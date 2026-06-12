【Belkin】圧倒的な拡張性と安全性を兼ね備えた新作ドック　Belkin Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション

ベルキン株式会社

米カリフォルニア発、洗練されたデザインと快適なライフスタイル体験を提案し、グローバルで絶大な人気と市場シェアを誇るスマートフォン・PC関連製品ブランド「Belkin」の日本法人、ベルキン株式会社（以下Belkin、所在地：東京都中央区京橋）は「Belkin Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション」を、全国の家電量販店およびAmazon.co.jpにて2026年6月12日（金）より発売いたします。

また、ポート数や用途に合わせて選べる「Connect USB-C ドックシリーズ」を、全国の家電量販店およびAmazon.co.jp にて発売いたします。

〇Belkin Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション

本製品は、あらゆる接続ニーズに応え、ノートPCの拡張性を最大限に引き出すThunderbolt(TM) 4認証取得のドッキングステーションです。1台に14個の実用的なポートを搭載し、40Gbpsの超高速データ転送と最大96Wのフルスピード給電を同時に実現します。ケーブル1本を繋ぐだけでデスクトップ環境を強力なワークステーションへと進化させ、在宅ワークやオフィスの生産性を大きく向上させます。

マルチディスプレイ機能も充実しており、2基のDisplayPort 1.4と1基のHDMIポートを完備しています。Windows PCで最大3画面、Macで最大2画面の拡張に対応し、高精細で滑らかな表示を提供します。くわえて、高速転送可能な2.5Gイーサネット、SD 4.0/MicroSD 4.0カードリーダーなど多彩なインターフェースを備えています。

ハードウェアレベルで過熱・過電圧保護などの安全設計を採用しており、長時間のハードな作業でも安心です。専用の150W電源アダプターとThunderbolt 4ケーブルも付属するため、購入したその日から快適なデスク環境を構築できます。

≪製品の特長≫

14のポートを1台に集約したオールインワン設計：あらゆる周辺機器をケーブル1本で一括管理し、デスク周りをスマートに整理します。

映像出力: DisplayPort 1.4 ×2、HDMI 2.0 ×1

USB転送: Thunderbolt 4 ×1、USB-C (10Gbps) ×1、USB-A (10Gbps) ×2、USB-A (5Gbps) ×2

ネットワーク等: 2.5Gイーサネット、SD 4.0 / MicroSD 4.0カードリーダー、3.5mmオーディオ出力

その他: Thunderbolt 4 (ホストPC接続用)、Kensingtonセキュリティスロット

40Gbpsの超高速転送と96Wフルスピード給電：Thunderbolt 4認証規格に基づき、従来（USB 3.0）の4倍にあたる40Gbpsの双方向データ転送を実現。同時にホストPCへ最大96Wの強力な給電を行い、ハードな作業中もバッテリー残量を気にする必要はありません（MacBook Pro 16" M4 Maxを41分で50%充電可能）。

高精細マルチディスプレイによる圧倒的な作業効率：高画質かつ滑らかな映像出力でデスク環境を最適化し、日々の生産性を飛躍的に向上させます。

Windows環境: 最大3画面の拡張に対応。単画面なら最大8K@30Hz出力も可能。

Mac環境: 最大2画面の拡張に対応（M1/M2/M3チップは1画面のみ、Pro/Max/M4/M5チップ系列は最大2画面対応）。

高速転送可能な「2.5G有線LAN」搭載：通常のギガビットLANを大きく上回る2.5Gイーサネットポートを搭載。大容量ファイルの送受信や高画質ストリーミングでも、高速かつ安定した通信環境を提供します。

デバイスを守り抜く6つの安全設計：過負荷保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護、過電圧保護、そして難燃性素材を採用。予期せぬトラブルから大切なPCやデータをハードウェアレベルで徹底的に守ります。

接続するだけですぐに使える充実の付属品：大容量の150W電源アダプター（1m）とThunderbolt 4ケーブル（1m）が同梱。別途ケーブル類を買い足すことなく、購入してすぐ理想のワークステーション環境を構築できます。

≪製品概要≫

製品名：Belkin Connect Thunderbolt 4 Dock 14-in-1 ドッキングステーション

発売日：2026年6月12日

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXJS55J5

価格：47,545円（税抜）

型番：INC030

製品保証：3年

〇Belkin Connect USB‐C ドックシリーズ

一般的なオフィスワーカーから複数画面を駆使するビジネスパーソンまで幅広いニーズに応えるConnect シリーズからUSB-C接続の14-in-1および16-in-1ユニバーサルドッキングステーションもあわせて発売します。DisplayLink技術の採用により、Thunderbolt非搭載のノートPCやMacBookでもマルチディスプレイ環境を構築できます。

最大100WのPD給電でノートPCを充電しながら周辺機器を一括管理でき、有線イーサネットとKensingtonセキュリティスロットも標準装備。電源アダプターも付属し、購入後すぐに快適なワークステーション環境を実現します。

