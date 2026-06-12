【エンポリオ アルマーニ】父の日に贈る、洗練と感謝のかたち　エンポリオ アルマーニが提案するギフトセレクション

ジョルジオ アルマーニ ジャパン 株式会社

エンポリオ アルマーニは、6月21日（日）の父の日に向けて、多様なライフスタイルを彩るギフトセレクションを提案します。日頃なかなか言葉にできない感謝の気持ちを伝える機会に、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えたアイテムをラインナップしました。

日常に自然と溶け込みながらも、さりげない個性を演出するウォッチやレザーグッズ、アクセサリーなど、幅広いアイテムを展開します。

3針ウォッチ ツートーンステンレススチール

\ 33,000

シルバーとゴールドのツートーンカラーが、落ち着きのある華やかさを演出する3針ウォッチ。視認性に優れたシンプルな文字盤は、ビジネスから休日まで幅広いシーンに対応します。時を重ねるほどに愛着が深まる、父の日にふさわしいタイムレスな一本です。

フラットショルダーバッグ ペブルドレザー

\75,900

柔らかなペブルドレザーを使用したフラットタイプのショルダーバッグ。必要最低限の持ち物をスマートに収納でき、オン・オフを問わず活躍します。控えめなロゴ表現が、成熟した大人のスタイルを静かに引き立てます。

インターロックジャージーTシャツ

\44,000

ピュアコットンのジャージーで仕立てたTシャツ。しなやかでストレッチの効いたテクスチャーは心地よく、日常の装いにフィットするアイテムです。

仕事や家庭、自分自身の時間を大切にする現代の父親に向けてセレクトされたアイテムは、日頃の感謝を伝えるギフトに最適です。

父の日特設リンク：

https://www.armani.com/ja-jp/emporio-armani/gifts/man/all-gifts



【エンポリオ アルマーニ】

1981年、イタリア・ミラノでデザイナー ジョルジオ・アルマーニによって創設されたブランド。

着心地と自由な発想を大切にし、都会的で洗練されたスタイルを提案しています。エンポリオとはイタリア語で「あらゆるものが手に入る大きな市場」を意味し、その名の通り、エンポリオ アルマーニではメンズ・ウィメンズのウェアをはじめ、小物、時計、フレグランス、アンダーウェア、スポーツウェアまで幅広く展開しています。





お問い合わせ先：

ジョルジオ アルマーニ ジャパン

03-6274-7070