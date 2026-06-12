Netskope、AIセキュリティ分野でAWSセキュリティコンピテンシー認定を取得

Netskope Japan株式会社

クラウドとAI時代に対応した最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードするNetskope(https://www.netskope.com/jp/)（NASDAQ：NTSK）は米国時間2026年3月19日、AIセキュリティ分野のためのAmazon Web Services（AWS）セキュリティコンピテンシー認定(https://aws.amazon.com/jp/security/partner-solutions/)を取得したことを発表しました。Netskopeは、AWSの技術要件および品質要件を満たしていることが認められており、あらゆるAIセキュリティのユースケースにおいて、AIワークロードを保護する高度なソリューションをAWSのお客様に提供します。

AIの急速な普及は、お客様がアプリケーションを構築・利用する方法を変革していますが、専門的な知見を要する新たなセキュリティリスクももたらしています。シャドーAIは、組織が直面している継続的なリスクのほんの一例です。Netskopeが発表した「2026年クラウドと脅威レポート（2026 Cloud and Threat report）(https://www.netskope.com/jp/resources/cloud-and-threat-reports/cloud-and-threat-report-2026)」によると、生成AIユーザーのほぼ半数（47%）が、個人向けAIアプリを利用しています。



AWSセキュリティコンピテンシーのAIセキュリティカテゴリーは、シャドーAIや非人間トラフィックといったリスクに適切に対処でき、AI環境の保護に関して豊富な実績を持つAWSパートナーをお客さまが選びやすくできるようにする制度です。NetskopeはAWSに関する高度な専門知識と、AWS上でシームレスにソリューションを提供できる能力を生かし、組織がAWS環境へのセキュリティの導入・構築・展開を進め、セキュリティ体制全体を強化できるよう貢献いたします。

Netskopeは、業界をリードするNetskope Oneプラットフォームを通じて、お客様がAIワークロードのセキュリティを確保できるよう支援します。主なAIユースケースは以下のとおりです。

- 重要なAI接続先へのネットワーク経路を最適化：パブリッククラウド、プライベートクラウド、またはネオクラウドでホストされるAIアプリケーションなどへのネットワーク経路を最適化します。NewEdge AI Fast Path(https://www.netskope.com/jp/press-releases/netskope-announces-newedge-ai-fast-path-industry-leading-performance-for-secure-ai-adoption)機能により、レイテンシとコストを削減し、パフォーマンスを最適化するとともに、レジリエンスを強化し、チームに安全な利用環境を提供します。- AI対応のデータセキュリティを実現：Netskope One Data Lineage(https://www.netskope.com/jp/press-releases/netskope-advances-ai-ready-data-security-with-visibility-and-analytics-of-data-lineage)によって可視化と分析機能を提供し、AI対応のデータセキュリティを実現します。Netskopeは高度なデータセキュリティ制御を基盤に、チームが組織全体における機密データの移動を追跡・把握し、自信を持ってAIイノベーションのロードマップを推進できるよう支援します。- MCP対応のAIインタラクションを保護：モデルコンテキストプロトコル（MCP）は、AIエージェントと企業リソースを接続するための望ましい手法として注目されています。Netskope OneはMCPツールの利用状況を完全に把握(https://www.netskope.com/jp/press-releases/netskope-advances-the-safe-use-of-ai-agents-with-model-context-protocol-mcp-security-across-the-enterprise)できるようにし、最小権限アクセスを適用するとともに、機密データを保護し、コンプライアンスを確保します。- AIを活用したUZTNAを提供：Netskopeの強化されたユニバーサルゼロトラストネットワークアクセス（UZTNA）ソリューション(https://www.netskope.com/jp/press-releases/netskope-extends-unified-ai-powered-secure-access-for-all-users-and-devices-everywhere-with-universal-ztna-enhancements)により、コンテキストに基づくデバイスインテリジェンス機能を提供します。接続されたすべてのデバイスを把握し、自動化されたきめ細かなポリシー作成によってZTNA管理を効率化します。

Netskopeの最高製品責任者であるJohn Martinは、次のように述べています。

「AWSのAIセキュリティコンピテンシープログラムは、卓越したイノベーションを発揮し、AI活用を推進するお客様に新たな価値をもたらすプロバイダーを示すものです。Netskopeは、お客様のデータの安全確保において長年にわたり確かな実績を築いてきました。今回の認定は、AIワークロードの保護のために当社が提供するソリューションの幅広さと充実度に関する、さらなる証明となります」

AWSは、スタートアップからグローバル企業まで、スケーラブルで柔軟性に優れた、コスト効率の高いソリューションを提供しています。これらのソリューションのシームレスな統合と導入を支援するため、同社はAWSコンピテンシープログラム(https://aws.amazon.com/jp/partners/programs/specializations/)を設立し、お客様が豊富な業界経験と専門性を備えたAWSパートナーを特定できるよう支援しています。

Netskopeが提供するセキュリティ、ネットワーキング、分析、AIサービスについて、詳しくはこちら(https://www.netskope.com/jp/netskope-one)をご覧ください。また、AWS MarketplaceにおけるNetskopeのページはこちら(https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=8f38942f-caef-40e3-a4ba-e71418c72ea6)からご覧ください。

本プレスリリースは、米国時間2026年3月19日に発表されたプレスリリース(https://www.netskope.com/press-releases/netskope-achieves-aws-security-competency-status-for-ai-security)（英文）をもとに作成しています。

Netskopeについて

Netskope（NASDAQ: NTSK）は、クラウドおよびAI時代の最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードしています。人、デバイス、データに加え、エージェント、アプリケーション、ツール、LLMを含むAIエコシステム全体に対して、最適化されたアクセスとリアルタイムのコンテキストベースのセキュリティを提供し、セキュリティチームとネットワークチームの両方のニーズに応えることができます。Fortune 100企業の30社以上を含む数千社のお客様が、Netskope Oneプラットフォーム、ゼロトラストエンジン、そして強力なNewEdgeネットワークを信頼し活用しています。これらのソリューションにより、あらゆるクラウド、AI、SaaS、ウェブ、プライベートアプリケーションの利用状況を可視化し、セキュリティリスクの低減とネットワーク性能の向上を実現しています。



詳しくは、netskope.com/jp(https://www.netskope.com/jp/)をご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

Netskope 広報事務局 （合同会社NEXT PR内）

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E-mail: netskopePR@next-pr.co.jp