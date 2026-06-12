abbiFAN、バッテリー交換式ベルトファン『GEAR』GREEN FUNDING先行販売開始

株式会社ロア・インターナショナル

株式会社ロア・インターナショナル(所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：Ally Won)は『abbiFAN（アビファン）』より、交換式バッテリーを搭載した5WAYベルトファン「GEAR」を6月12日からGREEN FUNDINGにて先行販売いたします。

本製品は、モバイルバッテリーとしても使える交換式バッテリーを採用。夏場の過酷な現場作業や、キャンプ、釣りなどのアウトドアでも、手を空けたまま無駄なく快適な長時間の涼しさを手に入れることができます。



＜GREEN FUNDINGプロジェクト概要＞

●早期購入特典：割引率最大30% 3,948円（税・送料込み）～

●一般販売予定価格：4,980円（税込）

●GREEN FUNDINGプロジェクトURL：https://greenfunding.jp(https://greenfunding.jp/roa/projects/9419/)

製品特長

●バッテリー交換式で、稼働時間の制限を解消

交換用バッテリーを使用することで、充電待ちを気にすることなく使い続けることが可能。

長時間の外出や作業時でも、安定した涼しさをキープできます。

●シーンに合わせて使える5WAY仕様

腰掛け使用の他、首掛け、卓上、バッグ掛け、手持ちと、日常から屋外作業まで、さまざまなシーンに柔軟に対応します。

●服をしっかり固定するダブルクリップ

本体にはカーボンスチール素材のダブルクリップを搭載。腰に装着すれば、服の内側へ風を送り込み、身体周りに涼しさを届けます。



●コンパクトでもしっかり涼しいパワフル送風

最大11,000RPMの高速モーターを搭載し、最大7m/sの力強い送風を実現しました。必要な時にすぐ風を届けられるパワフル設計で、夏のさまざまなシーンを快適にサポートします。

●最大約14時間のロングバッテリー

4,500mAh大容量バッテリーにより、低風量モードで最大約14時間の連続使用が可能。さらに別売りの予備バッテリーを用意すれば、使用時間を延長することもできます。

●モバイルバッテリーとしても使える2WAY設計

バッテリーはUSB-AおよびUSB-Cポートを搭載し、モバイルバッテリーとしても使用可能。約3時間で満充電でき、暑さ対策と充電のサポートを一台で叶えます。

●取り外し可能なシリコーンカバー

取り外し可能なシリコーンカバーが、持ち運び時の衝撃や本体表面のキズ・汚れを軽減。充電ポート部分は開閉式で、ポート部や接続部にホコリや汚れが入りにくい設計です。カバーを装着したまま充電できます。

●見やすいLEDディスプレイ

本体にはLEDディスプレイを搭載し、電池残量や動作状態を数値で表示。使用中の状況がひと目で分かり、充電タイミングも把握しやすくなっています。



●状況に合わせて選べる5段階風量調整

風量は5段階で細かく調整できるため、室内での軽作業から、炎天下の現場仕事まで、場面に応じた涼しさを自在にコントロールできます。

●軽量・コンパクト設計で持ち運びやすい

約245gの軽量ボディ。腰に装着しても負担が少なく、日常使いからアウトドアまで快適に使用できます。



●PSE認証取得・9項目の安全設計

交換式バッテリーはPSE認証を取得。屋外での使用に配慮し、過充電・過電流・短絡（ショート）など、9項目の保護制御設計を備えています。

製品仕様

・商品名：abbiFAN GEAR バッテリー交換式5WAYベルトファン

・サイズ：88×93.5×65mm

・重量：230g（バッテリー含む）

・シリコーンカバー重量：約44g

・モーター回転数：6,500～11,000 RPM

・風速：4.1～7.0m/s

・風量調整：5段階

・使用時間：約3.5時間～最大14時間

ブランド紹介

abbiFANはポータブル扇風機市場のトレンドをリードするブランドです。

ユーザーの声に耳を傾け、使い勝手を追求したハンディファンを企画しています。安心してお使いいただけるよう安全性に配慮した設計、強い風力、ロングバッテリーを備え、毎日の生活をより快適にすることを目指しています。

公式HP

https://abbi.jp/abbi-fan

株式会社ロア・インターナショナル 概要

設立 ：2006年7月

代表取締役社長 ：Ally Won

所在地 ：〒160-0022 東京都新宿区新宿6-27-45 THE KINDAI 20 SHINJUKU 3F

事業内容 ：PC＆モバイル周辺アクセサリー、小型デザイン家電、ガジェットの輸出入および卸・流通

URL ：https://www.roa-international.com

直営販売ショップ：https://www.mycase.jp