第1回「WiFi片手に、日本をめぐる。～令和の伊能忠敬プロジェクト～」通信実地検証連載始動！離島・種子島で4回線を同時実測、洞窟で最後まで生き残ったのは「楽天モバイル」

株式会社ALL CONNECT

株式会社ALL CONNECTが運営するメディア「オールコネクトマガジン(https://all-connect.co.jp/magazine/)(https://all-connect.co.jp/magazine/)」の監修を務める荒木孝博（株式会社Adeval代表取締役）は、通信実地検証連載 「WiFi片手に、日本をめぐる。～令和の伊能忠敬プロジェクト～」 を開始しました。

第1回として、鹿児島県・種子島の離島環境で Starlink（衛星）・楽天モバイル・WiMAX（2機種）の計4回線を、同一地点・同一時刻で同時計測。市街地・海岸・JAXAロケット展示前・岬・洞窟など6スポットの「現場の数字」を取得しました。

公式エリアマップやメーカー公称値ではわからない「実際に何Mbps出るのか」を、専門家が自らの足で測り公開する取り組みです。第1回の結果は、「離島の洞窟内で最後まで通信を維持したのは楽天モバイル1回線のみ」という、事前予想を覆すものとなりました。

■ 調査背景「通信は不透明な部分が多すぎる」

千座の岩屋 洞窟内での4端末同時計測。Starlink・WiMAX2機種が圏外となる中、楽天モバイルのみが接続を維持した

各キャリアやサービスは「人口カバー率99％超」「空が見えればどこでもつながる」など多種多様な案内をしています。しかし、

- 同じ場所・同じ時刻に複数の通信端末を並べたら、実際はどうなるのか- 「圏内」表示の場所で、本当に実用的な速度が出るのか- 離島・洞窟・展望台など「ふつう測らない場所」では何が起きるのか- 人が多く集まる場所では、通信は本当に落ちないのか

こうした 「現場の正直な数字」は、意外なほどネット上に存在しません。本連載は、旅行・通信の両業界を実務で横断してきた荒木孝博が、自らの足で全国を巡り、第三者的な立場で実測データを公開することを目的としています。

■ なぜ「令和の伊能忠敬」なのか

かつて、地図のない時代に、自らの足で日本中を歩き、実測だけを頼りに正確な日本図を遺した人物がいました。伊能忠敬です。本プロジェクトが受け継ぐのは、その「現地に立ち、自分の足で確かめる」という精神にほかなりません。

理論値や伝聞ではなく、実際にその場所に立って測る。通信機材を携え、全国を自分の足で巡るこの取り組みを、その精神になぞらえて「令和の伊能忠敬プロジェクト」と名づけました。

■ 調査概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/226_1_829d7478e3409aa5f3985b9a95939deb.jpg?v=202606120551 ]今回持ち込んだ計測機材一式。左からStarlink、NC03、DOCK、楽天モバイルeSIM

■ 主要な調査結果（3つのリアル）



(1) WiMAX系は離島の屋外では基本的に圏外

市街地の鉄砲館でこそNC03が11.62Mbpsを記録したものの、海岸・岬・展望台では2機種ともほぼ全滅。これは機器の優劣ではなく 「都市部の人口密集地に最適化されたサービス特性」であり、本土・市街地での補助回線としては依然有効と評価できます。

(2) 楽天モバイルが全スポットで健闘。「離島＝楽天は圏外」はもう過去の常識

今回、最も評価を改めるべきだったのが楽天モバイルです。市街地（鉄砲館）では5G接続で 252.30Mbpsを記録し、Starlinkに迫る速度を叩き出しました。

市街地（鉄砲館）での楽天モバイルの計測結果

市街地を離れた竹崎漁港観望台でもLTEで91.05Mbpsと高速を維持。

さらに、空が遮られStarlinkもWiMAXも全滅した千座の岩屋（海食洞）内で、4回線中ただ一つ通信を維持（2.16Mbps）し、LINE連絡や位置共有に足る水準を確保しました。

注目すべきは、6スポットすべてで「圏外ゼロ」を記録したのは楽天モバイルだけだったという点です。「離島だから楽天は圏外」というかつてのイメージは、もはや通用しません。エリア拡大の積み重ねが、離島の通信環境を確実に塗り替えつつあり、「移動しながら使う回線」の第一候補として十分に戦えることが、現場の数字で裏づけられました。

(3) Starlinkは「空さえあれば最強」、ただし携帯性には課題

千座の岩屋(洞窟内)での楽天モバイルの計測結果

海岸・岬・JAXAロケット前など屋外で、最大287.78Mbpsを安定記録。

一方で、アンテナがかさばる点と、衛星と直接通信する仕組み上「空が見える屋外でしか使えない（屋内不可）」点が制約となり、キャンプ・取材・ワーケーション・災害対策など「開けた場所に腰を据えて使う」用途が現実的です。

市街地（鉄砲館）でのStarlinkの計測結果

■ 全スポット計測結果（DOWN / UP）

■ 用途別の使い分け（第1回・離島／圏外編の暫定版）



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/226_2_02f28b5567519bd6851de6d001c5ba59.jpg?v=202606120551 ]

