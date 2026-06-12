【ワンダード新商品】旅行から日常まで。使い勝手抜群のスリングバッグ「ローグスリング」に美しい新色が登場！

銀一株式会社スマートに持ち運べる高機能スリングバッグに、自然の風景に着想を得た新カラーを追加

バックパック「PRVKE（プロヴォーク）」シリーズをはじめ、ダッフルバッグやスリングバッグ、ポーチなど、撮影から日常、旅までシームレスに使えるプロダクトを展開するアメリカのバッグブランド「WANDRD（ワンダード）」。

2026年6月19日（金）、同社より、抜群の収納力と快適なフィット感を両立した「ローグ スリング」に、新色「アタカマクレー」を発売します。

「ローグ スリング」は、カメラ機材や撮影アクセサリー、身の回りの必需品を効率よく収納できるスリングバッグです。フォトグラファーやビデオグラファーの移動撮影を快適にサポートする設計で、街中のスナップから旅行、ロケ撮影まで幅広いシーンに対応します。

現在販売中の「ブラック」「エーゲブルー」「ワサッチグリーン」に新たに加わる「アタカマクレー」は、アタカマ砂漠の粘土や土壌に見られる、豊かで奥行きのある色味を表現したアースカラーです。

落ち着きがありながらも個性を感じさせる佇まいで、日常使いからクリエイティブな現場まで幅広くマッチします。機能性だけでなくスタイルにもこだわりたいクリエイターに向けた、新たな選択肢です。

新カラーは、9L・6L・4Lの全サイズで展開され、撮影スタイルや持ち運ぶ機材量に応じて最適なサイズをお選びいただけます。

Atacama Clay（アタカマクレー）

アタカマ砂漠の粘土や土壌に見られる、豊かで奥行きのある色味を表現した「アタカマクレー」。光の当たり方でも表情を変えるアーストーンは、自然の中では風景に溶け込み、都市では洗練された存在感を放ちます。

ロケ地へ向かう道中、移動そのものがインスピレーションとなるカラーです。



ワンダードが世界の自然から切り取ってきたカラー「アタカマクレー」は、機材を運ぶバッグとしてだけでなく、次の物語へ踏み出す気持ちを高めてくれる存在です。

ローグスリング 9L / 6L / 4L

9L / 6L / 4L

価格 / 型番 / JANコード

9L：31,900円（税込）/ SLG9-AC-2 / 0850071051209

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g23753/

6L：27,500円（税込）/ SLG6-AC-2 / 0850071051131

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g23752/

4L：22,000円（税込）/ SLG4-AC-2 / 0850071051063

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g23751/

ミラーレスカメラや交換レンズ、撮影アクセサリー、タブレットなどをコンパクトにまとめて持ち運べるスリングバッグです。

2025年秋に従来モデルからアップデートされたV2では、収納性や快適性、アクセス性がさらに向上。移動中でも必要な機材へ素早くアクセスでき、撮影のテンポを損なうことなく行動できます。

9L・6L・4Lの3サイズ展開で、機材量や撮影スタイルに合わせて選べるのが特長です。

しっかりとした収納力を求めるユーザーから、必要最小限の機材で軽快に動きたいユーザーまで、それぞれのスタイルに寄り添います。

製品特徴

1. 撮影スタイルに合わせて選べる3サイズ展開

「ローグ スリング」シリーズは、9L・6L・4Lの3サイズをラインナップしています。

メイン機材に加えて交換レンズやアクセサリーまでしっかり持ち歩きたい場合は9L、軽快さと収納力のバランスを求めるなら6L、必要最小限の構成で身軽に撮影したいなら4Lと、用途に応じて選択可能です。

