JALカード限定！JAL PayチャージでLife Status ポイント（LSP）がたまる新プログラムを開始

株式会社JALカード

株式会社 ジャルカード（本社：東京都品川区、代表取締役社長：西畑 智博）と、JALペイメント・ポート株式会社（本社: 東京都品川区、代表取締役社長: 仁司 哲)は、2026年6月10日（水）より、「JAL Pay・JALカードチャージプログラム」を実施しています。

本プログラムでは、JALカードからJAL Payへ毎月4万円以上チャージの上、Apple PayまたはGoogle Payに設定したJAL Payによる店頭でのタッチ決済、またはApple Pay経由でのオンライン決済を1回以上ご利用いただくと、毎月1Life Status ポイント（LSP）がたまります。

JAL Payを日常のお買い物でご利用いただくことで、マイルに加えてLife Status ポイント（LSP）もためやすくなり、より便利でおトクにご活用いただけます。

■プログラム名称

JAL Pay・JALカードチャージプログラム

■実施期間

2026年6月10日（水）～2027年3月31日（水）

※エントリー不要

■条件・特典

以下2つの条件を達成すると、毎月1Life Status ポイント（LSP）がたまります。

１.JALカードからJAL Payへ4万円以上チャージ

２.Apple PayまたはGoogle Payに設定したJAL Payによる店頭でのタッチ決済、またはApple Pay経由でのオンライン決済を1回以上ご利用

※毎月の上限は1Life Status ポイント（LSP）です。

※詳細は特設ページをご確認ください。

■ JAL Payで、よりおトクなキャッシュレス体験を

JAL Payは、国内外のMastercard加盟店で利用可能なスマホ決済サービスです。Apple PayやGoogle Payを設定いただくことで、日常のお買い物はもちろん、コンビニ・飲食店・ドラッグストアなど、さまざまなシーンでスムーズにご利用いただけます。

さらに、海外渡航時のMastercard加盟店でのご利用でもマイルやLife Status ポイント（LSP）がたまり、JALカードからのチャージと組み合わせることで、よりLife Status ポイント（LSP）がためやすくなります。

旅行・日常利用・スマホ決済を使い分けながら、ぜひこの機会にJAL Payをご活用ください。

その他詳細は、特設ページをご確認ください。

詳細を見る :https://www.jal.co.jp/jp/ja/jmb/jalpay/pay/charge-lsp/