夏のWoW アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美 にて2026年6月19日(金)よりスタート！

株式会社クリエイトリンク

株式会社ヨーク・ホールディングス傘下の株式会社クリエイトリンク(代表取締役社長：井上 了徳)は、複合型ショッピングセンターのアリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて、「夏のWoW」を2026年6月19日(金)から開催いたします。

「WoW」は、夏と冬に開催している、バーゲンやセール、イベントが盛りだくさんな期間になります。

6月19日(金)からスタートする2026年「夏のWoW」では、Cool Link Action！をはじめ、大河ドラマ「豊臣兄弟！」展など様々なイベントやセールを通して、地域のお客様にワクワクとドキドキをお届けします。

※開催期間・キャンペーン詳細は各店HPをご確認ください

■夏のWoWテーマ

2026年の「夏のWoW」、テーマは「ヒンヤリミックス」。日常の暑さを忘れさせる多彩なコンテンツを、各施設で展開いたします。ご家族やご友人と、どこにいても新しい涼しさに出会える特別な体験を。この夏、ここでしか味わえない多角的な「涼」をご用意して、皆さまをお待ちしております。

「夏のWoW」開催 主なコンテンツ

■Cool Link Action！

■お得なセール情報

１.nanacoポイント10倍

２.アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美SALE開催

■各店イベント

■大河ドラマ「豊臣兄弟！」展

■棚照結神第2章、開幕。

■Cool Link Action！

この夏、ひんやり不思議な世界へ。アイスミュージアム開催！

五感で“涼”を楽しめる参加型ミュージアム。この夏だけの非日常体験をお届けします。

■氷のアイスミュージアム

氷のアートやひんやり体験を巡りながら、五感で“涼”を楽しめる参加型エリア。

見る・触れる・遊ぶの3つの体験をお楽しみください。

１.アリリオ氷彫刻パフォーマンス

目の前で氷が削られ、少しずつ姿を現すアリとリオ。

迫力あるライブカービングを観覧しながら、完成まで楽しめる特別パフォーマンスです。

完成後は展示＆フォトスポットとして登場。

２.氷のひえひえ探検

氷でいっぱいのプールに手を入れて、海の生き物フィギュアを探そう！

見つけたフィギュアに応じてクイズに挑戦し、正解するとオリジナルシールをプレゼント。

３.ひんやり足氷体験！

昔ながらの“涼”の知恵を、この夏は体感しよう。

氷の入ったプールに足を入れる「足氷」で、非日常なひんやり体験をお楽しみください。

【開催日・店舗一覧】

7月20日(月・祝)：アリオ橋本

8月2日(日)：アリオ亀有

8月16日(日)：セブンパーク天美

■自分で作る電気体験 ～ひんやり発電チャレンジ～

自分でつくった電気によって、ファンが動き出す体験型コンテンツ。

遊びながら学べるひんやりエネルギー体験をお楽しみください。

【開催日・店舗一覧】

7月22日(水)～7月26日(日)：アリオ西新井

7月29日(水)～8月2日(日)：セブンパークアリオ柏

8月5日(水)～8月9日(日)：アリオ市原

8月12日(水) ～8月16日(日)：プライムツリー赤池

8月19日(水) ～8月23日(日)：アリオ加古川

■熱中症対策アンバサダー(R)講座

株式会社クリエイトリンクは、命を守る意識改革の一環として『熱中症対策アンバサダー講座』の受講に積極的に取り組んでいます。本講座を通じ、熱中症対策アンバサダーとして認定された社員は、科学的根拠に基づいた水分・塩分補給の実践や、現場の環境改善に尽力しております。この知見を活かし、業務を通じて地域社会やお取引先様へも適切な対策を啓発することで、命を守る活動の輪を広げ、安心・安全な社会の実現に寄与してまいります。

※「熱中症対策アンバサダー講座」は、熱中症予防について正しく学べる大塚製薬主催の無料オンライン講座です。

【その他各店イベント】

・アリオ蘇我

【タイトル】：みらいたうんイベント

【日 程】：6月21日(日)

【場 所】：1階 サンコート広場

【詳 細】：「世界海洋デー」をテーマにイベントを開催します。

ワークショップ、ぬり絵イベント等ファミリーでお楽しみいただけるイベントを実施い

たします。

・アリオ北砂

【タイトル】：びっくり！ひんやり！恐竜ミスト

【日 程】：7月20日(月・祝)

【場 所】：1階 リーフコート

【詳 細】：屋内水遊び開催！！

大きなティラノサウルスの口から、ひんやり気持ちいいミストがふき出すよ！

夏の暑さを吹き飛ばそう！

・アリオ深谷

【タイトル】：あそべ～る水族館みずみずランド

【日 程】：6月27日(土)・6月28日(日)

【場 所】：1階 センターコート

【詳 細】：アカハライモリ等いろいろな生き物にタッチして遊んで学べる水族館！

ワークショップやミニゲームも！

【タイトル】：びっくり！ひんやり！恐竜ミスト

【日 程】：7月19日(日)

