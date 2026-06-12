TCSとアンソロピック（Anthropic）、エンタープライズAIの本格展開の推進に向けてグローバルプレミアパートナーシップを締結

日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社

クロードパートナーネットワークにおけるグローバルプレミアパートナーとして、クロードを活用した5万人の従業員のスキル強化、基幹業務機能の変革、業界向けソリューションの共創、TCS iONによる将来に対応可能なAI人材の育成を推進 規制の厳格な業界に向けたAIソリューションを共同で展開

本資料は、2026年6月11日（現地時間）、米国カリフォルニア州サンフランシスコならびにインド・ムンバイで発表されたプレスリリースの日本語訳です。

発表内容の詳細は原文をご覧下さい。

URL: https://www.tcs.com/who-we-are/newsroom/press-release/tcs-anthropic-launch-global-premier-partnership-drive-enterprise-ai-scaling

サンフランシスコ｜ムンバイ、2026年6月11日：タタコンサルタンシーサービシズ（TCS）は本日、クロード（Claude）(https://claude.ai/)を開発する先進的AI企業であるアンソロピック（Anthropic）(https://www.anthropic.com/)とのグローバルな戦略的パートナーシップを発表しました。本提携により、TCSはお客さまのエンタープライズAIの本格展開および規模拡大を支援します。TCSは、クロードモデル群への先行アクセスを活用し、お客さまに対する付加価値の高い提案の強化、業界別ソリューションの共同開発、およびAIに関する高度な知見の提供に特化した事業部門を設立します。

現在、規制の厳格な業界では、AI導入の取り組みの多くが実証実験の段階で停滞しています。これは、精度、監査への対応、および適切なガバナンスに対する要求が極めて厳しく、ミスやエラーが生じた場合に及ぶ影響も大きいためです。本パートナーシップはこうした課題の克服を目的としています。TCSが有するガバナンス、内部統制や管理体制に関する知見に加え、AIシステムの導入および実装に関する専門的知見を生かすことで、お客さまは検証段階にとどまらず、本番環境においても安心してクロードを活用できるようになります。

TCSは、クロードパートナーネットワーク（Claude Partner Network(https://claude.com/ja/partners)：アンソロピックの公式パートナー制度）におけるグローバルプレミアパートナー（Global Premier Partner：グローバル最上位パートナー）として、ITシステム全体にわたる高度で高精度なインテグレーション、レジリエンス、および強固なガバナンスを求める企業に向けてクロードを提供します。本パートナーシップは、AIの大規模な社内導入、共同市場展開、業界別ソリューションの共同開発、および人材の能力強化を通じ、お客さまが全社規模のAI活用を実現するための実行可能な導入戦略および測定可能な成果をもたらします。

TCSは、エンジニアリング、財務、法務、マーケティング、営業などの各部門にわたる5万人の従業員に対し、全社で利用可能なライセンス契約を通じてクロードを提供します。クロードを社内で活用することで、TCSは自社業務の変革に向けた実践的な知見を蓄積するとともに、蓄積した知見をお客さまのための成果や価値創出に生かしていきます。

TCSとアンソロピックは、金融サービス、公共サービス、ライフサイエンス、ヘルスケア、航空、通信、医療技術など、規制の厳しいさまざまな業界に向けて、AIソリューションおよびサービスを共同で市場展開します。両社は、TCSのコンサルティング、エンジニアリング、マネージドサービスの知見を活かし、各業務領域に特化したワークフロー、ITシステムのモダナイゼーション、顧客体験の変革に向けたソリューションの開発を進めていきます。

本パートナーシップは、以下の取り組みにおけるTCSの製品、プラットフォーム、および業務領域別ソリューションにも展開されます。

- 英国では、金融行動監視機構（Financial Conduct Authority: FCA）(https://www.fca.org.uk/)の規制下にあるTCSの生命保険・年金事業Diligenta（ディリジェンタ）(https://www.diligenta.co.uk/) が、2,200万人以上の顧客にサービスを提供しており、クロードを活用してAIエージェントによる業務プロセスを大規模に変革し、顧客体験の向上を図ります。あわせて、銀行・金融・保険業界向け製品・プラットフォーム部門は、クロードコード（Claude Code）(https://claude.com/ja/product/claude-code)を活用し、ソフトウェアエンジニアリングやIT運用の効率化を推進します。- TCS iON（アイオン）(https://www.tcsion.com/)は、インド国内1,500都市において年間7,500万件以上のアセスメント（評価試験）を実施しています。本提携を通じてTCS iONは、クロードモデルに関する実践的な学習・認定プログラムを提供し、将来の変化に対応できるAI人材の育成を支援します。- 様々な業界の業務知識に基づくエンジニアリング能力を生かし、保険請求審査や融資アドバイザリーといった再利用可能な業務ロジックやプラグインを提供することでクロードコードのエコシステム拡充に寄与します。

