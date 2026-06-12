オリックスに、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」と、AIによる回答案生成サービス「Answer Ease」を提供

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

シェルパ・アンド・カンパニー株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 杉本淳、以下「シェルパ」）は、オリックス株式会社（本社：東京都港区、取締役 兼 代表執行役社長・グループCEO 高橋英丈、以下「オリックス」）に、サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」およびAIによる自動回答案生成サービス「SmartESG Answer Ease（以下「Answer Ease」）」を2026年4月1日より提供開始したことをお知らせします。

オリックスグループは、グローバルで多角的に事業を展開する金融サービスグループです。オリックスグループの社会における存在意義は、「世の中がよりよい方向に進むきっかけとなる、“未来をひらくインパクト”をもたらすこと」です。このパーパスを軸に、グローバル社会の経済的発展と持続的成長に寄与するためにも、経済・社会・環境の変化がもたらすリスクと機会を的確に捉え、サステナビリティを意識した企業経営を行うことを目指しています。

このたびシェルパは、2026年4月より、オリックスに対して「SmartESG」および「Answer Ease」サービスの提供を開始しました。シェルパは、「SmartESG」の「Database」機能と「Workflow」機能を通じて、オリックスによるS&Pグローバル運営の「CSA（Corporate Sustainability Assessment）」や「CDP」への対応に向けた、サステナビリティ情報のクラウド一元管理基盤を提供するとともに、社内のデータ収集プロセスの確立とコミュニケーションの円滑化を支援します。また、「Focus」機能を通じて、オリックスの多角的な事業内容にわたるサステナビリティ情報の関連性を可視化し、優先的に取り組むべき課題特定プロセスの型化を支援します。さらに、シェルパは「Answer Ease」を通じて、オリックスのさまざまな調査対応において、AIを用いた評価機関対応の高度化を支援します。

シェルパは、S&Pグローバルのパートナー認定を受けており（※1）、「SmartESG」は、「CSA」ポータルとAPI連携を実現（※2）し、回答案の生成から提出まで「SmartESG」プラットフォーム上で一気通貫した対応が可能です。また、「CDP」より「CDPシルバー認定ソリューションプロバイダー」の認定を受けています（※3）。

シェルパは、「SmartESG」の提供を通して、導入企業のサステナビリティ経営のさらなる高度化を支援してまいります。

（※1）シェルパ、APAC初・S&Pグローバルの認定パートナーに認定され「コーポレートサステナビリティ評価（CSA）」と「SmartESG」の連携を強化

https://smartesg.jp/news/20250529

（※2）シェルパ、S&Pグローバルのコーポレートサステナビリティ評価（CSA）プラットフォームとのAPI連携を開始

https://cierpa.co.jp/posts/qDRw4nnh

（※3）シェルパ、CDPの「CDPシルバー認定ソリューション プロバイダー」に認定

https://cierpa.co.jp/posts/20250902

■「SmartESG」について

「SmartESG」は、企業内に散在するサステナビリティ・ESGデータを一元管理し、戦略的なサステナビリティ経営を支援するデータプラットフォームです。「SmartESG」の中核を担う4つの機能は、サステナビリティ情報の開示業務を効率化し、高度な分析を可能にします。「Database」と「Workflow」によりサイロ化しがちな社内データの収集・管理を可視化し、「Focus」と「Benchmark」でAIを活用した先進的な分析を提供します。「SmartESG」は、企業における情報開示の高度化やステークホルダー対応の強化だけでなく、持続可能な経営戦略の策定・実行を加速させることに貢献します。

https://smartesg.jp/

■「SmartESG Answer Ease」について

「Answer Ease」は、企業の既存データをもとにAIがサステナビリティ関連アンケートへの回答案を自動生成するアシスト機能です。企業が多くの時間と工数を割くサステナビリティ・ESG関連アンケートへの回答業務において、AIをアシスタントとして活用することで業務負荷を削減し、大幅な効率化を実現します。また、回答案には回答根拠となる参照先を併せて提示することにより、ハルシネーション対策や正確性に配慮しています。

https://smartesg.jp/answerease

会社概要

会社名：シェルパ・アンド・カンパニー株式会社

代表：代表取締役CEO 杉本 淳

所在地：東京都品川区西五反田3-6-32 TERRACE SITE GOTANDA 1F

設立：2019年9月

資本金：100百万円

事業：サステナビリティ情報開示支援クラウド「SmartESG」の開発・提供、ESG・サステナビリティ特化メディア「ESG Journal Japan」の運営、サステナビリティ専門家によるコンサルティングサービス「ESG Advisory」の提供

- コーポレートサイト：https://cierpa.co.jp/- 採用サイト：https://cierpa.co.jp/recruit