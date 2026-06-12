Daigasグループ

大阪ガス株式会社（代表取締役社長CEO：藤原 正隆、以下「大阪ガス」）の先端技術研究所フェロー※の山中秀文氏が、公益社団法人腐食防食学会の2026年度技術功労賞を受賞しました。

技術功労賞の受賞式（左）と受賞記念講演（右）の様子

大阪ガス初の研究開発拠点として設立された中央研究所（現：先端技術研究所）では1947年から約80年にわたり、Daigasグループの基盤技術を支える様々な研究を行ってきました。山中氏は電気化学を専門領域として、金属材料の腐食・防食やその耐久性評価に関する技術開発に20年以上取り組んでいます。

腐食防食学会の技術功労賞は、腐食や防食に関する分野で、技術の発展・普及に顕著な貢献をした技術者に対して授与されます。山中氏は、ガス・電力設備に用いられる金属材料について、さまざまな環境下で発生する多くの腐食防食に関する技術課題に取り組み、その評価および対策の確立により、設備の安全性・信頼性向上に大きく貢献したことや学会での活動による貢献が高く評価され、今回の受賞に至りました。

今後もDaigasグループは、設備・機器の安全性と信頼性の向上に資する技術開発に注力するとともに、暮らしとビジネスの“さらなる進化”のお役に立つ企業グループを目指してまいります。

※大阪ガスでは、高度な専門能力を持つ限られた人材を「フェロー」として任命しています。フェローはDaigasグループにおける専門領域の第一人者として、Daigasグループの事業活動の推進・支援を通じて、会社に貢献しています。

賞状（左）と副賞のトロフィー（右）

■大阪ガスの材料評価に関する取り組み

https://www.daigasgroup.com/rd/theme/advanced.html?t=05