今回の最大のニュースは、前述の「洞窟内で楽天モバイルだけが生き残った」 という離島・圏外環境ならではの結果です。そのうえで本連載では、各回の検証を踏まえた「用途別の使い分け指針」を継続的にアップデートします。第1回時点の暫定版は以下のとおりです。

- 移動中・歩き回るとき → 楽天モバイル：iPhone1台で完結し、離島の屋外でも実用速度を確保。洞窟内でも唯一つながり、緊急時の「最後の砦」にもなり得る。- 宿や拠点でじっくり仕事するとき → Starlink：空が開けた場所なら100Mbps超を安定して記録。腰を据えた利用に向く。- 本土・市街地での補助回線 → WiMAX：人口密集地に最適化された特性を活かせる場面でこそ真価を発揮。

これはあくまで「離島・圏外環境」での暫定指針です。人が多く集まる都市部では前提が変わる可能性があり、第2回（大阪編）以降、同じ4台で「混雑環境でも通信は落ちないか」を主題に検証を続け、この指針が通用するのかを追っていきます。

■ 調査者・荒木孝博コメント

離島では『携帯が圏外でも、空さえ見えれば衛星がある』──そう考えがちです。ですが洞窟という“空のない場所”では、その最終手段の衛星が真っ先に脱落し、最後まで残ったのは楽天モバイルでした。『どこでもつながる』とされる衛星にも明確な前提条件があり、地上の携帯回線が“最後の砦”になり得る。これからの移動には『高速回線』だけでなく『繋がる回線』という発想が欠かせません。現地に行かないと確かめられないことを、これからも自分の足で測り続けます。

■ 今後の展開：次は「人が集まる場所」での検証へ

本連載のもう一つの軸は 「人が多く集まる場所でも通信は本当に落ちないのか」を実地で確かめることです。

第1回の離島・圏外検証に続き、2026年6月以降の調査は 、大阪・名古屋・京都といった都市部でも、混雑環境下の実測を同一の4回線で継続します。

「圏外の離島」から「人で溢れる繁華街」まで、両極の現場データを蓄積します。

■ 詳細レポートはnoteで公開中

数字だけでは伝わらない「現場のリアル」を、写真付きのフルレポートとしてnoteで公開しています。

- 洞窟内で4台が一斉に圏外表示になる中、楽天モバイル1台だけが生き残った“その瞬間”の実物写真- 鉄砲伝来の地・JAXAロケット展示前で衛星アンテナを広げる、種子島ならではの現場カット- 端末ごとの詳細な計測画面と、荒木による一台ずつの率直な所感- 安納芋スイーツや絶景スポットも織り込んだ、読み物としての旅エッセイ

▶ 続きと全写真はnote(https://note.com/takahiro_araki/n/n7422e02513f6)(https://note.com/takahiro_araki/n/n7422e02513f6)にて！

連載タイトル：「WiFi片手に、日本をめぐる。～令和の伊能忠敬プロジェクト～」

■ 執筆・実地調査者/企画監修者プロフィール

執筆・実地調査：荒木孝博（あらき たかひろ）

株式会社Adeval（アディバル）代表取締役 ／ WADO株式会社 取締役（イベント・旅行業）

株式会社ALLCONNECTが運営するメディア「オールコネクトマガジン」監修者



旅行会社で企画・法人営業・添乗を経験後、現在の上場企業（婚活サービス）の立ち上げメンバーとして営業・支店責任者を務める。

その後、株式会社ALL CONNECTでフレッツ光営業、WiMAXの広告運用、Y!mobile代理店販売事業を歴任。2019年、株式会社GLIDE代表取締役として、業界初の引越しシェアリングサービス 「Hi!MOVE（ハイ！ムーブ）」をリリースし、NHK・民放各局・日経新聞ほか多数のメディアで取り上げられる。

現在は株式会社Adeval代表取締役として広告事業を統括しつつ、WADO株式会社の取締役としてイベント・旅行業にも携わる。

旅行・通信・新規事業・イベントを実務で横断してきた、業界でも珍しい経歴の持ち主。

企画監修：内川 高志朗（うちかわ こうしろう）

株式会社OfficePIECE 代表取締役 ／ 情報経営イノベーション専門職大学（iU大学）客員教授



株式会社ニッセンでの媒体制作・マーケティングを経て、株式会社ドワンゴで事業開発部部長として、ニコニコ動画を基盤とした新規事業・リアルイベントの立ち上げに従事。現在はマーケティングと新規事業開発を専門に、複数企業のプロデューサー・社外顧問を務める。

※本調査は特定の時間・天候・端末条件下での実測値であり、通信速度を保証するものではありません。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社ALL CONNECTお問い合わせフォーム：https://all-connect.co.jp/magazine/contact/

「オールコネクトマガジン」について

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会社情報

株式会社 ALL CONNECT（オールコネクト）

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/70245/table/226_3_f134dcdf4bb4462c7d22896c061b7ca7.jpg?v=202606120551 ]