【総額100万円還元】株式会社虎の穴、新刊委託で「創作活動を後押しするアイテム」が当たる特別フェアを開催！

株式会社虎の穴

株式会社虎の穴（本社：東京都千代田区、以下とらのあな）は、期間中に新刊同人誌をとらのあなへ委託すると、創作活動を後押しするアイテムが当たる『創作応援☆ミリオンフェア』を開催いたします。本フェアは、昨今の印刷費高騰などの厳しい環境下で活動を続けるクリエイターの皆様へ、総額100万円規模の還元を行うサークル支援企画です。2026年6月~7月開催の大型同人誌即売会に合わせた新刊委託を促進し、クリエイターの皆様の持続可能な創作活動をパートナーとして強力にサポートいたします。

■ 企画背景：困難な状況を共に乗り越える「創作活動のパートナー」へ

現在、同人誌即売会やクリエイターを取り巻く環境は、印刷費や資材の高騰により厳しい局面に立たされています。 とらのあなは、これまでの「作品をお預かりして販売する委託ショップ」という枠組みを超え、クリエイターの皆様が抱える不安や困難に寄り添い、共に乗り越える「創作活動のパートナー」でありたいと考えています。

本企画は、前回実施し、多くのサークル様より大変ご好評をいただいた支援フェアの成果をベースに、さらなるブラッシュアップを重ねて始動いたしました。 サークル様からいただいたリアルなご要望や意見を積極的に取り入れ、より利用しやすい形へとカスタマイズした「クリエイターファースト」のフェアをお届けします。

■ 施策内容：総額100万円を大還元！サークル様の活動を直接支援

本フェアでは、期間中に新刊をとらのあなへお預けいただいたサークル様を対象に、抽選で総額100万円分の「創作活動に役立つアイテム」をプレゼントいたします。

サークル様の応援スタイルに合わせ、併売作品は1タイトルごとに1口、とらのあな専売作品は1タイトルごとに2口としてカウントされるため、作品数や委託形態に応じて応募チャンスが広がります。

【賞品ラインナップ（総額100万円分）】

特賞： 液晶タブレット（Artist Pro 22 (Gen2) 2.5K QHD高解像度 液晶ペンタブレット）(予定) × 1本

1等： Amazonギフトカード 10万円分 × 3本

2等： CLIP STUDIO PAINT EX Ver.5.0 買い切り版［Windows / macOS］ × 5本

3等： Amazonギフトカード 1万円分 × 15本

4等： Amazonギフトカード 5,000円分 × 30本

5等： Amazonギフトカード 1,000円分 × 100本

＜エントリー条件＞

- 参加申込： 専用フォームより必要事項を登録（締切：2026年7月15日）- 作品登録： 2026年6月21日～2026年7月5日の間に発行された新刊で、販売価格（税抜）×納品数の合計が5,000円（税抜）以上の作品が対象。- 納品完了： 2026年7月31日（金）までに必着でとらのあなへ納品完了（自宅発送・イベント会場発送・印刷所直納のすべてが対象）。

※当選発表およびギフトの送付は、2026年8月中旬の抽選を経て、8月下旬を予定しております。

※参加申込、作品登録、納品完了の順序は問いません。

■ クリエイターの皆様へ：皆様の「願い」を届けるインフラとして

「もっとたくさん本を作りたいけれど、コストが苦しい」

「こだわりの新刊を、一人でも多くのファンに届けたい」

そんなクリエイターの皆様の「願い」を裏切らないために、とらのあなは販売・流通のインフラとして全力を尽くします。お預かりした大切な作品の魅力を最大限に発信し、全国の読者との架け橋となることで、活動基盤の構築をお手伝いさせていただきます。 ぜひこの機会にとらのあなへのご委託をご検討ください。

【フェア概要】

・フェア名：願いよ届け! 創作応援☆ミリオンフェア

・対象サークル：2026年6月21日～2026年7月5日の間に発行された新刊で、販売価格（税抜）×納品数の合計が5,000円（税抜）以上の作品をとらのあなへ委託頂いたサークル様

・エントリー期間：2026年6月12日（金）～2026年7月15日（水）

・特設ページURL：https://news.toranoana.jp/350645