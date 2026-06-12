【防水対応製品で、梅雨も音楽を楽しもう】雨の日の通勤・運動・おうち時間をアクティブにする防水性能を備えた JLabおすすめ製品5選

JLab Japan株式会社

2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※1）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、本格的な梅雨の到来に向けて、雨や湿気、汗による故障リスクを気にせずアクティブに音楽を楽しめる、防塵・防水規格（IP規格）に対応したJLabの「スポーツイヤホン」「イヤーカフ型イヤホン」「Bluetoothスピーカー」など、5製品をご紹介いたします。

梅雨のオーディオ選びで知っておきたい「IP規格（防塵・防水性能）」とは？

梅雨時の雨や、湿気、運動時の汗から機器を守るために重要な指標が「IP規格」です。IPとは「Ingress Protection（侵入に対する保護）」のことで、製品内部への塵や水の侵入にどれだけ耐えられるかを表しています。

▍IPコードの読み方

IP規格は2桁の数字で構成されており、1つ目が防塵性能、2つ目が防水性能を表します。「IP66」の場合、その製品は6級の防塵・防水性能を備えていることを示します。

▍防塵・防水のどちらかの性能を示す表記も

防塵・防水いずれかの保護性能だけを表す場合は、片方を「X（エックス）」と表示します。

「IP5X」は防塵性能が5級、防水性能は0級（なし）。「IPX4」は防塵性能が0級（なし）、防水性能は4級と読み解くことができます。

IP規格の防塵性能を表す等級は7つ、防水性能を表す等級は9つに分かれています。数字が大きいほど保護性能が高く、雨や汗が気になる梅雨シーズンには、IP規格を参考に製品を選ぶこともおすすめです。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101853/table/115_1_e12b3c40608f3f3701d75ac358ae4c25.jpg?v=202606120851 ]

梅雨の時期におすすめ！防水性能搭載JLab製品5選

▍１.【IP66】雨の日のランニングも、ハイレゾサウンドで気分を上げる「Epic Sport ANC 3」

Epic Sport ANC 3（全1色）19,800円（税込）

耳にしっかりフィットするイヤーフックデザインに加え、ノイズキャンセリング機能や、最大52時間の再生を可能にする長時間バッテリーも搭載。

また、ハイレゾ×空間オーディオ対応で、アーティストが届けたい音の細部まで楽しめる高音質サウンドを実現しています。

雨音に負けない迫力サウンドで、梅雨のランニング時間をより前向きに。憂鬱になりがちなシーズンだからこそ、音楽の力で一歩踏み出す楽しさをサポートします。

詳細を見る :https://jlab-audio.jp/products/epicsportanc3-truewirelessearbuds

▍２.【IPX4】雨の日の移動も、周囲の音を聞きながら快適に「Flex」

Flex（全3色）9,900円（税込）

梅雨シーズンは、傘をさしての移動や雨音によって周囲の状況を把握しづらくなることがあります。「Flex」は、耳をふさがないイヤーカフ型イヤホンです。音楽やポッドキャストを楽しみながらも、駅のアナウンスや周囲の音を自然に聞き取ることができるため、移動中も快適に使用できます。

音楽を楽しみながら、周囲の状況にも気を配れる「Flex」は、梅雨の移動時間をより快適にサポートします。

詳細を見る :https://jlab-audio.jp/products/flex-open-earbuds

▍３.【IP55】外出できない日も、気分はパーティー「Pop Party」

Pop Party（全3色）4,480円（税込）

梅雨の時期は雨の日が続き、自宅で過ごす時間が増える方も少なくありません。

「Pop Party」は、音楽に合わせてライトが光るBluetoothスピーカーです。

コンパクトなサイズながら迫力あるサウンドを楽しめるため、音楽を聴くのはもちろん、映画鑑賞など、さまざまなおうち時間をより楽しく演出します。

雨で外出できない日も、音と光が彩る楽しいひとときを。「Pop Party」は、梅雨のおうち時間をより充実したものにします。

詳細を見る :https://jlab-audio.jp/products/pop-party-ultra-portable-bluetooth-speaker

▍４.【IP55】お気に入りのカラーで、梅雨の運動時間をもっと楽しく「Go Sport +」

Go Sport +（全7色）5,480円（税込）

梅雨の時期は曇りや雨の日が続き、気分までどんよりしてしまうことも。「Go Sport +」は5,000円台ながら、最大35時間の長時間再生や、外部音取り込みモードなど、運動に必要な機能が詰まった1台。ウォーキングやランニング、ジムでのトレーニングなど、さまざまな運動シーンで快適に使用できます。また、豊富なカラーバリエーションも魅力のひとつ。定番カラーからアクセントカラーまで、自分らしい色を選ぶことで、毎日の運動時間をより楽しく彩ります。どんよりしがちな梅雨の季節だからこそ、お気に入りのカラーと音楽を味方に。Go Sport +が、運動を続けるモチベーションづくりをサポートします。

詳細を見る :https://jlab-audio.jp/products/go-sport-plus

▍５.【IP66】梅雨でも、自分のペースで走り続ける「JBuds Sport ANC 4」

JBuds Sport ANC 4（全4色）12,800円（税込）

IP66の防塵・防水性能を備え、汗や突然の雨に対応。

ノイズキャンセリングや外部音取り込みモードを搭載し、シーンに応じた使い分けが可能。さらに、タッチ＆スワイプ操作を採用しているため、どんな時も音量調整や楽曲操作をスムーズに行えます。

天気に左右されず、自分のペースで走り続けたい方へ。「JBuds Sport ANC 4」は、梅雨シーズンのトレーニングを力強くサポートします。

詳細を見る :https://jlab-audio.jp/products/jbuds-sport-anc-4

※イヤホン本体はそれぞれ防滴性能を備えていますが、充電ケースには防水性能はありません。

※イヤホンを濡れた状態のままケースへ収納すると故障の原因となる場合があります。雨や汗などで濡れた場合は、水分を十分に拭き取り、完全に乾いたことを確認してから充電ケースへ収納してください。

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※1）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, ASP Under ＄100, Unit Sales, Jan 2025 - Dec 2025 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, ASP Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2025

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