≪2製品の特長≫

DisplayLink採用、Mac／Windows問わず使えるユニバーサル設計

DisplayLink技術を採用しているため、Thunderbolt非搭載のノートPCでも接続可能で、MacBookを含むあらゆるノートPCでマルチディスプレイ環境を構築でき、お使いのノートPC規格を問わず、幅広いビジネスシーンで活躍します。

最大100WのPower Delivery給電に対応

ホストPCへ最大100WのPower Delivery給電に対応し、ノートPCを充電しながら同時に多彩な周辺機器を一括管理できます。ケーブル1本でデスク周りをすっきりと整理し、煩雑な配線から解放された快適なワークステーション環境を実現します。

4K@60Hz対応の高解像度マルチディスプレイ

HDMI／DisplayPortによる高解像度マルチディスプレイ環境を実現。資料を見比べながらの作業や複数アプリケーションの並行操作など、生産性を求められるオフィス業務をサポートします。

有線イーサネット搭載で安定した通信環境

Web会議やクラウドサービス利用時にも安定した高速通信を確保します。

Kensingtonセキュリティスロット標準装備

オフィスや共有スペースでの盗難対策にも万全に配慮されています。

電源アダプター付属で導入後すぐに使用可能

別途ケーブル類を買い足すことなく、購入してすぐ理想のワークステーション環境を構築できます。

■Belkin Connect ユニバーサル16ポートトリプルディスプレイUSB-Cドック

≪製品の特長≫

豊富な16ポートを集約したオールインワン設計

1台で多彩な周辺機器を一括管理し、3画面オフィス環境を求めるビジネスパーソンのデスク周りをスマートに整理します。

映像出力：HDMI 2.0 ×3（4K@60Hz）、DisplayPort ×2（4K@60Hz）

USB転送：USB-C（ホストPC接続用、100W PD給電対応）、USB-C ×1、USB-A ×5

ネットワーク等：2.5GbEイーサネット、3.5mmオーディオコンボジャック

その他：DC IN（電源入力）、Kensingtonセキュリティスロット

トリプル4K@60Hzの3画面同時表示

HDMI 2.0 を3基、DisplayPort を2基を搭載し3画面のトリプル4K@60Hz環境を構築できます。データ分析、金融トレーディング、コンサルティング、プログラミング、デザイン業務など、画面領域が生産性を左右するハードな業務環境に最適です。

高速2.5GbEイーサネット搭載

ギガビットLANを上回る2.5Gb高速イーサネットポートを搭載し、大容量ファイルの送受信や高画質Web会議、クラウドサービス利用も高速かつ安定して実現します。

■Belkin Connect ユニバーサル14ポートデュアルディスプレイUSB-Cドック

≪製品の特長≫

豊富な14ポートを集約したオールインワン設計

1台で多彩な周辺機器を一括管理し、一般オフィスワーカーのデスク周りをスマートに整理します。

映像出力：HDMI 2.0 ×2（4K@60Hz）、DisplayPort 1.4 ×2（4K@60Hz）

USB転送：USB-C（ホストPC接続用、100W PD給電対応）、USB-C ×1、USB-A ×4

ネットワーク等：1GbEイーサネット、3.5mmオーディオコンボジャック

その他：DC IN（電源入力）、Kensingtonセキュリティスロット

デュアル4K@60Hzのマルチディスプレイ対応

HDMI 2.0 ×2基、DisplayPort 1.4 ×2基を搭載し、最大2画面の4K@60Hz表示ができます。資料を見比べながらの作業や、アプリケーションの並行操作に最適です。

安定した1GbEイーサネット接続

1GbE有線イーサネットポートを搭載し、一般的なオフィス業務に十分な通信環境を確保します。

≪製品概要≫

製品名：Belkin Connect ユニバーサル 16ポート トリプルディスプレイ USB-Cドック

発売日：2026年6月12日

販売サイト：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GXJVTGPH

価格：41,336円（税抜）

型番：INC026

製品保証：3 年

製品名：Belkin Connect ユニバーサル 14ポート デュアルディスプレイ USB-Cドック

発売日：近日発売予定

価格： 33,391円（税抜）

型番：INC025

製品保証：3 年

＜Belkinについて＞

Belkinはアクセサリーメーカーにおけるリーディングカンパニーであり、幅広い家電製品やエンタープライズ環境向けに、充電、デバイスを守る製品、生産性、接続性、オーディオ、セキュリティ、ホームオートメーションに関するソリューションを提供しています。Belkinの製品は、米国南カリフォルニアで設計され、世界50か国以上で販売されています。Belkinは、自宅や職場、新たな冒険の中で、毎日をより生き生きと過ごしてもらうために人々に役立つ製品を生み出しています。Belkin Internationalは2018年、Foxconn Interconnect Technologyと合併し、世界的に影響力を高めることができました。Belkinは今後も、私たちが暮らす地球と人々からインスピレーションを得続けます。

Belkin Japan公式ウェブサイト：http://www.belkin.com/jp/

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