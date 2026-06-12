アクティオ「千曲市官民連携防災訓練」を共同開催

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、2026年5月15日（金）に、アクティオ長野ちくまテクノパーク統括工場を会場とした、千曲市主催の「令和8年度 千曲市官民連携防災訓練」を共同開催いたしました。本訓練では、マグニチュード7.7、震度6強の大地震発生を想定し、工場敷地内のヘリポートにて長野県消防防災航空隊の防災ヘリコプターを活用した空地連携による物資輸送訓練および要救助者救出訓練を実施しました。

【防災訓練の様子】

近年、全国各地で大規模地震や豪雨災害が頻発しており、災害時における自治体や関係各所との迅速で円滑な連携体制の構築が、ますます重要になっています。アクティオは、2026年3月に千曲市と「災害時における応急対策業務及び施設提供に関する協定」を締結しており、関係機関との連携を強化しています。今回の千曲市との連携を通じて、実効性の高い防災体制づくりを推進していきます。

当日の物資輸送訓練では、避難所物資として、避難所用パーテーション、段ボールベッド、折りたたみ式簡易ベッドを防災ヘリコプターへ積み込み、受け渡しを行いました。また、ホイスト（※1）を使用した医療物資の受け渡し訓練も実施しました。さらに、大規模災害時に取り残された要救助者を想定した救出訓練も実施し、関係機関相互の連携手順や対応順序の確認を行いました。

（※1）要救助者や隊員を吊り上げ又は吊り下げる装置

アクティオは「レンサルティング」のノウハウを活かし、地域防災力の向上や地域社会に貢献していきます。

■当日の様子

■「千曲市官民連携防災訓練」概要