a04caf3980621.jpg?v=202606120152 ]

シリーズ第３回となる今回は「インサイト」 をテーマに取り上げます。データやAI活用が進む中で「数字には見えない人間の本質」をいかに捉えるか、インサイトを生み出す多様なアプローチと、それを組織・人材に活かす方法を議論します。

調査の設計・推進や意思決定にリサーチを活用されているリサーチ担当者・マーケティング担当者の方におすすめのセミナーです。ぜひご参加ください。

※内容は変更される場合があります

■このような方へおすすめ

・マーケティング、商品/サービス関連のリサーチ業務を担当されている方

・事業部やマーケティング部などブランド開発の中でリサーチを行うマーケターの方

・リサーチ結果を活用した意思決定に関わる方

・マーケティングリサーチの「いま」を体系的に学びたい方

■プログラム

『いま、そこにあるマーケティングリサーチの課題 第3回：インサイトと生活者理解をめぐる課題』- マーケティングリサーチの定義が変わった- テクノロジー偏重マーケティングの危うさ- インサイトを生み出す10の方法- インサイトを活かすための組織と人材

スピーカー：

トランスコスモス・アナリティクス株式会社 エグゼクティブフェロー

萩原雅之

※内容は変更される場合があります

■プログラム詳細・講師略歴

ゲストプレゼンテーション

『いま、そこにあるマーケティングリサーチの課題 第3回：インサイトと生活者理解をめぐる課題』

本セミナーではマーケティングリサーチが直面するイシュー（答えを出すべき課題）をとりあげ、信頼回復のために何ができるのかを考えていきます。

第３回は、近年注目を集める「インサイト」をキーワードに、マーケティングにおける生活者理解の課題を考えます。データ分析やAI活用が進み、消費者行動はかつてないほど可視化されるようになりましたが、その一方で「数字は見えるが人間が見えない」という逆説も生まれています。テクノロジー偏重マーケティングの危うさを整理しながら、インサイトを生み出す多様な方法と、それを活かすための組織・人材のあり方について議論します。

スピーカー略歴

萩原雅之

トランスコスモス・アナリティクス株式会社

エグゼクティブフェロー

1961年生まれ。東京大学教育学部卒。

日経リサーチ、リクルートリサーチ、ネットレイティングス（現ニールセンデジタル）社長などを歴任。2012年より青山ビジネススクール（ABS）、2015年より早稲田大学ビジネススクール（WBS）にて「マーケティングリサーチ」の講義を務める。著書に『次世代マーケティングリサーチ』（2011年）のほか、2026年刊行の書籍『ザ・マーケティング・イシュー(https://www.amazon.co.jp/dp/4296210378/ref=nosim?tag=oakfield-22)』に分担執筆。ESOMARおよび日本世論調査協会個人会員。

ご購入はこちらから(https://www.amazon.co.jp/dp/4296210378/ref=nosim?tag=oakfield-22)

ファシリテーター略歴

斎藤 啓太

日本インフォメーション株式会社 代表取締役社長

金融機関、大手マーケティングリサーチ会社を経て、現職。

これまでは企画から分析報告まで一貫したリサーチ業務を担当。

現在は経営戦略全般に関わりながら、リサーチの実務にも携わる。

日本マーケティング・リサーチ協会 理事

情報経営イノベーション専門職大学【iU】 客員教授

■開催概要

詳細・お申し込みはこちら :https://www.n-info.co.jp/seminar/seminar-20260623/[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48646/table/144_2_883fbd66a93b71128d3d6e9adc1f7e6d.jpg?v=202606120152 ]

※席に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

※誠に申し訳ございませんが、同業他社（マーケティングリサーチ関連）、個人の方のご参加は、お断りさせて頂いております。