日本通運、AI搭載型物流Webアプリ「DCX」を「AWS Summit Japan 2026」に出展

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社（社長：堀切智）のグループ会社、日本通運株式会社（社長：竹添進二郎 以下、日本通運）は、2026年6月25日（木）、26日（金）に幕張メッセで開催される「AWS Summit Japan 2026」に、AI搭載型物流Webアプリ「DCX（デジタル・コマース・トランスフォーメーション）」を出展します。

（出展ブースイメージ）

- 「AWS Summit Japan」概要

「AWS Summit Japan」は毎年延べ４万人以上が参加する、日本最大級のアマゾン ウェブ サービス（AWS）に関するイベントです。クラウドコンピューティングコミュニティが一堂に会し、AWSに関する学習や、ベストプラクティスの共有、情報交換の場として活用されています。

- 開催概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/155_1_79c20ccae4ecc07eb11e8f0e44859cc6.jpg?v=202606120551 ]

- 出展概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136897/table/155_2_a58c86953006bf6710997a44e0ea2f9f.jpg?v=202606120551 ]

- DCXについて

日本通運が提供する「DCX」は、AIを搭載した次世代型の物流Webアプリです。ＮＸグループが展開する国内外の拠点における在庫状況や作業進捗をリアルタイムで可視化し、データの一元管理を実現します。さらに、最新のデジタル技術を活用した高精度な出荷予測や、対話型AIによる意思決定の支援機能により、デジタルテクノロジーとモノを動かすフィジカルの力を融合させ、お客様の迅速な在庫戦略の立案とサプライチェーン全体の最適化を強力にサポートします。

- DCXに関する当社ウェブサイト

https://www.nipponexpress.com/dcx/jp/top/index.html

- 関連リリース

・日本通運、物流Webアプリ「DCX」で、AIを活用した出荷予測サービスを開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2025/20250403-1.html

・日本通運、物流Webアプリ「DCX」のAI出荷予測機能を強化

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/news/press/2026/20260514-1.html

・日本通運、倉庫作業の可視化を実現する「Operation Insight」サービスを開始

https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/press/2025/20251219-1.html

NXグループについて：

NXグループは、1937年の創立以来、モノを運ぶことを通じて人・企業・地域を結び、社会の発展と共に歩んでまいりました。世界57の国と地域に約78,000人の従業員を有するグローバルロジスティクスカンパニーとして、陸・海・空の輸送モードと倉庫・ITを駆使し、高品質なロジスティクスサービスを提供しています。

NXグループの企業メッセージ「We Find the Way」は、どんな状況でも最善の方法を見つけ出し、必ずやり遂げるという私たちの強い意志と自信を表しています。モノを運ぶだけではなく、お客様の未来をともに創造するパートナーとして、持続可能で環境に配慮したサプライチェーンソリューションを提供しています。

当社に関する詳しい説明は https://www.nipponexpress-holdings.com/ja/ をご覧ください。