「人的資本レポート2026」を発行

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

NECソリューションイノベータは、当社の人材への投資に関する考え方や具体的な取り組みをまとめた「人的資本レポート2026」（PDF）を本日発行しました。

NECグループの中核を担うSI企業である当社は、働く人にとって魅力ある企業を目指して「Attract & Retain(惹きつけ、愛着を高める)」を掲げ、人的資本経営を推進しています。4回目の発行となる本レポートでは、NECグループが目指す「AIネイティブカンパニーへの変革」を牽引する企業としての人への投資を始め、2025年度を中心とした取り組みを紹介しています。これにより、透明性ある経営を遂行するとともに、本レポートを活用し、様々なステークホルダーとの対話で得られたフィードバックから、企業価値をより高める施策へと進化を図ります。

「人的資本レポート2026」はこちら :https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/csr/management/human_capital.html

「人的資本レポート2026」のポイント

1．AIネイティブカンパニーへの変革に向けた、人への投資・戦略

2025年度を「AIネイティブ元年」と位置づけ、全社でAI活用を強化しました。AIタスクフォースを立ち上げ、ビジネススタイル・開発スタイル変革に向けた各種施策を展開。また、生成AIの有償版ライセンス配布や、「AI活用アイデアコンテスト」の開催を通じてAI活用文化を醸成。導入したAIツールの利用率は9割以上を維持しています。

2026年度は、AIネイティブエンジニアの育成研修を開始し、AIを前提とした新たな働き方・開発スタイルへの変革を推進しています。AI活用スキルの向上、実践機会の拡大によって、社員一人ひとりの専門性を高めながら、AIネイティブカンパニーへの変革を加速していきます。

2．フィードバック文化醸成による組織力の強化

2024年度から、「健康」「成長」「働きがい」の3つの柱を定め、社員のWell-being向上を目的とした全社横断プロジェクトによる様々な施策を展開しています。2025年度は、組織力の最大化とWell-being向上の中核施策として、「フィードバック文化の醸成」の実現に向けた取り組みを推進しました。

上司・部下・同僚間で役職や立場を越えて気づきを伝え合い、共に成長する組織を目指し、賞賛や承認を伝えるポジティブフィードバックと、改善につなげるギャップフィードバックの双方が自然に行われる環境づくりに取り組んでいます。今後は、日常的なポジティブフィードバックの活性化を通じて信頼関係をさらに深め、互いの成長につながる率直な対話が広がることで、組織力の一層の強化を図っていきます。

3．創立50周年を節目に、次なる50年に向けた文化を醸成

当社は2025年9月に創立50周年を迎えました。社内向けの周年キーメッセージ「技術で超えろ。」を掲げ、これまで築いてきた文化や技術力を振り返るとともに、次の50年に挑む未来への決意を社内で共有し、文化変革の醸成につなげました。

＜施策例＞

・創立50周年記念誌の発行

・50年先の未来を描くワークショップの実施とSF小説化

・社員のリアルを届ける社内ラジオ

・社員と経営層がともに節目を祝い、一体感を共有するイベント開催

50周年はゴールではなく新たなスタートラインと捉え、社員のつながりとカルチャーを礎に、次の50年へ挑み続けます。

本レポートの目次 :https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/topics/20260612/pdf/report_idx.pdf

NECソリューションイノベータは、多様な人材が自分らしくパフォーマンスを最大限に発揮できる組織づくりのために、今後も人材への投資を強化し、人的資本経営をより進化させる取り組みを実施していきます。そして、企業価値を高め続け、Customer Value、Social Valueの向上を実現し、持続可能な社会に向け貢献していきます。