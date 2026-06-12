先読み型デッキ構築RPG 『覚醒：鬼ヶ島』Steamストアページの公開と体験版の配信を開始

株式会社シンクロバレー

株式会社シンクロバレー（本社：東京都千代田区、代表取締役：西谷 眞之介）は、同社ブランド「SHINKURO GAMES（シンクロゲームス）」にて開発中の、先読み型デッキ構築RPG『覚醒：鬼ヶ島』のSteamストアページの公開と体験版の配信を2026年6月12日より開始いたしました。

合わせて「Steam Nextフェス」へ参加することをお知らせいたします。

▼Steamストアページ（体験版）

https://store.steampowered.com/app/4625930

▼公式SNS

公式YouTube

https://www.youtube.com/@SHINKUROGAMES

公式X

https://x.com/SHINKUROGAMES

『覚醒：鬼ヶ島』体験版 概要

『覚醒：鬼ヶ島』の冒険の舞台は鬼が住まう鬼ヶ島。

故郷に脅威をもたらす鬼を退治するため、頼りになるお供の動物たちと共に鬼ヶ島を冒険します。

「先読み型デッキ構築RPG」とは、対戦相手の行動を事前にすべて把握して、プレイヤーの行動を編成することができるRPGです。

バトル展開を先読みして勝利を掴むために、個性的なお供たちで陣形を編成する、バトルで使用する技を編成する、バトルの攻撃順番をターンごとに編成するなど、あらゆる要素をデッキ構築することができます。

これらのデッキ構築の要素となる「札」については、正式リリース時には300種類以上が登場する予定です。

デッキ構築しだいで主人公やお供たちの個性はさまざまに変化しますので、あなただけの最強パーティをつくって楽しんでください。

▼体験版でプレイ可能な内容

体験版では、舞台となる「鬼ヶ島」の序盤を冒険することができます。

仲間にしたお供の陣形編成や、バトル展開を先読みしたコマンド編成など、本作ならではの魅力をお楽しみいただくことができます。

※各種設定の内容は体験版用となり、正式リリース時の製品版とは一部異なります。

▼体験版ダウンロードURL（Steam）

https://store.steampowered.com/app/4625930

▼体験版ゲームプレイ動画（YouTube）

https://www.youtube.com/watch?v=H5aPadqOR40

『覚醒：鬼ヶ島』の特徴

◆ 300種類を超えるデッキ構築要素

攻撃をする技の編成、攻撃パターンの編成、パッシブ効果で強化する編成などは、すべてキャラクターごとに行うことができます。

技などの編成できる要素は鬼ヶ島で発見できますので、コンプリートを目指すのも冒険の醍醐味です！

◆ 戦略的なターン制オートバトル

バトルはすべてオート進行となります。

事前に編成した攻撃コマンド順にバトルが進行しますので、対戦相手に合わせた各種編成が勝利の鍵となります。

安全に勝利できるバランスの良い編成にするか？リスクがあっても圧倒的な攻撃編成で蹂躙するか？など、プレイヤーごとの戦略や好みを反映できます。

◆ 40体を超える個性的な動物たち

一緒に冒険してくれる動物たちは、かわいいけどとっても頼りになる動物たちばかり。

鬼ヶ島を冒険するなかでさまざまな動物たちと出会えますので、多くの動物たちをお供にしましょう。

【製品概要】

タイトル：覚醒：鬼ヶ島

ジャンル：先読み型デッキ構築RPG

プレイ人数：1人

発売予定日：2026年 秋

価格：未定

対応言語：日本語、英語

プラットフォーム：Steam（PC）

Steam：https://store.steampowered.com/app/4625930

開発：SHINKURO GAMES

販売：株式会社シンクロバレー

※各画像はすべて開発中のものです。実際の内容とは異なる場合があります。

ブランド情報

◆SHINKURO GAMES

「SHINKURO GAMES（シンクロゲームス）」は、株式会社シンクロバレーが開発・運営するゲーム提供をおこなうブランドです。

「Addicted to Creation」をコンセプトに、ゲームを愛する皆さまが”夢中”になれる作品を創りつづけていきます。

公式サイト：https://www.shinkurog.com/

公式YouTube：https://www.youtube.com/@SHINKUROGAMES

公式X（旧Twitter）：https://x.com/SHINKUROGAMES

会社情報

◆株式会社シンクロバレー

所在地：〒102-0072 東京都千代田区神田錦町2-5-9

代表者：代表取締役 西谷 眞之介

設立日：2020年11月17日

事業内容：ゲームパブリッシング事業、ゲーム開発・運営の支援事業

企業サイト：https://www.shinkurov.co.jp/