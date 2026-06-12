エイチシーエル・ジャパン、「AWS Summit Japan 2026」にGoldスポンサーとして出展

株式会社エイチシーエル・ジャパン

グローバルテクノロジー企業であるHCLTechの日本法人である株式会社エイチシーエル・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役：中山 雅之、以下、当社）は、幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」（2026年6月25日（木）～26日（金））にGoldスポンサーとして出展します。

HCLTechは、さまざまな業界に向けたAWSの生成AIサービス導入を通じて、デジタルトランスフォーメーションの加速を支援しています。

今回のAWS Summitの当社展示ブースにおいては、「AI that delivers ROI - エージェント型 × 強固なセキュリティ × 柔軟なスケーラビリティ」をテーマに、AI、Agentic AI、クラウド、インフラストラクチャ、エンジニアリングソリューションについてご紹介します。このテーマは、デジタルトランスフォーメーションを加速し、日本の企業に持続可能なビジネスインパクトをもたらす、責任ある成果重視のAIエコシステムを構築するという当社のコミットメントを体現するものです。

また、6月26日（金）16:10より開催される当社のセッションでは、日産自動車株式会社様をゲストに迎え、「日産はいかにしてデータセンターからクラウドへの移行を加速させたか（ACDC）」というテーマで講演を行います。日産自動車株式会社様・AWS・当社の3社連携によるエンタープライズ規模のクラウド移行の実践知見をお届けします。

HCLTechは、世界60カ国でビジネスを展開するグローバルテクノロジー企業です。日本法人のエイチシーエル・ジャパンは、28年以上にわたり、日本国内のお客様のトランスフォーメーションを支援してきました。これまで培ったグローバルでの実績と日本のビジネスへの豊富な経験と知識を活かし、幅広い業界のお客様に向けて、生成AIやクラウドをはじめとする最先端ソリューションとグローバル規模のサポートを提供する体制を整えています。

このたび出展するAWS Summitにおいて、当社では、AWSを活用したAI導入を検討されている幅広い業界の皆様に向けて、さまざまな最新情報を用意してお待ちしております。

【HCLTech 展示ブース】

会 場：幕張メッセ AWS Summit 2026イベント会場

ブースID：P058

【HCLTech 登壇セッション】

日 時：2026年6月26日（金）16:10～16:40

会 場：幕張メッセ AWS Summit 2026イベント会場

場 所：Hall５ Room 08

セッション番号：PRT242-S

講演タイトル：日産はいかにしてデータセンターからクラウドへの移行を加速させたか（ACDC）

講演概要：

日産自動車株式会社様は、大規模クラウド移行イニシアチブ「ACDC（Accelerate to the Cloud from Data Centers）」に着手しました。

本セッションでは、日産自動車・AWS・HCLTechが戦略的パートナーエコシステムを構築し、オンプレミスデータセンターからAWSへの、複雑かつ複数年にわたる大規模なクラウド移行をいかに実現したかをご紹介します。

日産自動車株式会社様にご登壇いただき、ACDCのホリスティックなアプローチ―実績ある移行ツールと協働型デリバリーモデルの組み合わせ―を活用し、測定可能なビジネス成果を達成したプロセスをお伝えします。

クラウド移行をこれからご検討される企業様から、すでに取り組みを進められている企業様まで、エンタープライズ規模のクラウド変革を加速するための実践的な知見をお届けします。ぜひご参加ください。

イベント概要

名 称：AWS Summit Japan 2026

会 期：2026年6月25日（木）、26日（金）

会 場：幕張メッセ & ライブ配信

参加費用：無料

※ご登録および詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。

ウェブサイト：https://aws.amazon.com/jp/summits/japan/

主 催：アマゾン ウェブ サービス ジャパン合同会社

HCLTechについて

HCLTechは、AI、デジタル、エンジニアリング、クラウド、ソフトウェアを中心とした業界トップクラスの技術力を提供するグローバルテクノロジー企業です。

インドに本社を置き、60カ国に227,000人以上の社員を擁し、幅広いテクノロジーサービスと製品ポートフォリオを活用して、業界をリードするソリューションを提供しています。

金融サービス、製造業、ライフサイエンスとヘルスケア、テクノロジーサービス、半導体、通信とメディア、小売と消費財（CPG）、モビリティ、公共サービスといった主要産業分野すべてにわたって顧客と協働し、業界向けソリューションを提供しています。

2026年3月期までの12ケ月間における連結売上高は147億ドルでした。

HCLTechがどのようにお客様のビジネスの進化を加速させるかについては、www.hcltech.comをご覧ください。

HCLTech JapanのSNS（LinkedIn https://www.linkedin.com/showcase/hcl-japan/ ）でも情報を更新しています。