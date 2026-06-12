縦読み漫画『学歴無双アカデミア ～Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生～』「めちゃコミック」にて独占先行配信開始のお知らせ

株式会社Creative Plus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であり、キャラクターやアニメIPを活用したコンテンツ配信やコラボレーション施策を手掛ける株式会社Creative Plus（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、株式会社ストレートエッジ（所在地：東京都千代田区、代表取締役：三木 一馬）およびオリジナルコミックブランド「weavin」と共同制作した縦読み漫画作品『学歴無双アカデミア ～Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生～』を、株式会社めちゃコミックの提供する電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」にて、2026年6月12日（金）より独占先行配信することをお知らせいたします。

《作品概要》

■書籍情報

書名：学歴無双アカデミア ～Fラン補給係が最強レジェンド魔導士に転生～

シナリオ：紗嶋 涼／ストレートエッジ

キャラクターデザイン・作画：Creative Plus

出版社：weavin

■ weavin（ウィービン）について

「weavin」は、株式会社NTTドコモが展開するオリジナルコミックブランドです。市場トレンドを捉えた作品を中心に、縦読み・横読みの両フォーマットで多彩な作品を展開し、幅広い読者層に向けたエンターテインメントを提供しています。オリジナルコミックの創出を起点に、アニメや映像作品などへのメディアミックス展開を推進し、新たなIP価値の創造に取り組んでいます。

※「weavin」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

■権利表記

(C)紗嶋 涼／ストレートエッジ／Creative Plus,Inc.／weavin

■配信情報

電子コミック配信サービス「めちゃコミック（めちゃコミ）」

初回15話一挙公開（5話無料）

※独占先行配信

配信URL https://mechacomic.jp/books/275920

■あらすじ

「お前のスコアじゃ、生きる価値はない」学歴がすべてを支配する魔導世界。偏差値が低ければ、人生そのものが奪われる。落ちこぼれの補給係・エイトはある日、最愛の妹を未知の怪物・アンノウンに殺され、すべてを失った…瞬間。目覚めたのは、20年前のアカデミア入学試験会場。

エイトは超ハイスペック能力を得て、2周目の人生をスタートする。学園で最弱だった男が、無双の力で学歴カーストをぶち壊し、圧倒的実力で成り上がる！ 今度こそ、妹を守り、世界を救うために。学歴無双バトルファンタジー、開幕！

※参考情報

・株式会社エムアップホールディングス

代表取締役 美藤宏一郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ事業、EC事業、電子チケット事業、その他事業

URL https://m-upholdings.co.jp/

・株式会社Creative Plus

代表取締役 加藤周太郎

本社 東京都渋谷区渋谷三丁目12番18号 渋谷南東急ビル10階

事業内容 コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、

ゲーム系グラフィック制作、IP海外展開事業

URL https://creativeplus.co.jp/

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■本件に関するお問い合わせ先

株式会社エムアップホールディングス

ＩＲ担当E-Mail ：ir-support@m-upholdings.co.jp