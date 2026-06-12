録るだけで、AIが議事録まで！「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1」「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro」を6月12日（金）に同時発売

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社は、「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1」「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro」の2機種を2026年6月12日（金）より同時発売いたします。録音から文字起こし・AI要約まで、11言語（※1）のリアルタイム文字起こしと相互翻訳に対応。価格は「P1」が19,800円（税込）、「P1 Pro」が29,800円（税込）で、iFLYTEK公式オンラインストア、Amazon.co.jp等にてお求めいただけます。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、2026年6月12日（金）に、録音・文字起こし・AI要約・翻訳を完結する「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1」（以下「P1」）および「iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro」（以下「P1 Pro」）の2機種を同時発売いたします。

「P1」「P1 Pro」は、音声AI分野で培ったiFLYTEKの技術を搭載したAIボイスレコーダーです。録音した音声は専用アプリとの連携により文字起こしされ、AIが全文の要約を行います。日本語・英語・中国語をはじめとする11言語（※1）のリアルタイム文字起こしと相互翻訳にも対応し、議事録や商談メモの作成にかかる時間を大幅に削減します。

「P1」は、約22.5g（※2）の軽量ボディに、ペンダント・クリップ・腕時計の3WAY装着スタイルを採用したエントリーモデルです。日々の会議や打ち合わせ、外出先での商談まで身につけたまま録音でき、はじめてのAIボイスレコーダーとしても気軽に持ち歩ける1台です。

「P1 Pro」は、指向性マイク1基＋全方位マイク2基の計3マイクをハードウェアで搭載した上位モデルです。離れた席の声まで捉える集音力（※3）と96kHz/24bit（※4）のハイレゾ録音、3インチOLEDタッチスクリーンを備え、広い会議室での商談、講演・セミナー、インタビューなど「確実に録りたい」ビジネスシーンに応えます。

iFLYTEKは本シリーズを通じて、「録る・書き起こす・まとめる」という記録作業のすべてをAIに任せ、人が考えることに集中できる新しいワークスタイルを提案してまいります。

2機種共通の特長

- 録音から議事録・ノート作成までを自動化するAI要約- 11言語対応のリアルタイム文字起こし＆相互翻訳（話者分離対応）

【録ったその場で"使えるノート"に。AIによる自動要約】

録音データは文字起こしされ、AIが全文要約を行います。会議後の議事録作成や商談後の報告メモづくりにかかる時間を大幅に短縮。録音内容についてAIに質問できるAIアシスタント機能も搭載し、「あの発言はどこだったか」を探す手間もなくなります。

【11言語をリアルタイムで文字起こし・相互翻訳。話者も自動で区別】

日本語・英語・中国語をはじめとする11言語（※1）のリアルタイム文字起こしと相互翻訳に対応。文字起こしも翻訳も話者を自動で区別して表示するため、複数人の会話やグローバルな会議でも、誰が何を話したかをひと目で確認できます。

iFLYTEK AIボイスレコーダー P1

身につけて録る、3WAY装着の軽量エントリーモデル

- ペンダント・クリップ・腕時計、シーンで選べる3WAY装着- 約22.5gの軽量ボディ×連続録音最大25時間のロングバッテリー- 64GBストレージに約700時間の録音を保存- 指向性＋全方位、デュアルマイクのクリア録音

【ペンダント・クリップ・腕時計。シーンに合わせて選べる3WAY装着】

磁気クリップ（標準付属）で胸元に、ネックストラップ（別売）でペンダントとして、リストバンド（別売）で腕時計として--3つのスタイルで身につけたまま録音できます（※5）。移動中の立ち話や現場での打ち合わせ、両手がふさがる作業中でも、録りたい瞬間を逃しません。

【約22.5gの軽量ボディと、安心のロングバッテリー】

本体重量は約22.5g（※2）。身につけていることを忘れる軽さながら、連続録音は最大25時間、待機は最大85日（※6）。さらに急速充電に対応し、約5分の充電で約2時間の録音が可能です（※7）。

【64GBの大容量ストレージ。約700時間の録音を本体に】

本体に64GBのストレージを搭載し、約700時間分（※8）の録音を保存できます。ひと月の会議も、長期プロジェクトの記録も、空き容量を気にせずまるごと残せます。

【指向性＋全方位。置いても着けても、デュアルマイクでクリアに】

2つのマイクと録音アルゴリズムにより、話し手を狙って拾う指向性録音と、その場全体を録る全方位録音を切り替え可能。本体を話者に向ける必要はなく、身につけたまま・置いたままでクリアな音声を残せます。

iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 製品概要

製品名：iFLYTEK AIボイスレコーダー P1

本体重量：約22.5g（※2）

ディスプレイ：0.56インチ（表示デザインのカスタマイズ対応）

ストレージ：64GB（録音 約700時間（※8））

マイク：デュアルマイク（指向性＋全方位録音アルゴリズム）

バッテリー：300mAh（連続録音 最大25時間／待機 最大85日（※6））

充電：USB Type-C・急速充電対応（約5分の充電で約2時間録音（※7）／フル充電 約1.5時間）

装着スタイル：ペンダント／クリップ／腕時計（磁気クリップ標準付属、ネックストラップ・リストバンドは別売）

価格：19,800円（税込）

iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro

プロ仕様3マイク搭載の上位モデル

- 指向性1基＋全方位2基、プロ仕様の3マイク- 離れた席の声まで捉える遠距離集音- 96kHz/24bitのハイレゾ録音・再生に対応- 3インチOLEDタッチスクリーン＆メタルボディ

