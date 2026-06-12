ココロとカラダを整える「TSUTAYA Conditioning」からヘアケアの新たな提案 カラー専門店「TSUTAYA Conditioning COLOR」が浦和 蔦屋書店に誕生

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎、以下「CX」）は、「好きが、生きる。」をコーポレートスローガンに掲げ、地域の皆さまが体験を通してより豊かな生活を送れるよう、ライフスタイルを提案する場づくりを目指しています。その一環として、心身を豊かに整えるライフスタイルジム「TSUTAYA Conditioning」を展開してまいりました。 このたび、同ブランドの新たな展開として、髪と心を整えるヘアカラー専門店「TSUTAYA Conditioning COLOR」を立ち上げ、その第1号店を2026年6月12日（金）に浦和 蔦屋書店（アトレ浦和内）にオープンいたします。

CXが展開する「TSUTAYA Conditioning COLOR」の第1号店「TSUTAYA Conditioning COLOR 浦和 蔦屋書店」は、関東初出店となるサロン専売品ショップ『Shampoo Shop』を併設し、店舗でのプロの施術によるヘアカラーメンテナンスと、上質なサロン専売品によるホームケアを掛け合わせた、新しいヘアケアの習慣を提案いたします。

TSUTAYA Conditioning COLORについて

多くの人が髪に関する悩みに向き合っており、特に定期的なカラーメンテナンスは、自分らしさを美しく保つために欠かせない日常のセルフケアとなっています。一方で、多忙な日々を送る人々にとって、美容室で過ごす時間をいかにライフスタイルにフィットさせるかが求められています。また、自宅でのセルフカラーも手軽な選択肢である一方、仕上がりや髪への配慮について、より自分に合った方法を選びたいという声も聞かれます。

CXは、こうした日常のカラーメンテナンスにおける「手軽さ」と「プロのクオリティ」を両立したいというニーズに着目し、TSUTAYA Conditioningの「ココロとカラダを整える」というコンセプトをもとに、髪だけでなく気持ちまで豊かに整えられる快適な時間と空間を提供するサービスとして「TSUTAYA Conditioning COLOR」の展開を開始いたしました。

「TSUTAYA Conditioning COLOR」の特徴

1．美容師による施術と効率的なオペレーションによる短時間での仕上がり

カットやパーマ、ブリーチのメニューを設けず、カラーリングに特化することで効率的なオペレーションを実現しています。オーガニックオイルを配合した255色の豊富な薬剤から、美容師が丁寧に施術いたします。予約優先制の導入に加え、カットなし・セルフブロー形式を採用することで、約60分のスピーディーな施術を可能にしました。

2．カラーの染め待ち時間を有効活用できる最新美容家電の体験と書籍の提供

カラーの染め待ち時間には、最新の美顔器やマッサージ家電などを無料でご利用いただけます。さらに、売場内には主に美容や食をテーマに選書した実用書やムック本をご用意しており、読書をしながらリラックスした時間を過ごすことができます。体験して気に入った美容家電は、Shampoo Shopにて購入が可能です。

3．ご利用に応じて「Vポイント」が貯まる・使える

本店舗のご利用に応じて、日々の暮らしに密着した「Vポイント」を貯めることや、お会計時に利用することが可能です。



関東初出店：サロン専売品ショップ「Shampoo Shop」を併設

CXは、鹿児島を拠点に美容室をはじめ、ネイルサロン、アイラッシュサロン、ブライダルサロン、フォトスタジオを多店舗展開する有限会社ジュノと、パートナー契約を締結いたしました。これにより、「TSUTAYA Conditioning COLOR 浦和 蔦屋書店」には、ジュノが展開するサロン専売品ショップ「Shampoo Shop」を、関東初出店として併設します。

その店内には、ドラッグストアなどでは手に入りにくいプロ仕様のヘアケアアイテムを約400種類・1,000点をラインナップし、専門知識を持つスタッフが一人ひとりの髪質に合わせたカウンセリングを行います。「TSUTAYA Conditioning COLOR」でプロによる施術を受ける「定期メンテナンス」と、「Shampoo Shop」で購入したアイテムによる毎日の自宅での「セルフケア」を連動させることで、髪のコンディションを常に良好に保つとともに「髪と心を整える」新しい体験価値を提供いたします。

■店舗概要

・店名：TSUTAYA Conditioning COLOR 浦和 蔦屋書店

・住所： 埼玉県さいたま市浦和区高砂1丁目16-12 アトレ浦和North Area1階（浦和 蔦屋書店内）

・営業時間：9:00～19:00（最終受付18:00）

・店舗ホームページ：https://tc.tsite.jp/color/urawa/

・予約サイト： https://scrv-system.com/reserve/tsutaya_conditioning_color/urawatsutayashoten

■価格表※初回のお客様価格は、LINEアプリにてTSUTAYA Conditioning COLOR 浦和 蔦屋書店アカウントを友達追加いただいた場合にのみ適用させていただきます。