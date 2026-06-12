宇宙にある“架空のスーベニアショップ”〈SPACE SOUVENIR〉が誕生。宇宙×カルチャーを融合し、好奇心と遊び心に満ちたファーストコレクションを発売

株式会社RIDE

RIDE Inc.（東京都目黒区、代表取締役：國府田 淳）は、2026年6月12日（金）、“宇宙にある架空のスーベニアショップ”をコンセプトに、宇宙×カルチャーをテーマとするファッション・ライフスタイルブランド〈SPACE SOUVENIR（スペース スーベニア）〉の公式オンラインストア（https://www.space-souvenir.com/）をオープンし、ファーストコレクションの販売を開始しました。

ブランドについて

空を見上げれば広がる、宇宙の世界。とても身近でいて、とても遠い存在。



〈SPACE SOUVENIR〉は、小さい頃に宇宙へ想いを馳せてワクワクした気持ちを、大人になってもずっと持ち続けていられるように、という願いから生まれました。



宇宙×カルチャーを融合し、宇宙のように自由で実験的なエッセンスを織り交ぜ、どこまでも広がる好奇心と遊び心に満ちたファッション・ライフスタイルアイテムをお届けします。



ブランドのメッセージは、“Let's talk about space.”宇宙のことをよく知っている人も、なんとなく好きという人も。一緒に、もっと気軽に宇宙を語り合えるブランドを目指します。

ファーストコレクション

宇宙にまつわる言葉やストーリーを、日常に取り入れやすいかたちで表現したアイテムを展開します。

下記に一部商品をご紹介します。

Tシャツ

宇宙の歴史や名言、グラフィックを落とし込んだプレミアムTシャツシリーズ。6.6ozのしっかりとした生地に、脇に縫い目のない筒状（丸胴）ボディを採用し、着心地にこだわりました。

To the moon again Tee

人類初の月面着陸・アポロ11号、そして再び月を目指すこれからの時代へ。“もう一度、月へ”という言葉に、未知の世界へ踏み出す高揚感を込めた一枚。

6,600円（税込）

Space Tee

“SPACE”の文字を印象的なタイポグラフィで表現。未来的でいて、どこかレトロ。宇宙への好奇心とロマンを宿したグラフィックTシャツ。

7,150円（税込）

キャップ

前向きなメッセージや宇宙への好奇心を、毎日使いやすいデザインに落とし込んだキャップ。

可能性は無限大 CAP

直訳は「空までが限界」、転じて「可能性は無限大」。どこまでも広がる空と、その先の宇宙に重ねた前向きなメッセージキャップ。

5,500円（税込）

WE ARE ALIENS CAP

宇宙から見れば、私たちは地球生まれの“異星人”。「Aliens」を筆記体であしらった、少し不思議で日常に馴染む、遊び心のある一点。

5,500円（税込）

ソックス

足元から宇宙を楽しめる、遊び心のあるソックス。

EARTH/MOON Tie-dye Socks

海の青と大地の緑が織りなす“The Blue Marble”をイメージした「Earth」と、月面のモノトーンをイメージした「Moon」のタイダイソックス。

2,200円（税込）

重力に逆らうSocks

"I'm defying gravity." ―― 私は、重力に逆らっている。履いた瞬間、気持ちがちょっと軽くなる。そんな"おまじない"のような1足。

2,090円（税込）

ブランド概要

- ブランド名：SPACE SOUVENIR（スペース スーベニア）

- コンセプト：宇宙にある架空のスーベニアショップ。Let's talk about space.

- 公式オンラインストア：https://www.space-souvenir.com/

- Instagram：@space.souvenir.shop(https://www.instagram.com/space.souvenir.shop/)

お問い合わせ（取材・卸・PR）

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株式会社RIDE

担当：森

Email：info@space-souvenir.com

運営会社

RIDE Inc.

https://www.rmd.co.jp/