TCS CEO（最高経営責任者）兼 マネージングディレクターのK クリティヴァサン（K Krithivasan）(https://in.linkedin.com/in/k-krithivasan-84659325)は、次のように述べています。

「エンタープライズAIの価値は、ビジネスの文脈を深く理解し、複雑なシステム全体を適切に統合・運用し、高度なAIエンジニアリングの専門性を生かすことで実現されます。私たちは、ClaudeとTCSの業界知識やエンジニアリング能力、そして大規模な変革を実現する力を生かし、お客さまが本番環境への移行をより迅速に進められるよう支援します。とりわけ、信頼性、レジリエンス、規制への厳格な対応が求められる業界では、こうした取り組みがより大きな価値をもたらします。今回の提携は、最先端のAIを全社規模の変革へとつなげ、お客さまが常に進化し続ける企業へと変革を遂げるためのTCSの戦略を体現したものといえるでしょう」

アンソロピック共同創業者兼 CEO（最高経営責任者）のダリオ・アモデイ（Dario Amodei）氏は、次のように述べています。

「クロードは、安全性と信頼性、そして有用性を重視して開発されており、とりわけ高い精度が求められる場面でその価値を発揮します。本提携は、当社にとって第２の市場規模を持つインドへのコミットメントをさらに強化するものです。また、TCSは地域およびグローバルにおける企業や専門人材にクロードを提供するとともに、自社の5万人の社員への導入も進めていきます」

タタ・サンズ会長のN・チャンドラセカラン（N. Chandrasekaran）(https://www.linkedin.com/in/n-chandrasekaran/)は、次のように述べています。

「本パートナーシップは、AIが世界中の企業の基盤となり変革をもたらすという私たちの確信を体現する取り組みです。Anthropicの技術力と、タタ・グループの規模、長年にわたり築いてきた信頼関係、そして社会・国家の発展への貢献という使命を結集し、企業の変革を加速するとともに、インドの若者がAI時代をリードするために必要なスキルの習得を支援していきます」

以上

アンソロピック（Anthropic）について

アンソロピックは、信頼性、解釈可能性、制御可能性を備えたAIシステムの開発を手がける、AIの安全性を重視する企業です。公益法人として設立され、Claude Code、Claude Cowork、Claude Enterprise を含むClaudeのAIモデルおよび製品群を開発しており、世界中の組織で活用されています。

Anthropicの詳細については、www.anthropic.com(https://www.anthropic.com/)をご覧ください。

タタコンサルタンシーサービシズ（TCS）について

タタコンサルタンシーサービシズは、世界のさまざまな業界を牽引する大手企業から選ばれるテクノロジーパートナーです。1968年の創業以来、イノベーション、卓越したエンジニアリング、そしてカスタマーサービスにおいて最高水準を追求してきました。

「世界最大のAI主導型テクノロジーサービス企業」への成長を掲げ、インフラからインテリジェンスに至るAIスタック全体にわたり、お客さまの変革を支援しています。

TCSはタタ・グループ(https://www.tata.com/)の伝統に根ざし、お客さま、投資家、従業員、そして広く社会に対して、長期的な価値を創造することに注力しています。56カ国に広がるハイスキル人材と、世界194か所のサービスデリバリーセンターを擁し、世界各地でトップ・エンプロイヤーに認定されています。TCSは、新技術を迅速に適用し、大規模に展開する能力を活かしながら、お客さまとの長期的なパートナーシップを構築してきました。こうした関係の多くは数十年にわたり、1970年代のメインフレームから現在のAIに至るまで、あらゆる技術革新の波を共に乗り越えてきました。

TCSは、人々の健康の促進や持続可能な社会の実現、コミュニティのエンパワーメントを目的に、TCSニューヨークシティマラソン(https://www.nyrr.org/tcsnycmarathon)、TCSロンドンマラソン(https://www.londonmarathonevents.co.uk/london-marathon)、TCSシドニーマラソン(https://www.tcssydneymarathon.com/)を含む、世界有数のマラソンおよび耐久レース14大会を支援しています。2026年3月31日を期末とする会計年度において、TCSの連結売上高は300億米ドルに達しました。

TCSの詳細については、www.tcs.com(https://www.tcs.com/)をご覧ください。