福岡県宮若市にて手がけた系統用蓄電池が竣工。自社による最適な機器選定・施工により、再エネ普及と地域電力系統の安定化に向けたインフラ基盤を確立

■ 福岡県宮若市にて機器選定・施工を手掛けた系統用蓄電池設備が竣工

サステナブルホールディングス株式会社

サステナブルホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：茂木健太、以下「当社」）は、自社が機器選定および施工を担った福岡県宮若市の系統用蓄電池案件において、無事に竣工いたしましたことをお知らせいたします。

本系統用蓄電池の稼働により、再生可能エネルギーの導入拡大に伴う地域電力系統の安定化に寄与し、持続可能な脱炭素社会の実現に向けた取り組みをさらに推進してまいります。

■ 竣工の背景と自社一貫の「機器選定・施工」におけるこだわり

当社は、エネルギー事業を通じた地域共生を掲げ、系統用蓄電池の最適な機器選定から施工までをトータルで展開してまいりました。

今回の福岡県宮若市のプロジェクトにおいては、該当地域の系統接続環境や特性を緻密に分析し、最も長期的かつ効率的に稼働する蓄電池システムの機器選定を実施いたしました。また、設計から施工に至るまで自社が一貫して徹底した施工管理・品質管理を行うことで、安全性を最優先にした、信頼性の高い強固なエネルギーインフラを確立いたしました。

サステナブルホールディングスが機器選定・施工を手掛け、福岡県宮若市に新たに竣工した系統用蓄電池設備。

■ 系統用蓄電池が果たす社会的意義と、2026年11月の需給調整市場への参入展開

現在、日本国内では再生可能エネルギー（太陽光発電など）の導入が加速する一方、天候による発電量の変動に伴い、地域電力系統の需給バランスを維持する「調整力」の確保が喫緊の課題となっています。

宮若市に竣工した系統用蓄電池は、電力の供給過剰時には充電を行い、不足時には放電をすることで、地域の電力系統における周波数維持などの重要な役割を担います。

本系統用蓄電池設備は、2026年11月頃に一次調整力市場を含む需給調整市場への参入を予定しており、今後は蓄電池の高度な制御技術の最適化をサポートしてまいります。市場ニーズに即した柔軟な調整機能を提供し続けることで、地域インフラの安定および電力業界全体の効率化に貢献していく方針です。に向の高度な制御技術の最適化をサポートしてまいります。市場ニーズに即した柔軟な調整機能を提供し続けることで、地域インフラの安定および電力業界全体の効率化に貢献していく方針です。

【サステナブルホールディングス株式会社について】

当社は、「地域共生」と「脱炭素社会の実現」をテーマに、エネルギー事業とグランピング事業を展開しています。蓄電池や太陽光をはじめとするクリーンエネルギーの普及に、確かな施工技術と機器選定のノウハウで貢献してまいります。

- 社名：サステナブルホールディングス株式会社- 本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目21番3号 渋谷サクラステージ SAKURAタワー6階- 代表取締役：茂木健太- 事業内容：エネルギー事業、グランピング施設のプロデュースおよび運営- 企業URL：https://st-holdings.co.jp/【本件に関する報道関係者様からのお問合せ先】

本件に関する取材のご依頼、または導入・施工に関する詳細については、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

* 企業名：サステナブルホールディングス株式会社

* 担当：エナジー事業部

* お問い合わせフォーム：https://st-holdings.co.jp/contact-us/