【集音力はハードウェアで決まる。指向性＋全方位のプロ仕様3マイク】

指向性マイク1基と全方位マイク2基、計3つのマイクをハードウェアで搭載。話し手を狙ってクリアに録る指向性録音と、その場全体を均等に拾う全方位録音を、シーンに応じて切り替えられます。アルゴリズム処理だけに頼らない集音設計が、文字起こしとAI要約の精度を支えます。

【広い会議室でも、講演会でも。離れた声を逃さない遠距離集音】

高感度の3マイクシステムが、離れた位置の声までしっかり捉えます（※3）。テーブルの中央に置くだけで、その場の全員の声をカバー。広い会議室の向こう側の発言も、登壇者と距離のある講演でも、聞き取りやすい音声で記録します。

【原音に迫る、96kHz/24bitのハイレゾ録音・再生】

96kHz/24bit（※4）のハイレゾ録音・再生に対応。広いダイナミックレンジで小さな声から大きな音まで忠実に記録し、複数の声が重なる場面でも一人ひとりの声を聞き分けやすく、聞き直しのストレスを軽減します。

【3インチOLEDタッチスクリーン×メタルボディ】

本体には3インチのOLEDタッチスクリーンを搭載し、録音状況や文字起こしの確認・操作が本体だけで完結します。質感の高いメタルボディは、ビジネスの場にもなじむ仕上がりです。

iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro 製品概要

製品名：iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro

ディスプレイ：3インチ OLEDタッチスクリーン

マイク：3マイク（指向性×1＋全方位×2）

録音・再生：ハイレゾ対応（96kHz/24bit）（※4）

本体重量：55g

ストレージ：64GB

バッテリー：420mAh

価格：29,800円（税込）

販売概要

発売日：2026年6月12日（金）

【iFLYTEK AIボイスレコーダー P1】

販売価格：19,800円（税込）

販売チャネル：

・iFLYTEK公式オンラインストア（製品ページ：https://iflytek.co.jp/products/iflytek-ai-recorder-p1）

・Amazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZYZVVCL）

【iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro】

販売価格：29,800円（税込）

販売チャネル：

・iFLYTEK公式オンラインストア（製品ページ：https://iflytek.co.jp/products/iflytek-ai-recorder-p1pro

）

・Amazon.co.jp（製品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZZM41NV

）

発売記念キャンペーン

発売を記念し、2026年7月11日（土）までの期間限定キャンペーンを実施します。

キャンペーン期間：2026年6月12日（金）～2026年7月11日（土）

対象：期間中に対象販売チャネルで「P1」「P1 Pro」をご購入の方

【特典1：クーポン適用で発売記念価格】

・iFLYTEK AIボイスレコーダー P1：17,800円（税込）

・iFLYTEK AIボイスレコーダー P1 Pro：26,800円（税込）

各販売ページで配布するクーポンの適用により、上記の発売記念価格でご購入いただけます。

【特典2：Pro会員3ヶ月分をプレゼント】

期間中にご購入いただいた方全員に、専用アプリのPro会員プラン（3ヶ月分）をプレゼントします。

※クーポンの配布方法・適用条件の詳細は、各販売ページをご確認ください。

※キャンペーン内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

iFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立された音声AIと人工知能分野のリーディング企業です。最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザー（うちAINOTE利用者175万人以上）に信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（概要）

本社：〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番6号 KDX浜松町プレイス7階C

代表者： 代表取締役 趙翔

設立： 2020年1月

資本金： 1億5,250万円

事業内容： AI・音声技術を活用したデジタル製品の開発・製造・販売（iFLYTEKグループの日本法人）

公式サイト： https://www.iflytek.co.jp/

注釈

（※1）2026年6月時点。対応言語および機能は、アプリのアップデートにより変更となる場合があります。文字起こし・翻訳機能のご利用にはネットワーク接続および専用アプリが必要です。【対応11言語の内訳、オフライン対応の有無を要確認】 （※2）本体のみの重量。iFLYTEK調べ。 （※3）集音可能距離は、部屋の広さ・周囲の騒音・話者の声量等の使用環境により異なります。【推奨距離・実測値があれば追記】 （※4）96kHz/24bitのハイレゾ音源の録音・再生に対応。【取得済みのハイレゾ認証（ゴールド認証等）の正式名称を確認のうえ追記】 （※5）磁気クリップは標準付属。ペンダント用ストラップ、腕時計用バンドは別売です。 （※6）iFLYTEKのテスト環境における測定値。使用環境・設定により異なります。 （※7）iFLYTEK調べ。充電時間および録音可能時間は使用環境により異なります。 （※8）録音フォーマット・音質設定により保存可能時間は異なります。