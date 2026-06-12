【導入前に知るべきAIエージェント運用の核心】優秀な社員のようにAIがルールに準じて動く仕組みの作り方

株式会社イプロス

企業のカスタマーサービス領域などでAIエージェントの導入検討が進む中、多くのリーダーが「AIで何ができるか」という機能面に目を奪われがちです。

しかし、AIエージェント運用の成否を分けるのは、AIモデルそのものだけではありません。優秀な社員が顧客を理解し、社内ルールに準じて自律的に動くように、AIも「社内のデータ」や「業務ルール（ビジネスロジック/ワークフロー）」と正しく繋ぐ「仕組みの設計図」が不可欠です。

セミナーの詳細・参加申込はこちら :https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260612_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_button&rg_src=20260612_iprosai2026summer_prpress

株式会社イプロスは、2026年7月30日（木）開催の「イプロスAI 2026 夏」にて、株式会社セールスフォース・ジャパン プロダクトマーケティングシニアマネージャー 三宮健太氏による特別講演を開催します。

本講演では、直近2年間でAIエージェントに関するイベント講演実績が100本以上におよぶ経験をもとに、顧客接点に対するAI活用の要諦を徹底解説。CRM、データ、ビジネスロジック、ワークフローを正しく繋ぐ仕組みを明かし、「AIで何ができるか」の先にある、ビジネスの変革と顧客満足度を向上させるための最先端AI活用法を伝授します。

■ セミナー概要

導入前に知るべき、AIエージェント運用の核心

◆講師：三宮 健太 氏

株式会社セールスフォース・ジャパン プロダクトマーケティングシニアマネージャー

◆日時：2026年7月30日（木）10:10～10:40

◆会場：有明GYM-EX（ジメックス） B会場

【セミナー詳細ページ】https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-1/(https://ex.ipros.jp/expo/iprosai/seminar/d2-b-1/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260612_iprosai2026summer_prpress&utm_content=seminar_detail_link&rg_src=20260612_iprosai2026summer_prpress)

■ 講師プロフィール

三宮 健太（さんのみや けんた）氏

Agentforce Serviceをはじめとするカスタマーサービスアプリケーション群の日本市場展開を推進するプロダクトマーケティングマネージャー。

直近2年間でのAIエージェントに関わるイベント講演実績は100本以上におよび、顧客接点に対するAI活用について発信を行っている。

■ 本講演の見どころ

◆AIエージェント運用の成功を左右する「仕組みの設計図」

優秀な社員が社内ルールに従うように、AIをCRM、データ、ビジネスロジック、ワークフローと正しく繋ぐ仕組みの考え方を解説します。

◆顧客接点における100本以上の講演実績に基づく実践知

直近2年間で多数のAIエージェントイベントに登壇してきた講師が、顧客接点に対するAI活用の要諦を明かします。

◆「何ができるか」の先にあるビジネス変革と最先端活用法

単なるツール導入にとどまらず、顧客満足度を向上させ、ビジネスをどう変革するかという具体的な道筋を伝授します。

■ 本講演はこんな方におすすめ

■ 「イプロスAI 2026 夏」について

- AIエージェントの導入を検討しているが、運用を成功させるための具体的な仕組み作りに悩んでいる方- 顧客接点に対するAI活用や、ビジネスを変革するための最先端事例を知りたい方- 自社のデータやCRM、ビジネスロジック、ワークフローをAIとどう連携させるべきか課題を感じている方- DX推進部門、AI推進部門、およびビジネス変革を推進する担当者・責任者

“明日から使えるAIが見つかる展示会”として「第1回AI/DX 経営課題の解決展」「第2回 AI/DX 営業・マーケティング展」の両展示会を総称する大型イベントです。

会場では、AIエージェント、生成AI、営業DX、業務効率化、データ活用など、企業の課題解決につながる最新ソリューションを多数展示。

さらに、業界を代表する有識者・企業による専門セミナーも多数開催し、AI活用の最新トレンドから実践事例まで幅広く学べるイベントです。

開催概要

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1332/table/166_1_e0dde8277797edf158fab813310ee895.jpg?v=202606120851 ]

会社名：株式会社イプロス

代表者：代表取締役社長 佐藤 光之

所在地：〒105-0022 東京都港区海岸1-2-20 汐留ビルディング21階

URL：https://marketing.ipros.jp/company/