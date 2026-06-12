チェック・ポイント、OpenAIの「Trusted Access for Cyber」プログラムおよび「Daybreak」イニシアティブへの参加を発表

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社

サイバーセキュリティソリューションのパイオニアであり、世界的リーダーであるチェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（Check Point(R) Software Technologies Ltd(https://www.checkpoint.com/).、NASDAQ: CHKP、以下チェック・ポイント）は米国時間2026年6月10日、OpenAIの「Trusted Access for Cyber（TAC）」プログラムにメンバーとして承認されたこと、並びに、審査制によるOpenAIサイバーセキュリティイニシアティブ「Daybreak」への参加決定を発表しました。

脅威情勢は現在、AIによって大きく塗り替えられつつあります。攻撃者はAIを活用して攻撃を高速化・巧妙化し、脆弱性の発見を大規模に行っています。防御側のセキュリティ担当者は攻撃側と同等以上の能力を持つ機能を必要としており、そのワークフローを支えるモデルの質は、両者の力関係を決定づける重要な要素となっています。

Trusted Access for Cyberメンバーとなることで、チェック・ポイントは、Trusted Access for Cyberフレームワークに基づき、防御的なセキュリティオペレーションにGPT-5.5を活用できるようになりました。これによりセキュリティチームは脅威分析、インシデント調査、検知ルールの構築をリアルタイムで実施でき、オペレーションを円滑に進められます。

Daybreakの取り組みを通じて、チェック・ポイントはさらにOpenAIのCodexハーネスを活用できるとともに、OpenAIサイバーセキュリティエキスパートによるサポートも得られます。この協調的なフレームワークから得られる専任サポートは、チェック・ポイントの防御ワークフローを支えるモデルの構築に携わるOpenAIのチームによって提供され、実運用において大きな優位性をもたらします。

チェック・ポイントの最高技術責任者であるジョナサン・ザンガー（Jonathan Zanger）は、次のように述べています。

「防御を支えるモデルの品質は、もはや技術的な詳細というにとどまらず、戦略的な重要性を持ちます。Trusted Access for CyberプログラムとDaybreakイニシアティブを通じて、チェック・ポイントはOpenAIの最も高性能なモデルを活用することができ、それを実運用に組み込むための専任サポートが受けられます。これによりお客様に、より迅速で高精度な保護を提供できるようになります」

OpenAIのTrusted Access for CyberプログラムおよびDaybreakイニシアティブへの参加は、チェック・ポイントがセキュリティプラットフォームにAIを統合する上での基盤となる取り組みであり、エンタープライズセキュリティに必要とされる厳格さと責任によって支えられています。

本プレスリリースは、米国時間2026年6月10日に発表されたプレスリリース(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-joins-openais-trusted-access-for-cyber-program-and-daybreak-initiative/)（英語）をもとに作成しています。

チェック・ポイントについて

チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ（www.checkpoint.com(https://www.checkpoint.com)）は、世界各国の10万を超える組織を保護するグローバルなサイバーセキュリティのリーダー企業です。チェック・ポイントは、企業の安全なAIトランスフォーメーションの保護をミッションとして掲げています。防止優先のアプローチとオープンエコシステムアーキテクチャを基盤に、組織がリスクを低減し、業務を簡素化して、自信を持ってイノベーションを推進できるよう支援します。チェック・ポイントの統合セキュリティアーキテクチャは、進化する脅威や拡大するAI攻撃対象領域に継続的に適応し、ハイブリッドネットワーク、クラウド環境、デジタルワークスペース、AIシステムを保護します。4つの戦略的柱であるハイブリッドメッシュネットワークセキュリティ、ワークスペースセキュリティ、エクスポージャー管理、AIセキュリティを軸に、チェック・ポイントは複雑なマルチベンダー環境全体にわたり、一貫した保護と可視性を提供します。チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズの全額出資日本法人、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社（https://www.checkpoint.com/jp/）は、1997年10月1日設立、東京都港区に拠点を置いています。



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