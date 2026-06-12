マテリアル取締役の尾上玲円奈が日本パブリックリレーションズ協会の理事に就任

マテリアルグループ株式会社

クライアントのコーポレートコミュニケーションからマーケティングコミュニケーションまでを総合的に支援するマテリアルグループ株式会社（本社：東京都港区 代表取締役CEO：青崎曹 以下：マテリアルグループ）傘下の株式会社マテリアル（本社：東京都港区 代表取締役社長：青崎曹 以下：マテリアル）取締役の尾上玲円奈（おのうえれおな）が2026年6月11日（木）に開催された公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会（以下、日本PR協会（PRSJ））の第15回通常総会において、理事に選任されました。

日本PR協会は設立以来、時代に即したパブリックリレーションズのあり方を求め、日本におけるパブリックリレーションズの啓発、普及のための活動を行っています。尾上は、これまで、PR戦略立案、高度なメディアリレーションズやIR、危機管理、メディアトレーニング、スピーチライティング、ロビイングなど多岐にわたる実務を担当するとともに、早稲田大学の非常勤講師、京都大学経営管理大学院の特命准教授を務めるなどしてきました。また、文化庁有識者検討委員や国連WFP Japan Impact Council委員、カンヌライオンズPR部門審査員などを歴任しています。これまで培ったPRの知見やノウハウを最大限に活かし、今後も日本におけるパブリックリレーションズ業界発展のために、活動してまいります。

就任コメント

<マテリアル取締役 尾上玲円奈>

これまでパブリックリレーションズに関わる諸先輩方が信頼の礎を築いてこられた日本PR協会の理事に選任され、大変光栄です。メディアの構造変化、生成AIの台頭、企業に対する社会的要求の高度化で、現在PR業界は大きな時代の転換点にあると認識しています。PRは「情報を流す仕事」から、「社会との関係を設計する仕事」へと、その本質的な役割を問い直されています。NHKでの報道経験を経てPR業界に転じて以来、私は一貫して「信頼をいかに設計するか」という問いにクライアントと共に向き合ってきました。日本PR協会はその問いに正面から向き合える場だと考えています。また、社会のあらゆる変化の最前線に立つPRの職能をサポートするPR協会が業界団体として果たすべき役割は、かつてなく大きいと感じています。実務家の集合知を社会に還元し、パブリックリレーションズの価値を社会に伝えていくため、理事としての職責を全うしながら、PR業界全体の社会的地位向上と、次世代を担うPRプロフェッショナルの育成に貢献していく所存です。

マテリアルについて

マテリアルは、ストーリーテリングを基軸に、企業やプロダクト価値の向上を目的としたコーポレートおよびマーケティングコミュニケーションを提供するブランドビルディングカンパニーです。 ブランディングやプロモーション企画の全体設計を含むストーリー設計から、コンテンツ企画開発、クリエイティブ、キャスティング、PRエグゼキューション、危機管理、パブリックアフェアーズ、ロビイング、デジタルマーケティングなどのサービスをワンストップで提供しております。

マテリアルグループについて

マテリアルグループは、あらゆるビジネスのコミュニケーションを総合的に支援する専門事業集団です。クライアントの事業課題をともに解決し、社会との関係性を強化するパートナーとしてクライアントの成功に寄与します。「Switch to Red.（個性に情熱を灯し、価値観や常識を変え、世界を熱くする。）」をビジョンに掲げ、「すべての個性に情熱を灯し、可能性を最大化する」ことをミッションに、異なる得意領域を持つ各社が集い、ブランドとステークホルダーの望ましい関係を構築するあらゆるコミュニケーション事業を展開しております。

会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/117_1_7f5c3511b215eb6d9004505d53d15233.jpg?v=202606120451 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/17894/table/117_2_e3e74a8b488c294ebecff4faf77c80e4.jpg?v=202606120451 ]

〈グループ会社〉 ※事業セグメント順

株式会社マテリアル（PR 事業を主としたマーケティングコミュニケーション業務全般）

株式会社ルームズ（プロダクトプレイスメントおよびスタイリング事業）

キャンドルウィック株式会社（PR 広報、広告宣伝の代理業務ならびにコンサルティング業）

株式会社マテリアルデジタル（デジタルマーケティング全般のコンサルティング支援）

株式会社Bridge（インターネット広告事業、SEO コンサルティング事業）

株式会社CONNECTED MATERIAL（「CLOUD PRESS ROOM」の運営）

株式会社マテリアルリンクス（ソーシャルコマースおよび E コマースのマーケティング支援）

株式会社トレプロ（ソーシャルメディアマーケティング事業）