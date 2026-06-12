オプティマ・ソリューションズ、SCS評価制度対応の「サイバーセキュリティコンサルティング」を本格開始～ツール導入で終わらない、PDCA型セキュリティ体制の構築を支援～

オプティマ・ソリューションズ株式会社

情報セキュリティ専門会社であるオプティマ・ソリューションズ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中 康二）は、深刻化するサイバー攻撃やサプライチェーンリスクに対応し、経営基盤と取引先からの信頼を守る新サービス「サイバーセキュリティコンサルティング」の提供を本格的に開始いたします。

本サービスは、20年以上にわたり企業の管理体制構築を支援してきた経験を活かし、単なる情報セキュリティ対策の導入にとどまらず、情報資産の把握からリスクアセスメント、規程整備、従業者教育、内部監査、継続的改善までを一貫して支援する伴走型コンサルティングサービスです。

近年、多くの企業が対応を求められている「SCS（サプライチェーンセキュリティ）評価制度」への対応を支援するとともに、制度対応だけで終わらない、現場で機能する実効性の高いセキュリティ体制の構築を目指します。

また、本サービスの開始を記念し、2026年7月28日（火）に東京・大手町にて無料セミナーを開催いたします。

新サービス開始の背景

ツール導入にとどまらない、実務に根付くセキュリティ体制へ

近年、ランサムウェア被害やサプライチェーンの脆弱性を狙ったサイバー攻撃が急増しており、自社だけでなく取引先を含めたセキュリティ強化が急務となっています。これに伴い、ビジネスの現場で「SCS評価制度」への対応・準拠を求められるケースも増加しています。

しかし、従来のセキュリティ対策では、「最新のセキュリティツールやシステムを導入すること」自体が目的化してしまい、自社の実務に合わずルールが形骸化してしまうケースが少なくありません。システムを導入するだけでは、日々変化するサイバー脅威に継続的に対応し、サプライチェーン全体の安全を担保することは困難です。

そこで弊社では、特定のツール導入を前提とするのではなく、「体制作り」に主眼を置いたサービスを開発しました。これまで数多くの企業支援で培ってきた情報セキュリティマネジメントのノウハウやフレームワークをベースに、情報資産目録の作成からリスクアセスメントに基づく情報セキュリティ対策の実施、規程整備、社員教育、内部監査までを一貫して支援し、継続的に改善できるPDCAサイクルを構築します。

現場で無理なく回し続けられる、本質的な「サイバーセキュリティコンサルティング（伴走支援型）」の提供を開始いたします。

「サイバーセキュリティコンサルティング」の概要と3つの特徴

1．リスク起点で無駄を排除した、実効性の高い対策設計

情報資産の棚卸しを通じて、企業にとって守るべき対象を明確化。そのうえでリスクアセスメントを実施し、優先的に対応すべきリスクを特定します。これにより、ただ「最新の情報セキュリティ対策製品を導入する」のではなく、企業ごとに最適化された、無駄のない実効性の高いセキュリティ対策を実現します。

2．「作って終わりにしない」PDCA運用の定着支援

規程や対策を整備するだけで終わらせることなく、社員教育、運用ルールの定着、内部監査、改善活動までを含めたPDCAサイクルを構築。定期的なレビューと伴走支援により、セキュリティ体制の形骸化を防ぎ、継続的に機能し続ける組織運用を実現します。

3．SCS評価制度にも対応した実践的な体制構築

主要取引先や親会社からの要請が急増している「SCS（サプライチェーンセキュリティ）評価制度」の基準クリアを強力にバックアップします。難解な要求事項を分かりやすく紐解き、具体的な管理策として社内体制に無理なく落とし込むことで、サプライチェーン全体からの信頼獲得とビジネス機会の創出を支援します。

主催者・プライバシーザムライからのコメント

近年、サイバーセキュリティ対策として最新のツール導入に注目が集まっています。しかし、本当に重要なのは、自社の情報資産を把握し、リスクを評価し、教育や監査を通じて改善を続ける『体制作り』です。

当社のサイバーセキュリティコンサルティングは、単なる対策の導入支援ではなく、お客様自身が継続的にセキュリティレベルを高めていける仕組みづくりを支援するものです。SCS評価制度への対応をきっかけに、多くの企業がより強い組織へ成長されることを願っています。

オプティマ・ソリューションズ株式会社 代表取締役 中康二（プライバシーザムライ）

講師紹介

講師:プライバシーザムライ中康二プライバシーザムライ 中康二（なかこうじ）

ソニー株式会社出身。オプティマ・ソリューションズ株式会社 代表取締役。マネジメントシステム（プライバシーマーク、ISMS）の専門家。 現在は、会社と社会の安心・安全を守る「情報の新選組」として、全国各地で活動を展開。豊富なコンサルティング実績に加え、情報セキュリティイベントでの講演、YouTubeチャンネル、各種メディアを通じ様々な情報セキュリティに関する情報発信を行っている。

代表挨拶・経歴(https://www.optima-solutions.co.jp/company)

講師:遠藤朝永シニアコンサルタント 遠藤朝永（えんどうともなが）

システム開発出身。オプティマ・ソリューションズ株式会社 取締役・シニアコンサルタント。

数多くのコンサルティングの経験から、実務負担を最小限に抑えた、わかりやすくシンプルな、当社オリジナルの「規程ひな形」を開発。創業当時よりプライバシーマークに関する数々のセミナーの講師としても活躍中。

【7月28日開催】新サービス開始記念セミナーの概要

開催日時：2026年7月28日（火）14:20-16:30 （受付14:00より）

開催場所：大手町会場（詳細はメールいたします）

参加費：無料

▼詳細申し込み

https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/cs-20260728/

こんな企業様におススメ

１ これから本格的にサイバーセキュリティ体制を構築したい企業様

２ サプライチェーンの一環として早急な対応を求められている企業様

３ 形式的な運用から、実利のあるセキュリティ体制へシフトしたい企業様



対象者：サイバーセキュリティ にご興味のある企業様

※同業者様、個人、士業事務所の方はご遠慮ください。



申し込み締め切り：定員になり次第締め切りとさせていただきます。

主催：オプティマ・ソリューションズ株式会社

セミナーのお申込みはこちらから

参加費は無料です。どうぞお集まりください。

※定員になり次第締め切ります。

https://www.optima-solutions.co.jp/seminar/cs-20260728/

「情報の新選組」オプティマ・ソリューションズ株式会社について

東京本社情報セキュリティの専門家集団

私たちは創業20年、コンサルティング実績3,500件以上を誇る、情報セキュリティの専門家集団です。 プライバシーマークやISMS（ISO27001）、AIMS（ISO42001)の取得・更新支援を中心に、企業の情報セキュリティ体制づくりをサポート。「情報の新選組」として、社会と会社の安心を守り、日本企業の情報セキュリティの水準アップを目指しています。

所在地 ：

東京都港区西新橋1丁目18-6 クロスオフィス内幸町5階

大阪市北区梅田1丁目11-4-923 大阪駅前第4ビル9階

名古屋市中区栄5丁目26-39 GS栄ビル3階

事業内容：個人情報保護／情報セキュリティに関するコンサルティング＆サービス

代表者 ： 代表取締役 中 康二

設立 ： 2005年3月

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.optima-solutions.co.jp/