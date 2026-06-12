『brulett（ブリュレット）北千里』人気の「ブリュレクッキーシュー」がさらに美味しくなってリニューアル！クリーム『20％増量』キャンペーンを開催！！

株式会社LIFEstyleブリュレクッキーシュークリーム 1個\80生クリーム×カスタードクリームを組み合わせた特製クリーム

株式会社LIFE style（本社大阪市北区）は『brulett（ブリュレット）北千里』にて、お客様への感謝を込めて『ブリュレクッキーシュークリーム』のクリームを『20％増量』した期間限定キャンペーンを開催いたします。

神戸北野ホテル出身のシェフパティシエ監修により外は「カリッサクッ」中はとろ～り食べやすいひと口サイズのこんがり焼きたて『ブリュレクッキープチシュークリーム』

今回の増量キャンペーンでは、生クリーム×カスタードクリームを組み合わせた特製クリームを通常より『20％増量！！』価格はそのままにより満足感のある味わいへと進化しました。

差し入れや手土産としてはもちろん、おうちでのくつろぎタイムやちょっと甘いものが欲しくなったときにのテイクアウトにもピッタリな小さな幸せを感じられるスイーツをこの機会に是非ご賞味ください♪

■キャンペーン概要

・キャンペーン名「クリーム20％増量キャンペーン」

・実施期間:2026年6月13日～6月30日

・対象商品: ブリュレクッキーシュー

・販売価格:10 個入り 800 円（税込）

三好 克也

■三好 克也 プロフィール

高校卒業後、約2年間、和食を中心とする調理業務に従事。その後、北野ホテルのシェフパティシエ及びイグレックプリュスのスーシェフを兼任。

カフェ兼スイーツショップの立ち上げ、アイスクリーム店、ホテルパティシエ、婚礼会社の統括シェフパティシエを経験。

さらに店舗運営や経営を学び、大阪市西区にてアイスクリーム専門店を開業。

有名スイーツショップのOEMやオリジナレシピのライセンスや新しいスイーツショップのリブランディング（Re branding）行う。

■店舗情報

店舗名：brulett 北千里（ブリュレット）



業態 ：プチシュークリーム&ミルクジェラート専門店



住所 ：〒565-0874 大阪府吹田市古江台４丁目２－２５ ディオス北千里5番館1F



TEL ：06-6836-8933



営業時間：11：00～20：00



定休日：無休



Instagram：https://www.instagram.com/brulett_official