美容師・サロン関係者の約9割が「材料費の価格上昇を実感」--値上げへの対応に揺れるサロン現場の実態

未知株式会社

原材料費や物価の高騰が続くなか、美容業界においても薬剤や消耗品のコスト上昇が現場に大きな影響を与えています。

今回は、美容師・理容師・サロン経営者・スタッフなど47名を対象に、材料費の価格変動の実感、負担感、値上げへの対応状況、仕入れ先選定の基準などについて調査しました。

サロン関係者の約9割が「材料・備品の価格上昇を実感」--ヘアカラー剤や薬剤類への影響が顕著

「ここ1年で、サロンで使用する材料や備品の価格上昇を感じますか？」という質問に対し、47名を対象に調査したところ、「とても感じる」が42.6%（20名）、「やや感じる」が48.9%（23名）という結果となり、合わせて91.5%が価格上昇を実感していることがわかりました。

値上がりを感じる商材については、「ヘアカラー剤」が35回答（74.5%）で最多となり、次いで「ブリーチ剤」24回答（51.1%）、「シャンプー・ヘアケア剤」24回答（51.1%）、「パーマ剤」21回答（44.7%）が続きます。

薬剤類だけでなく、「ネックペーパー・コットンなどの消耗品」12回答（25.5%）、「グローブ」8回答（17.0%）、「タオル・クロス・ケープ」なども上昇を感じる商材として挙げられており、施術に欠かせない幅広いカテゴリーで価格上昇の波が及んでいることがわかります。

また、以下のような回答もありました。

▼回答の一例

「カラー剤やパーマ液などの材料費がここ最近で大きく値上がりし、必要な商材を揃えるだけでも負担が増えています。特に人気の薬剤ほど価格が上がりやすく、品質を落とさずに仕入れを続けるためのコスト管理が難しくなっています。」

「カラー剤やシャンプーなどの基材だけでなく、グローブやペーパー類といった消耗品まで一斉に値上がりし、材料費の比率が確実に上がっている点が課題です。」

材料費の負担は「やや大きい」以上が約8割--経営への影響は深刻な水準に

「サロン運営において、材料費の負担をどの程度感じていますか？」という質問に対し、47名を対象に調査したところ、「非常に大きい」が29.8%（14名）、「やや大きい」が48.9%（23名）という結果となり、合計78.7%が負担を実感していることが明らかになりました。「どちらともいえない」は12.8%（6名）、「あまり大きくない」「わからない」はそれぞれ4.3%（2名）となっています。

コスト上昇が売上や利益を直撃する小規模サロンや個人経営者にとって、材料費の高騰は経営の根幹に関わる問題であることが数字から読み取れます。

▼回答の一例

「消耗品やカラー剤などの薬剤、光熱費の相次ぐ値上げに対し、メニュー価格への転嫁が追いつかない点に悩んでいます。個人の努力だけでは利益率の低下を抑え込むのが限界に近い状況です。」

「値上がりがほとんどで利益を圧迫している。かといって単純に施術費用を上げるとお客様が減るので身動きがとれない。」

値上げ対応は「一部メニューの値上げ」が最多--使用量・商材の見直しで乗り切るサロンも

「材料費や備品費の上昇を受けて、実施したことをすべて選んでください」という質問に対し、47名を対象に調査したところ、「一部メニューだけ値上げした」が20回答（42.6%）で最多となりました。

次いで「施術料金を値上げした」15回答（31.9%）、「使用する商材を見直した」13回答（27.7%）、「仕入れ先を見直した」11回答（23.4%）、「使用量をより細かく管理するようになった」10回答（21.3%）と続きます。一方、「まだ何もしていない」は1回答（2.1%）にとどまりました。

「施術料金の値上げについて、現在の考えに最も近いものを選んでください」という質問では、「すでに値上げした」が34.0%（16名）で最多となり、「近いうちに値上げしたい」21.3%（10名）、「値上げしたいが迷っている」21.3%（10名）が続きます。合わせると7割以上が値上げを実施済み、または検討中であり、コスト増への対応として料金改定が現実的な選択肢となっている状況が浮き彫りになりました。

▼回答の一例

「施術値段を上げたことで、上がる前よりもお客様の数が減ったことです。特に、ヘアカラー剤の値段高騰が著しく、去年から施術値段を高くしたのは心が痛いです。やむを得ない状況なので、値段に見合ったサービスを提供するしかないです。」

「薬剤の価格高騰に伴って、施術料金を少しずつ上げましたが、大幅に値上げができないので何か他のアプローチがないか悩みます。値上げ以外には直接的な売り上げアップにつながらないので困っています。」

