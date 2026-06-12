IoT活用支援の優秀企業を表彰する 「SPSアワード 2025」を発表、7社のパートナーが受賞

株式会社ソラコム

株式会社ソラコム（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO 玉川憲）はIoT活用を支援するソラコムのビジネスパートナープログラムである「SORACOM パートナースペース（以下、SPS）」において、今年度最もビジネスに貢献したパートナー企業を表彰する「SORACOM Partner Space アワード 2025（以下、SPSアワード 2025）」の受賞企業を発表しました。

本アワードは、SPSパートナー企業の中から、年間を通じたビジネス成長、IoT導入事例の実績数と先進性、SORACOMを活用したビジネスへの貢献などの視点から優れたパートナー企業を選出し、表彰するものです。

SORACOMを活用したビジネスに最も貢献したパートナー企業を表彰する最優秀賞「SPSアワード 2025 ビジネス・オブ・ザ・イヤー」は、TTS株式会社が受賞しました。

最優秀賞＜ビジネス・オブ・ザ・イヤー＞

TTS株式会社（田中電気）

中古車販売・カーレンタル事業者向けに車両GPS管理システムを提供。支払い遅延時の遠隔エンジン制御や動態管理など、リスク管理から資産追跡まで幅広く対応。SORACOM IoT SIMと多彩なトラッキングデバイス・クラウドサービスを組み合わせ、わかりやすいサービス形態でソリューション導入実績を伸ばしました。

ウェブサイト：https://tts-tech.co.jp/

SPSアワード各賞の受賞企業は以下のとおりです。

＜セールス優秀賞＞

SORACOMサービスの提案・活用・導入実績に優れたパートナー企業

株式会社オージス総研

大阪ガス100%出資の情報子会社として1983年創業。製造・金融・公益など幅広い業種向けにシステムコンサルティングから運用・保守まで一貫したソリューションを提供。ナブテスコ社の自動ドア遠隔監視プロジェクトにSORACOM IoT SIMを活用した遠隔監視を実現し、IoT領域での実績を着実に積み上げています。

ウェブサイト：https://www.ogis-ri.co.jp/

＜ルーキー ・オブ・ザ・イヤー＞

2023年1月以降にSPS認定済パートナーとなった企業の中で、SORACOMサービスの活用に貢献したパートナー企業

クラウドテレコム株式会社

アナログ電話のIP網移行デバイスとSORACOM IoT SIMを活用したIoTルーターを提供。固定回線障害時の自動切替による冗長構成や、VPG Type-Fでの高品質通話、自社CRM連携による自動通知を実現。2025年9月のSPS参画ながら、場所を選ばない通信インフラ構築で高い評価を獲得しました。

ウェブサイト：https://www.cloudtelecom.co.jp/

＜SPSイノベーター・オブ・ザ・イヤー＞

新しい用途、技術との組み合わせによるIoT/ SORACOMを活用するプロジェクト推進において、大きく貢献したパートナー企業

株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた周辺機器メーカーとして、モバイル・固定回線の冗長化や自動リカバリー機能を備えたM2Mルーターを展開する一方、SORACOM IoT SIMを活用し、シニア向けテレビ電話サービスmemet（めめっと）を新規事業領域として提供開始しました。デバイスメーカーとして新事業領域に挑戦したことが評価されました。

ウェブサイト：https://www.iodata.jp/

かんたん押すだけテレビ電話「memet」特設サイト： memet https://www.iodata.jp/ssp/memet/

株式会社Fusic

福岡を拠点にIoT・AI・データ分析・クラウドなど幅広い技術を組み合わせたDX支援を行うテクノロジーカンパニー。IoTデバイス選定からクラウド構築・データ分析・AI活用までIoT開発をワンストップで対応。SORACOM IoT SIMを活用したQRコード勤怠管理システムを福岡県庁へ導入したことを皮切りに、公共分野に横展開した実績が高く評価されました。*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ウェブサイト：https://fusic.co.jp/

＜ソラカメセールス・オブ・ザ・イヤー 最優秀賞＞

ソラカメ クラウドカメラサービスを活用したIoTソリューションを構築し、業界の課題解決に貢献したパートナー企業

i Smart Technologies株式会社

旭鉄工グループとして年4億円の労務費削減・電力22%低減の実績をもとに、製造現場の稼働状況・消費電力の見える化サービスを展開。製造業向けカイゼン支援システム「iXacs（アイザックス）」にクラウド型カメラサービス「ソラカメ」を連携し、リアルタイムな現場データの収集・分析を提供しています。

ウェブサイト：https://www.istc.co.jp/

＜ソラカメセールス 優秀賞＞

株式会社アロット

SORACOMを活用した給油管理・タンク残量可視化ソリューションを展開。さらにクラウド型カメラサービス「ソラカメ」を活用した現場DXの提案にも積極的に取り組み、高速道路の降雪量遠隔監視や建設・石油など様々な業界の現場にソラカメを導入しました。

ウェブサイト：https://a-lot.co.jp/

SORACOM パートナースペース（SPS）について

＜IoTプロジェクトにおいて、パートナーとの協業をご検討中の方＞

SPS認定済パートナー、およびSORACOM認定デバイスは、以下よりご確認いただけます。

https://soracom.jp/support_partners/

＜ビジネスパートナーとしてSPSへの参画を検討される方＞

SPSでは、デバイス、ソリューション、インテグレーション、テクノロジーの4つのカテゴリーでお申し込みを受け付けています。参画をお考えの企業は、お問い合わせください。