【場 所】：1階 センターコート

【詳 細】：大きな恐竜の口からひんやり気持ちいいミストがふき出すよ！

びしょぬれになって夏の暑さを吹き飛ばそう！

【タイトル】：夏休み自由研究企画アリオで科学実験！

【日 程】：7月26日(日)

【場 所】：1階 センターコート

【詳 細】：水で体験する！不思議実験

絵が水に浮く？こぼれない水！？勝手に動くボート…

3つの実験に参加できるよ！

・アリオ上尾

【タイトル】：びっくり！ひんやり！恐竜ミスト＆縁日

【日 程】：7月18日(土)

【場 所】：屋外イベント広場

【詳 細】：高さ4.7mの巨大恐竜の口からミストが噴射

恐竜ミストでびしょぬれ体験！

【タイトル】：じゃぶじゃぶ広場

【日 程】：7月25日(土)～8月31日(月)

【場 所】：屋外イベント広場

【詳 細】：ウォータースライダーや10mプール、ふわふわドームなど

暑い夏を水遊びで楽しもう！

・アリオ市原

【タイトル】：バブルプールで遊ぼう！

【日 程】：6月20日(土)・6月21日(日)

【場 所】：1階 サンシャインコート屋外

【詳 細】：泡で遊べる楽しいプールが登場！ふあふあの泡で遊んじゃおう！

※水着または濡れてもいい服装、タオルをご持参ください。

・アリオ葛西

【タイトル】：あそべ～る水族館

【日 程】：7月4日(土)・7月5日(日)

【場 所】：1階 ウエストコート

【詳 細】：「あそべ～る水族館」は、本物の水辺の生き物とふれあって遊べる「移動水族館」で

す。

その他、ワークショップなど様々なコンテンツを用意しております。

※入場料、別途体験費用が発生します。

■お得なセール情報１.【nanacoポイント10倍】

期間中、アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美にて電子マネーnanacoでお支払いいただくと、通常200円(税込)につき1ポイントのところ、10ポイントたまります。

【期 間】 ：2026年6月19日(金)～6月21日(日)

【実施店舗】 ：アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美

※一部の専門店ではポイントの加算日・加算方法が異なる場合がございます。

※200円未満の端数はポイント加算対象外となる場合がございます。

※1ポイント1円としてお買い物にご利用いただけます。

※「イトーヨーカドー」・「ドラッグコスメ」・「天満屋ハピーズ」および一部の専門店は対象外になります。

２.【バーゲンセール】

全国のアリオ18店舗で「Ario BAZAR」、グランツリー武蔵小杉「SUMMER FESTA」、

プライムツリー赤池「PRIME BAZAR」、セブンパーク天美「SEVEN PARK AMAMI BARGAIN」を開催します。夏のファッションアイテムをはじめ、今ほしいものをご用意し、お得なお買物をお楽しみいただけます。

・アリオ Ario BAZAR

実施店舗 ：全国のアリオ18店舗

・グランツリー武蔵小杉 SUMMER FESTA

実施店舗 ：グランツリー武蔵小杉

・プライムツリー赤池 PRIME BAZAR

実施店舗 ：プライムツリー赤池

・セブンパーク天美 SEVEN PARK AMAMI BARGAIN

実施店舗 ：セブンパーク天美

■各店イベント

【大河ドラマ「豊臣兄弟！」展】

＜展示会概要＞

──強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──

NHKで放送中の「豊臣兄弟！」。主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif(もしも)はないものの… 『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』 とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！夢と希望の下剋上サクセスストーリーです。

本展示では、現在放送中の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の

番組紹介パネルや出演者全身パネル、衣装、小道具などで

その魅力をお届けします。ドラマの世界観をお楽しみください。

【入場無料】

主 催：アリオ各店・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美

企画制作：NHK財団

協 力：アズアリンク・Dプロモーション

※展示内容は変更になる場合がございます。

詳しくはイベントページをご確認ください。

URL：https://www.nhk-fdn.or.jp/event/toyotomi-kyodai/

【実施店舗・日程】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/10_1_db3a5769c092c55c05d481d2469f3399.jpg?v=202606120451 ]

※予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【棚照結神第2章、開幕。】

棚照結神第2章開幕！

2026年棚照結神が新たに動き出します。

内容は随時更新いたします。

乞うご期待ください。

※棚照結神とは…アリオ・グランツリー・プライムツリー・セブンパークの化身とした擬人化キャラクター

いつも皆様と共に歩む複合型ショッピングセンター

アリオ・グランツリー武蔵小杉・プライムツリー赤池・セブンパーク天美の新しい展開にご期待ください。

【複合型ショッピングセンター】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/161162/table/10_2_394c0496bf415239a5176c1e06063f1c.jpg?v=202606120451 ]

以上