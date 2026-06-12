送風に頼らない“冷却の選択肢”。最大約6時間冷却の「氷纏クールベスト」をサーヴォが発売

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるユニフォームメーカー、株式会社サーヴォ（本社：東京都中央区、代表取締役：植田 文裕）は、近年の気温上昇と厳しさを増す夏季環境を背景に、手軽に身体を冷却できるアイテム「氷纏（ひょうてん）クールベスト」を発売いたしました。

「氷纏クールベスト」は、送風ファンが使えない環境でも体を効率的に冷却できるシンプルな構造を採用しています。背中や腰のポケットに保冷剤を入れることで、暑熱環境下でも最大約6時間（※1）快適な状態を保ちます。

さらに、専用保冷剤は表と裏で温度の違う2WAY仕様。表面は約0℃、裏面は約5℃と、用途によって使い分けができ、家庭用冷凍庫（※2）でも冷却可能です。

※1：強力冷却：約2.5時間（0～10℃）、安定冷却：約3.5時間（10～20℃）

※2：庫内温度目安＝-17℃以下

また、通気性に優れたメッシュ素材を使用し、ムレを抑えながら冷却効果をしっかりと体感いただけます。前面のバックルによって着脱が容易で、体格に合わせたサイズ調整もスムーズに行えるため、男女問わず幅広い作業環境でご活用いただけます。

空調機器に頼らずシンプルかつ確実に体を冷やす本製品は、建設・物流・製造業はもちろん、屋外でのイベント運営や軽作業、アウトドアやスポーツ観戦をはじめとするレジャーなど、多様なシーンでの熱中症対策として活用が期待されます。

■商品概要

★保冷剤による持続冷却（最大約6時間）

★高通気メッシュでムレを軽減

★作業服のインナーとしても着用可能な薄型設計

★結露防止用ポーチ付き。

◇氷纏クールベスト

商品番号： CV2026

カラー： ブラック、アイスブルー、ライトグレー

価格： 2,310円（税込） ※公式通販サイト価格

使用方法： 専用保冷剤「氷纏ZERO（別売）」をポケットに挿入して使用。

◇特殊低温保冷剤［氷纏ZERO］

商品番号： IP5001

カラー： シルバー

価格： 3,410円（税込）※公式通販サイト価格

効果持続時間： 33～35℃・湿度45～65％の場合、強力冷却（約0～10℃）は約2.5時間、安定冷却（約10～20℃）は約3.5時間、合計約6時間の冷却効果を発揮。家庭用冷凍庫（庫内温度目安：-17℃以下）で冷却可能

2026年6月5日より公式通販サイトにて販売開始

■商品詳細・購入ページ

・氷纏クールベスト（アイスブルー）https://www.style-ist.jp/item/CV2026_K1.html

・特殊低温保冷剤［氷纏ZERO］https://www.style-ist.jp/item/IP5001.html

サーヴォは今後も、環境変化に対応した製品開発を通じて、多様な現場で働く人々の安全と快適性の向上に貢献してまいります。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社サーヴォ 事業開発部

メール：info@style-ist.jp

電話：03-6861-8425

受付時間：平日9:30～17:00

■会社概要

株式会社サーヴォ

会社名 ： 株式会社サーヴォ

所在地 ： 東京都中央区日本橋大伝馬町11-8 フジスタービルディング日本橋8F

設立 ： 1961年

代表者 ： 代表取締役社長 植田 文裕

事業内容： ユニフォームの企画・生産・管理運用

URL ： https://www.servo-uni.com/

公式通販サイト：https://www.style-ist.jp/

MNインターファッション株式会社

当社は日鉄物産の繊維事業と三井物産アイ・ファッションのネットワークを受け継ぎ、幅広い分野で事業を展開しています。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_SERVO_coolvest&utm_id=TIMES_2606_SERVO_coolvest)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_SERVO_coolvest&utm_id=TIMES_2606_SERVO_coolvest)

Instagram： https://www.instagram.com/launchpark_mag/