【OSHMAN′S×BRIEFING】BRIEFINGの機能美とオッシュマンズらしい軽快さを融合した別注バッグコレクション「RUGGED LITE SERIES」　全5型・全3色のラインナップで展開！

株式会社オッシュマンズ・ジャパン

首都圏を中心に都市型スポーツ専門店を展開する株式会社オッシュマンズ・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：田寺誠治）は、BRIEFINGの人気モデルをベースにした別注バッグコレクション「RUGGED LITE SERIES（ラギッドライトシリーズ）」を全5型・全3色のラインナップで6月12日（金）より展開いたします。BRIEFINGの持つ機能美や堅牢性はそのままに、ビジネスからアウトドアまで幅広いシーンで活躍する新たな定番バッグとして提案します。

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■全5型・全3色で展開する「RUGGED LITE SERIES」

本コレクションは、BRIEFINGの人気モデルをベースに、サイズ感や使いやすさをアップデートし、メッシュ素材を採用することでオッシュマンズらしいカジュアルテイストを表現しています。BRIEFINGの持つミリタリー由来の機能美や堅牢性はそのままに残しつつも、ビジネスシーンから休日のアクティブな外出まで、シーンを問わず気軽に使え、コーディネートの邪魔にならないさりげなさを兼ね備えた特別なコレクションです。「RUGGED LITE」には、BRIEFINGらしい堅牢さ（RUGGED）とオッシュマンズらしい軽快さ（LITE）の両立という想いが込められています。どんなスタイル、シーンにも合わせやすい定番カラーのBLACK、ビジネスカジュアルから休日のスタイリングまで幅広く対応する落ち着いたカラーリングのNAVY、BRIEFINGのミリタリーイメージを感じさせながらも、アウトドアやレジャーシーンに映える存在感のあるCOYOTEの３色を採用しています。

■商品概要

本コレクションには、軽量でありながら高い耐久性を備えたナイロン素材を採用しています。

荷物をたくさん入れても負担になりにくい軽さと、日常使いからアウトドア、旅行まで安心して使える丈夫さを両立。毎日使うバッグだからこそ求められる快適さと実用性を追求しました。また、マットな質感の生地はカジュアルにもビジネスにも馴染みやすく、幅広いスタイルに合わせることができます。

【OSHMAN'S別注 ライトスリムパック】

カラー ：NAVY, COYOTE, BLACK

価格 ：26,400円（税込）

PC収納を設けたメインスリーブには周辺アイテムの収納に便利な内ポケットを、使用頻度の高い小物類を収納する機会が多いアウトポケットには小型の仕切りポケットを完備。

ジャンルごとの仕分け収納がしやすい構造のバックパックです。

【OSHMAN'S別注 ライト2WAYパック】

カラー ：NAVY, COYOTE, BLACK

価格 ：26,400円（税込）

メイン収納部には、PCスリーブも搭載。さらに仕事帰りにジムに通うなど、異なるシーンに必要なアイテムを収納することが可能です。

【OSHMAN‘S別注 ライト2WAYトート】

カラー ：NAVY, COYOTE, BLACK

価格 ：26,400円（税込）

荷物の出し入れにも配慮し、ポケットの各開口部の角度等を変更。

より使い勝手のよい仕様にアップデートしたトートバッグです。

【OSHMAN’S別注 ライトボックスショルダー】

カラー ：NAVY, COYOTE, BLACK

価格 ：14,300円（税込）

小ぶりながらメイン収納部はマチ付きで見た目以上の容量を確保。ポケットも完備され細かなアイテムを仕分け収納することも可能。

【OSHMAN'S別注 ライトデイトリッパーミニ】

カラー ：NAVY, COYOTE, BLACK

価格 ：10,450円（税込）

必要最小限の荷物を無駄なく入れられ、旅先での街歩きや休日の外出など、身軽に行動したいシーンに最適なミニショルダー。小ぶりながら、収納性能も充実した使い勝手の良さも魅力のアイテムです。

■OSHMAN'Sについて

1932年アメリカ・テキサス州ヒューストンで誕生したOSHMAN‘Sと、1985年に業務提携をして原宿駅前に第1号店がOPEN。スポーツを通して人生を楽しむためのライフスタイルを提案するスポーツセレクトショップ。オッシュマンズでは、サーフィン／アウトドア／フィットネス／ランニング／ヨガ／スイム／トレーニングなどのアイテムを展開するとともに、体験会・スクールなどの参加型イベントも実施しております。

現在、原宿、新宿Flags、新宿ルミネ、池袋、吉祥寺、二子玉川、立川、武蔵小杉、マークイズみなとみらい店、ららぽーと横浜、たまプラーザ、ふじみ、所沢、沼津、名古屋、安城、仙台、大阪（あべの）、西宮、甲子園、広島、博多、長崎、沖縄（浦添）の24店舗を展開。

6/27（金）にはランニングステーションとヨガスタジオを併設した新業態のOSHMAN'S RUN＆FITNESSが京都にOPEN予定。

掲載店舗クレジット

OSHMAN’S新宿店（オッシュマンズ新宿店）

住所 ：〒160-0022東京都新宿区新宿3-37-1 Flags６F

電話番号：03-3353-0584

営業時間：11:00～21:00

定休日 ：不定休

URL ：www.oshmans.co.jp(https://www.oshmans.co.jp/shop/default.aspx)