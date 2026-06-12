元・外資系保険会社の支社長が新たな挑戦へ。ヒューマンアカデミー、激変の時代を生き抜くキャリアチェンジのリアルを語るMBA卒業生オンラインセミナーを6月19日（金）に開催

ヒューマンホールディングス株式会社

教育事業を展開するヒューマンアカデミー株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中 知信、以下「当社」）は、ヒューマンアカデミービジネススクール「ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラム」において、卒業生によるMBA説明会を毎月開催しています。この取り組みは2023年12月から開始し、キャリアアップやキャリアチェンジを目指すビジネスパーソンに向けて継続的に実施しております。

2026年に入り第6回目となる今回は、大手外資系保険会社で支社長を経て、現在は新たなフィールドへと挑戦する松尾晋吾氏が登壇。MBAプログラムでの学びがもたらしたキャリアの変化について経験談を語ります。

【本件のポイント】

●企業活動の激変に伴い、マネジメント力や経営スキルの重要性が増し、MBAの学習ニーズが高まっている

●ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラムでは、卒業生の実例を交えたイベントを通じて、MBA取得によるリアルなキャリア展開を紹介

●MBAの学びが現在の業務や今後のキャリアにどう活かされるか共有

https://mba.athuman.com/infomation/seminar/20260619mba.html

【背景】

人生100年時代を迎え、キャリアにおける「マルチステージの人生」と「幅広い選択肢」が浸透しています。同時に、テクノロジーの進化により企業活動の可能性や自由度が激変し、組織の力を最大限に生かすマネジメント力やコラボレーション力、経営スキルも重要視されています。この背景から、MBAの学習ニーズが高まり、文部科学省が発表した系統別在籍者数から推定すると、日本では年間約2,500人がMBAを取得しています。この度、当社では、MBA取得をお考えの方あるいはスキルアップを目指す方を対象に、リアルな声を聴ける場として、本イベントを開催いたします。

【開催概要】

日 程：2026年6月19日（金）

時 間：19:30～21:00

参加費：無料

形式：オンライン参加

【登壇者紹介】

松尾晋吾様

株式会社BLANC 営業責任者

広島県出身。高校卒業後、プロを目指してブラジルへ1年間サッカー留学を経験。 そのまま日本国内でもプロを目指すが、20歳でプロの道を断念。 その後、大手外資系保険会社に入社。4年間の営業職を経て2009年に営業所長へ昇格、 2020年には都内支社長としてマネージャー人材の育成やガバナンスを担う。 2019年に本MBAプログラムで学び始め、2022年に学位を取得。 2026年にはビジネスの本質の世界へ挑戦すべく、株式会社BLANCへ転身。

卒業生セミナーについては、キャリアアップやキャリアチェンジを実現したいビジネスパーソンに、実践的で自分事として活かせる情報を提供したいと考えております。次回は、2026年7月の開催を予定しております。

【これまでの開催レポート】

https://mba.athuman.com/about/column/

■ウェールズ大学トリニティセントデイビッドMBAプログラムについて https://mba.athuman.com/

ヒューマンアカデミーでは、英国国立ウェールズ大学トリニティセントデイビッドから認証を受けたMBAプログラムを運営しています。当プログラムは厚生労働省の専門実践教育訓練給付金制度の対象講座として認定されています。一定の条件を満たすことで受講費用の最大80％（上限128万円）の給付を受けることが可能です。これにより、仕事を続けながら土曜日のオンライン講義で学べる本プログラムの経済的負担が大幅に軽減され、日本にいながらにしてグローバルスタンダードな海外MBA取得の機会がより身近になりました。

■ヒューマンアカデミーについて https://manabu.athuman.com/

学びの面白さを提供する「Edutainment Company」として、1985 年の創設以来、時代や社会の変化にあわせながら800以上の講座を編成しました。未就学児童から中高生・大学生・社会人・シニア層とあらゆるライフステージにおけるSTEAM教育やリスキリング、学び直しの支援を行っています。

さらに、独自の「ヒューマンアカデミーGIGAスクール構想」を推進し、学習支援プラットフォーム「assist」を開発。SELFingサポートカウンセラーと講師が、個別に学習目的や目標にあわせた進捗管理や相談などの学習サポートをします。私たちは、常に最先端の教育手法やテクノロジーを取り入れ、学びの喜びを追求し、最高水準の教育サービスを提供していきます。

■ヒューマングループについて

1985年の創業以来「為世為人（いせいいじん）」を理念に掲げ、教育を中核に人材、介護、保育、IT、美容、スポーツと多岐にわたる事業を展開しています。

深刻な社会課題である「労働人口減」に対し、各事業の専門性を活かした4領域で解決を推進しています。

教育・人材事業による「海外人材の活用」、介護（通所・訪問・ホスピス等）や保育・学童運営による「国内労働力の確保」、RPA・AI・ITコンサルを通じた「生産性の向上」、そしてMBAを含む社会人教育による「専門教育・リスキリング」に注力。SDGsへの貢献を通じて、誰もが自分らしく生き、学び、働ける社会の実現と、時代に即した労働環境の革新に取り組んでいます。

●ヒューマンホールディングス ウェブサイト：https://www.athuman.com/

会社概要

ヒューマンアカデミー株式会社

●代表者：代表取締役 田中 知信

●所在地：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア1階

●資本金 ：1,000 万円 ●URL ：https://manabu.athuman.com/