AMD Ryzen(TM) 7 プロセッサーと240Hzディスプレイを搭載 高フレームレートゲーミングに対応する16インチノートPC「Crosshair A16 HX E8W」発売

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

この度、エムエスアイコンピュータージャパン株式会社は、AMD Ryzen(TM) 7 プロセッサーを搭載し、eスポーツタイトルを中心とした高フレームレート環境に対応するゲーミングノートPC「Crosshair A16 HX E8W」シリーズの日本国内向けを2026年6月12日（金）より順次発売いたします。また、薄型・軽量・ハイエンドゲーミングノートPC「Stealth 16 AI+ B3W」のバリエーションモデルも同時発売いたします。

近年、FPSやバトルロイヤル、格闘ゲームなどの競技性の高いタイトルにおいては、高フレームレートと安定したパフォーマンスを両立する環境が求められています。また、初めてゲーミングPCを導入するユーザーにとっても、構成の分かりやすさやバランスの良さが重要視される傾向にあります。本製品は、AMDプラットフォームならではの高いマルチタスク性能と、240Hzディスプレイを組み合わせることで、幅広いゲーマーに適した構成のモデルとして投入されます。

FPS・バトルロイヤル・格闘ゲームをWQHD解像度・高フレームレートでプレイしたいユーザーや、勝つための性能・機能を備えたゲーミング環境を整えたいプレイヤー、さらには初めてゲーミングPCを購入するユーザーまで、幅広い層に向けた製品です。

【Crosshair A16 HX E8Wの主な特徴】

●Ryzen(TM) 7 8840HXとGeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPUによる安定した高フレームレート

CPUに12コア24スレッドの「AMD Ryzen(TM) 7 8840HX」、GPUに「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5060 Laptop GPU（最大115W）」を搭載。高負荷なゲームタイトルでも安定したフレームレートを維持しやすく、配信や録画といったマルチタスク処理にも対応可能です。

●240Hz対応WQXGAディスプレイによる滑らかな映像表示

16インチWQXGA（2,560×1,600）解像度のノングレアディスプレイに加え、240Hzリフレッシュレートに対応。競技性の高いゲームにおいて、残像感を抑えた滑らかな映像表示を実現し、視認性と操作性の向上に寄与します。

●32GBメモリ・1TB SSD搭載で構成に迷わず導入可能

32GBメモリと1TB SSDを標準搭載し、ゲームや各種アプリケーションを余裕をもって扱える構成を採用。

購入時に構成を検討する負担を軽減し、導入後すぐに快適な環境で利用できます。

●約2.3kgの筐体に必要な機能を凝縮し、さまざまなシーンで活用可能

本体質量約2.3kgの筐体に、USB Type-Cポート×2（映像出力・USB PD対応）、USB Type-A×3、HDMI(TM)などのインターフェースを搭載。自宅でのゲーミング環境から外出先での利用まで、場所を問わず柔軟に活用できる構成となっています。

・Crosshair A16 HX E8W シリーズ製品ページ：https://jp.msi.com/Laptop/Crosshair-A16-HX-E8WX

【Stealth 16 AI+ B3Wの主な特徴】

●DisplayHDR True Black 600対応OLEDディスプレイによる高品質な映像表現

16インチWQXGA（2,560×1,600）解像度の有機ELディスプレイを採用し、240Hz駆動およびDCI-P3相当の広色域に対応。高いコントラストと色再現性により、ゲームだけでなく映像制作やデザイン用途においても表現の幅を広げます。

●Core(TM) Ultra 9 プロセッサーとGeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPUの組み合わせによる高性能

CPUに「インテル(R) Core(TM) Ultra 9 プロセッサー 386H」、GPUに「NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 5070 Laptop GPU」を搭載。ゲームプレイに加え、3Dレンダリングや動画編集、開発環境など、負荷の高い処理をノートPCで実行できる性能を備えています。

●Wi-Fi 7 & 2.5Gbps LANの高速ネットワーク環境に対応

Wi‑Fi 7、有線2.5Gbps LANを備え、大容量データを扱うワークフローやオンライン環境での利用にも対応可能。ゲーム配信やクラウド連携など、ネットワークを活用した用途にも適しています。

●約1.99kgの薄型軽量ボディで持ち運びやすさを確保

薄さ約19.99mm、質量約1.99kgの筐体に高性能構成を収め、外出先でも取り回しやすいサイズを実現。最大約13時間（JEITA 3.0 アイドル時）のバッテリー駆動に対応し、モバイル環境でも安定した利用が可能です。

・Stealth 16 AI+ B3W シリーズ製品ページ：https://www.msi.com/Laptop/Stealth-16-AI-Plus-B3WX

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日本全国の各販売店でPC本体、PCパーツ、PC周辺機器をユーザーの皆様がご購入できるよう展開を行っており、特にゲーミングノートPCやゲーミングモニターといったゲーミング製品、

また、グラフィックスカードやマザーボードといったPCパーツで多数ご好評をいただいております。

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