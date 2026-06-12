店舗や受付のセキュリティ対策に。VESA対応アーム・スタンドに取り付けできる鍵付きiPad・Galaxy用ケースを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、店舗や受付でiPadやGalaxy Tabを安全に設置できる鍵付きのセキュリティケース「CR-LATAB35BK」「CR-LATAB36BK」を発売しました。

本製品はVESA規格（75×75mm）に対応し、アームやスタンド、壁掛けなど様々な設置が可能です。ケースにはセキュリティホールを備えているほか、充電ケーブルを接続したまま収納できるため常時運用もできます。公共スペースで安心してタブレットを活用できる、堅牢性と利便性を兼ね備えています。

【掲載ページ】

品名：iPad・Galaxy用セキュリティケース（ブラック）

品番：CR-LATAB35BK（10.9、11インチ用）/CR-LATAB36BK（12.9、13インチ用）

標準価格：8,580円（税抜き 7,800円）/9,350円（税抜き 8,500円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=CR-LATAB35BK

CR-LATAB35BK（10.9、11インチ用）CR-LATAB36BK（12.9、13インチ用）

タブレットのデジタルサイネージ運用に便利

本製品を装着すれば、スタンドやアームへの固定設置が可能になり、タブレットをデジタルサイネージとして運用するのに最適です。また不特定多数の人が行き交う場所でも、盗難や紛失のリスクを抑制することができます。

VESA取り付けのiPad・Galaxy用セキュリティケース

ケース背面にVESA75×75を装備しており、初心者でも簡単にVESA対応のモニタースタンドやモニターアームに取り付けられるスチール製のケースです。

iPadとGalaxy Tabに対応

形状の異なる2つのスペーサーを付属しており、「CR-LATAB35BK」はiPadおよびGalaxy Tabの12.4～13インチモデルに対応、「CR-LATAB36BK」は12.4～13インチモデルに対応しています。

タブレット本体を傷から守るクッション付き

CR-LATAB35BK（10.9、11インチ用）CR-LATAB36BK（12.9、13インチ用）

背面カバーやスペーサーに配置されたクッションがタブレット本体を優しく保護。スチールケースとの接触による傷を防ぎ、大切な機器を守ります。

シリンダー錠を装備

ケース背面には、防犯性に優れた専用のシリンダー錠を装備しています。

セキュリティワイヤーも取り付け可能

セキュリティワイヤーホール搭載でセキュリティワイヤーを取り付けることができます。

充電ケーブルを差したまま使える

ケーブルを通せるスリットが付いているので、充電ケーブルを接続したまま使用できます。

※充電しながら使用する場合は、先に充電ケーブルを端末に接続してから手順に沿ってケースに設置してください。

カメラホール搭載

ケースを装着したままカメラ機能も使用できます。

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【関連ページ】

タブレットの盗難を防ぐ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/tablet.html

Apple製品の盗難を防ぐ

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/apple.html

タブレットスタンド・ホルダー・アーム

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/tablet/stand.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LATAB35BK

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/CR-LATAB36BK

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