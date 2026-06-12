『にゃんこ大戦争』の楽譜が期間限定で無料配布！夏の吹奏楽・野球応援シーズンに向け配信開始

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、スマートフォン向けゲームアプリ『にゃんこ大戦争』でおなじみのBGMをアレンジした吹奏楽・野球応援バージョンの楽譜が、株式会社ウィンズスコアより2026年6月12日（金）に配信開始されたことをお知らせいたします。

期間限定で2026年8月31日（月）までの無料配信となります。

『にゃんこ大戦争』BGM「日本侵略！」吹奏楽・野球応援バージョンについて

『にゃんこ大戦争』の人気BGM「日本侵略！」が、吹奏楽・野球応援バージョンの楽譜として登場いたします。

本楽譜は、吹奏楽や野球応援で演奏しやすい編成にアレンジされており、学校の吹奏楽部や応援団、地域の吹奏楽団体など、幅広いシーンでご活用いただけます。

夏の吹奏楽コンクールや高校野球の応援シーズンに向けて、『にゃんこ大戦争』でおなじみの楽曲をより多くの方に楽しんでいただける機会として企画されました。

ポノスでは、本取り組みを通じて吹奏楽部をはじめとした学生の文化活動や地域における音楽活動を支援し、多くの方々に音楽を楽しんでいただくきっかけになればと考えております。

ぜひ学校や地域の演奏活動、野球応援など様々な場面で『にゃんこ大戦争』の楽曲をお楽しみください。

なお、本楽曲の参考音源は以下よりご視聴いただけます。

『にゃんこ大戦争』BGM「日本侵略！」：https://www.youtube.com/watch?v=TXF_SJu1mng

商品概要

配信開始日：2026年6月12日（金）

商品種類：吹奏楽譜（ダウンロード限定）

タイトル：『にゃんこ大戦争』「日本侵略！」

商品番号：DL-JPK-2602F

価格：期間限定無料（2026年9月1日以降は有料販売予定）

無料配信期間：2026年8月31日（月）まで

配信元：株式会社ウィンズスコア

ダウンロードURL：https://winds-score.com/pages/nyanko-daisensou

※ダウンロード限定商品となります。

『にゃんこ大戦争』概要

『にゃんこ大戦争』は、iOS・Android向けタワーディフェンスゲームです。プレイヤーは様々な能力を持つ「にゃんこ」たちを編成して、各地を侵略していきます。2012年のリリース以来、個性的なキャラクターや独特の世界観が、日本のみならず世界中の多くのお客様にご支持をいただいています。今後も多様なメディア展開やコラボレーションを積極的に行ってまいります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36495/table/737_1_05cfda213d7173ece959980e287b3f0f.jpg?v=202606120152 ]

ポノスについて

ポノスは、1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL数1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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