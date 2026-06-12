セルシスの大画面デバイスでの「CLIP STUDIO PAINT」機能最適化の取り組みが、Google I/O 2026にて事例として紹介

株式会社セルシス

セルシスは、Googleが推進するAndroid(TM)大画面デバイスにおけるユーザー体験の向上の取り組みに賛同し、同社と連携のもと、AndroidタブレットやノートPCにおけるクリエイティブ環境の向上を目的に、大画面デバイスへのアプリの機能最適化を進めています。

その取り組みの成果として、セルシスの開発・提供するイラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」が、2026年5月に開催されたGoogleの年次開発者会議「Google I/O」において、Android大画面デバイスに最適化されたアプリの事例として紹介されました。

Androidプラットフォームにおける「CLIP STUDIO PAINT」のサブスクリプション契約者数は、前年比174%（*1）の高い成長が続いています。当社は今回の取り組みを通じて、Androidプラットフォームで活動する全世界のクリエイターをサポートし、ユーザー数を拡大してまいります。



「CLIP STUDIO PAINT」について

「CLIP STUDIO PAINT」は、イラスト、マンガ、アニメーションのシームレスな制作環境を提供するペイントアプリです。セルシスが強みとするグラフィックス技術を軸に、30年以上にわたり自社技術にこだわって研究開発を重ね、その成果をもとに提供しています。全世界で6,000万人以上（*2）に利用されており、その80%以上が海外ユーザーです。11言語に対応しており、エントリーユーザーからプロのマンガ家、アニメーターまで、幅広いクリエイターにグローバルで支持されています。



CLIP STUDIO PAINT 公式サイト：https://www.clipstudio.net/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial_jp/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp



*1 2026年5月末時点

*2 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含む

Android は、Google LLC の登録商標または商標です。



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト: https://www.celsys.com/



IR・投資家情報：https://www.celsys.com/irinfo/

IRアンケート：https://www.celsys.com/irinfo_questionnaire/

IRメールマガジン：https://www.celsys.com/irinfo_magazine/

YouTube：https://www.youtube.com/@celsys_official/videos