「値上がりがお客様にも影響してしまうのでそこが悩みです。」

仕入れ先に求める条件は「価格の安さ」が首位--欠品なし・配送速度も重視される傾向

「仕入れ先を選ぶ際に重視することを3つまで選んでください」という質問に対し、47名を対象に調査したところ、「価格の安さ」が26回答（55.3%）で最も多く選ばれました。

次いで「欲しい商品が欠品していないこと」19回答（40.4%）、「配送の早さ」17回答（36.2%）、「送料の安さ・送料無料条件」15回答（31.9%）、「品揃えの多さ」14回答（29.8%）が上位を占めます。

コスト意識の高まりを反映して価格面が最重視される一方、「欠品なし」や「配送の早さ」が2・3位に入っていることは注目に値します。材料が手に入らないことによる施術・営業への支障を防ぐ安定供給力も、仕入れ先選定における重要な判断軸となっていることがわかります。

「急な在庫切れで施術や営業に困った経験はありますか？」という質問では、「たまにある」が42.6%（20名）、「よくある」が6.4%（3名）となり、約半数が在庫切れによるトラブルを経験していることも明らかになりました。

▼回答の一例

「注文しようにも品切れで出来ないことが困ります。」

「ナフサ不足で、カラーリングするときの手袋が手に入らなくなっています。」

「頼んでも届くまでに時間がかかることが多い。」

仕入れ・材料費に関する悩みは「値上げとの板挟み」が共通テーマ

「仕入れや材料費について、今もっとも悩んでいることを教えてください」という自由回答の質問に対し、多くの回答者が「コストは上がっているが、客離れを恐れて大幅な値上げができない」というジレンマを抱えていることが浮き彫りになりました。

また、仕入れ管理の煩雑さや、商材品質を維持しながらのコスト削減の難しさを挙げる声も見られます。

▼回答の一例

「仕入れ値が上がり続けているにもかかわらず、料金をそう何度も値上げするとお客様が離れてしまうのではという不安があります。また複数の業者から仕入れているため管理が煩雑で、まとめて注文できる使いやすい仕入れ先を探しています。」

「ここ1～2年で材料費全体が上がっており、特にカラー剤やトリートメント剤のコスト上昇が現場に直結しているため負担を感じています。仕入れ先によって価格差があるため切り替え判断にも迷うことがあり、品質を維持しながらコスト調整する点が課題です。」

「カラー剤やトリートメントなど主要商材の値上がりが続いている一方で、お客様へ大幅な価格転嫁をしづらいことが一番の悩みです。特に人気商材が急に欠品すると代替品の提案が必要になり、施術品質やお客様満足度への影響も気になります。」

「消耗品やカラー剤などの薬剤、光熱費の相次ぐ値上げに対し、メニュー価格への転嫁が追いつかない点に悩んでいます。競合店との価格競争もあり安易に値上げできず、個人の努力だけでは利益率の低下を抑え込むのが限界に近い状況です。」

「カラー剤やシャンプーなどの基材だけでなく、グローブやペーパー類といった消耗品まで一斉に値上がりし、すべてのコスト上昇分を施術料金に転嫁しきれていません。サービス品質を落とさずにどうコストを抑えるかが課題です。」

まとめ

今回の調査では、美容サロンに携わる現場関係者の9割超が材料費・備品の価格上昇を実感しており、そのうち約8割が「負担が大きい」と感じていました。値上がりを感じる商材はヘアカラー剤（74.5%）を筆頭に、ブリーチ剤・シャンプー・パーマ剤・消耗品など多岐にわたっており、施術の根幹を担う材料全般にコスト上昇の影響が及んでいます。

対応策としては「一部メニューの値上げ」（42.6%）や「施術料金の値上げ」（31.9%）が多く取られている一方、「値上げしたいが迷っている」「できれば値上げしたくない」という慎重な回答が合わせて27.7%存在することは注目に値します。

また、サロン経営者や現場スタッフが「価格・欠品なし・配送速度」を仕入れ先選定の上位条件として挙げていることからも、コストと安定性を両立できる仕入れ環境の整備が今後ますます重要となってくるでしょう。

【調査概要】

調査期間：2026年5月21日～5月27日

調査方法：インターネット調査

調査人数：47名（有効回答数：47）

【運営者概要】

運営元：株式会社美通販

本社所在地：東京都目黒区東山1-5-4 KDX中目黒ビル2階

代表取締役：星野 良一

会社HP：https://www.bitsuhan.co.jp/

サービスページ：https://www.bitsuhan.com/

運営元：未知株式会社

本社所在地：大阪府大阪市北区中津1-18-18 若杉ビル6階

代表取締役CEO：下方 彩純

会社HP：https://www.mchs.co.jp/

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