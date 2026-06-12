ビジネスコンサルタントで作家の「吉澤準特」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都中央区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、ビジネスコンサルタントで作家の吉澤準特氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

吉澤準特氏のコメント

コンサル流の「3つの思考（ロジカル・ラテラル・クリティカル）」で、正論だけでは動かないビジネスの現実を突破する武器を毎週お届けします。皆様の実務に直結する、濃密な学びの場を創り上げます。

トリプルシンキングで解くビジネスのリアル：https://logical.theletter.jp/(https://logical.theletter.jp/)

ロジカルな正論だけでは動かない現場や、発想の硬直・分析の浅さといったビジネス課題を解決するために、「トリプルシンキング」によって多面的に考える力を養うニュースレター

＜吉澤準特氏プロフィール ＞

外資系コンサルティングファーム勤務。ロジカルシンキング、ラテラルシンキング、クリティカルシンキングを組み合わせた「トリプルシンキング」を提唱し、企業での研修や学校機関での講義を行っている。また、図解作成／文章術／仕事術／ファシリテーション／コーチングにも造詣が深く、関連するビジネス書籍を多数執筆している。SNS 上で多くのフォロワーに対してこうした情報を発信している。著書多数。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





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