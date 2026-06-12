北陸で初開催！販売パートナーとメーカーをつなぐ「ネットワーク&セキュリティMeetUp! 北陸」開催レポート

SB C&S株式会社

SB C&S株式会社（以下「SB C&S」）は、国内外のネットワークおよびセキュリティメーカーと連携し、販売パートナーやユーザー企業のセキュリティ対策を支援する展示会「ネットワーク&セキュリティMeetUp!」シリーズの一環として、オフラインイベント「ネットワーク&セキュリティMeetUp! 北陸」（以下「本イベント」）を2026年6月3日に金沢で初開催しました。

近年、ランサムウエアやサプライチェーン攻撃の高度化、攻撃者によるAI活用の広がりなどにより、サイバー攻撃は巧妙化しています。また、経済産業省主導による「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度」の運用開始が予定されるなど、企業には取引先を含めたセキュリティ対策の強化が求められています。こうした背景を踏まえ、本イベントでは、最新の脅威動向や制度対応のポイント、セキュリティソリューションに関する情報を紹介しました。

今回、国内外のネットワークおよびセキュリティ分野の企業16社が出展し、ネットワークセキュリティ、ID管理、エンドポイント対策、クラウドセキュリティなど、幅広いソリューションを展示しました。各ブースでは、メーカー各社が製品の特長や導入事例を紹介し、来場者に対して企業のセキュリティ課題や今後の制度対応に関する情報を提供しました。

講演プログラムでは、石川県警察本部から石川県内で発生しているサイバー犯罪の動向や被害事例を交え、企業が取り組むべきセキュリティ対策について講演いただきました。また、SB C&Sの情報セキュリティ専門チームであるセキュリティソムリエが「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度の概要と対応の進め方」をテーマに講演し、2026年度末から運用開始が予定されている制度の最新動向や、企業が準備すべきポイントを解説しました。講演後には、具体的な対応方法や対策製品に関する相談も寄せられました。

当日は106人にご参加いただき、来場者アンケートでは、「セキュリティに関する知識を深めることができた」「今後のビジネスに活かせる内容だったため、ぜひ次回も参加したい」「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度のガイドラインの説明だけでなく、該当するソリューションの話もありわかりやすかった」「実際の事例を用いた講演が非常に参考になった」などの声が寄せられました。出展メーカーからも、「北陸でのイベントはなかなか無いのでとてもよい機会となった」「100人を超える来場者があり、大変盛況だった」といった声をいただきました。

今後もSB C&Sは、展示会やセミナーを通して、販売パートナーおよびユーザー企業に向けた最新のセキュリティ情報や実践的な知見の提供を継続していきます。「新しいテクノロジーをいち早く、より使いやすい仕組みやかたちにして全国にお届けする」というソフトバンク創業以来の役割を担い、企業のセキュリティ対策強化とビジネスの発展に貢献します。

【協賛企業】

アライドテレシス株式会社／エムオーテックス株式会社／LRM株式会社／Keeper Security APAC株式会社／クラウドストライク合同会社／Cato Networks株式会社／KELA株式会社／GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社／ゼットスケーラー株式会社／ダークトレース・ジャパン株式会社／TXOne Networks Japan合同会社／デジタルアーツ株式会社／バラクーダネットワークスジャパン株式会社／パロアルトネットワークス株式会社／フォーティネットジャパン合同会社／HENNGE株式会社（五十音順）

【イベント詳細】

https://licensecounter.jp/cyber-security/events/meetup-hokuriku2026/

【本イベントに関するお問い合わせ】

sbcasgrp-ns-marketing@g.softbank.co.jp

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