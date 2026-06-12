【栄光リンクスタディ】小学4・5・6年生対象「【首都圏中学入試】理科・社会の時事問題対策」、オンラインで7月19日無料開催

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社、株式会社栄光（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：下田勝昭）が運営する、オンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY（栄光リンクスタディ）」は、小学4・5・6年生を対象に、「【首都圏中学入試】理科・社会の時事問題対策」を2026年7月19日（日）にオンラインで無料開催します。今年注目のニュースを取り上げ、中学入試で重要な理科・社会の時事問題の学習ポイントを紹介します。

【首都圏中学入試】理科・社会の時事問題対策

詳細を見る :https://www.eikoh-link-study.com/event/breakingnews20260719/

中学入試の社会と理科において、「時事問題」は合否を分ける重要な要素です。本イベントでは、中学入試につながるテーマを取り上げ、ニュースの背景や入試に向けた学習のポイントをわかりやすく解説します。

受験生はもちろん、本格的な受験勉強が始まる前の小学4・5年生にとっても、時事問題やニュースへの関心を高める機会としておすすめです。

ポイント1．今年注目のニュースをピックアップ

入試で狙われやすいポイントをこれまでの入試での出題例を含めて紹介します。

ポイント2．小学4・5年生から好奇心を育む

早い段階からニュースの背景にある理科や社会の知識に関心を持つことで、入試本番で求められる思考力を育てます。

ポイント3．双方向形式で楽しく学べる

一方的に説明を聞くだけではなく、先生と対話を重ねながら理解を深めます。

イベント概要

＜日時＞

2026年7月19日（日）14:00～15:00

＜対象＞

小学4・５・6年生

＜開催方法＞

Zoomによるオンライン双方向型

※PC・タブレットをご用意ください。

※参加用ID・パスワードはお申し込み後にメールにてご案内いたします。

＜ご準備いただくもの＞

ノート、筆記用具

＜費用＞

無料

＜申し込み締切＞

7月15日（水）

お申し込み :https://www.eikoh-link-study.com/event/breakingnews20260719/サイトのフォームよりお申し込みください。

栄光リンクスタディの中学受験対策

栄光リンクスタディの中学受験対策は、最難関中学受験に特化したアドバンスコースと、全国の中学入試に幅広く対応したスタンダードコースをご用意しています。

指導にあたるのは、栄光ゼミナールが誇る難関中学受験専門のプロ講師陣。また、オンライン進学塾だからこそ、全国から集まる優秀なライバルと切磋琢磨できます。栄光ゼミナールが長年培ってきた指導ノウハウを集結し、難関中学への道程をサポートします。

栄光リンクスタディの中学受験対策 :https://www.eikoh-link-study.com/elementary/

株式会社栄光 会社概要

中学受験、高校受験対策の進学塾「栄光ゼミナール」や個別指導で目標達成へ導く学習塾「栄光の個別ビザビ」、高校生対象の大学受験対策塾「大学受験ナビオ」等を、首都圏を中心に展開、国内屈指の規模を持つ進学塾として多くの塾生をお預かりしています。

2021年7月には中学・高校・大学受験対策のオンライン進学塾「EIKOH LiNKSTUDY」を開講。生徒の学ぶ意欲を引き出し、自ら学ぶ姿勢を育てることで、中学受験・高校受験・大学受験の合格へ導き、生徒・保護者の期待に全力で応えていきます。また、科学実験専門教室やロボット・プログラミング教室のＳＴＥＭ教育事業も行っています。

本社：東京都千代田区富士見二丁目11番11号

代表：代表取締役社長 下田勝昭

設立：1980年7月

【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

TEL：0120-122-853

［受付時間］月曜～土曜 11:00～19:00

メールでのお問い合わせ info@eikoh-link-study.com