撮影する内容や移動距離、持ち出す機材量に応じて最適な容量を選べるため、スナップ、旅行、屋外ロケ、日常の持ち歩きまで幅広く対応します。

9L

6L

4L

＜収納目安＞

9L

レンズを装着したミラーレスカメラ1台、レンズ数本、アクセサリー

例）

・50mm F3.5を装着したフジフイルム GFX 100S、110mm F2、20-35mm F4

・24-70mm F2.8を装着したニコンZ8、14-24mm F2.8

・70-200mm F2.8Lを装着したキヤノン R5、24-70mm F2.8L

・16インチまでのノートPC（ラップトップケースに収納した状態）

6L

レンズを装着したミラーレスカメラ1台、アクセサリー

例）

・24-70mm F2.8Lを装着したキヤノン R5

・24-70mm F2.8 GM IIを装着したソニー α7 IV

・16インチまでのノートPC（ラップトップケースに収納した状態）

4L

コンパクトカメラまたはレンズを装着した小型ミラーレスカメラ、レンズ1本、アクセサリー

例）

・フジフイルム X100V

・18-55mm F2.8-4を装着したフジフイルム XT-5

・24mm F2.8、40mm F2.5、または50mm F2.5 Gを装着したソニー α7C

2. すばやいアクセスで撮影チャンスを逃さない

スリングバッグならではの設計により、バッグを体の前側へ回すことでメイン収納部にすばやくアクセスできます。

移動しながらでも必要な機材を取り出しやすく、シャッターチャンスが限られるシーンでも高い機動力を発揮します。

撮影現場では、レンズ交換やアクセサリーの取り出しに時間をかけないことが重要です。現場での“動きやすさ”に配慮された設計が魅力です。

3. 機材を整理しやすい内部設計

9Lサイズ

バッグ内部には仕切り（ディバイダー）を備え、収納物に合わせてレイアウト変更が可能です。

カメラ・レンズ・アクセサリーを効率よく整理できるため、バッグの中で機材が混在しにくく、スムーズな機材運用をサポートします。9L、6Lには伸縮性のあるエラスティックストラップが付属し、機材の飛び出しを防ぎしっかりと固定できます。

サイズごとに収納できる機材構成は異なりますが、いずれも撮影機材を実用的に持ち運べる設計となっており、都市部での撮影から外出先でのコンテンツ制作まで柔軟に対応します。

4. 快適なフィット感と安定した携行性

身体に沿うフォルムと調整可能なショルダーストラップにより、持ち運び時の快適性を高めています。バッグ背面の下部には、自転車に乗る際などに役立つサポートストラップを装備しており、未使用時には収納可能です。

移動の多い撮影でもバッグが身体にしっかりフィットしやすく、負担を軽減できます。街歩きや旅先、屋外ロケなど、長時間の使用シーンにも適しています。

また、ベルトの長さを調節して、スリングバッグだけではなくショルダーバッグやウエストバッグとしても使用できます。

カメラバッグとしても日常使いのバッグとしても、高い実用性を両立しています。

5. アクセサリーや小物の整理に便利なポケット構成

バッグ内部および外部には、小物類を整理しやすいポケットを配置。メモリーカード、ケーブル、バッテリー、財布、鍵、スマートフォンなど、撮影に必要なアイテムや日常の携行品を分けて収納できます。

機材だけでなく周辺アイテムまで一括して持ち出せるため、”これひとつで出かけられる” 利便性も大きな特長です。

製品スペック

9L

外寸：H21.6 × W36.8 × D15.2cm

内寸：H20.3 × W36.8 × D12.7cm

容量：9L

重量：800g

同梱物：ディバイダー × 2、エラスティックストラップ × 2

6L

外寸：H18.4 × W30.5 × D14cm

内寸：H17.1 × W30.5 × D11.4cm

容量：6L

重量：700g

同梱物：ディバイダー × 2、エラスティックストラップ × 2

4L

外寸：H15.2 × W22.9 × D11.4cm

内寸：H13.4 × W22.9 × D8.9cm

容量：4L

重量：420g

同梱物：ディバイダー

「ローグスリング」ラインナップ一覧

9L ブラック / 6L エーゲブルー / 4L ワサッチグリーン / 4L アタカマクレー[表: https://prtimes.jp/data/corp/50753/table/182_1_222f57d483171bbdc3c33cc8a7fee749.jpg?v=202606120851 ]

販売エリア

オンラインショップを含む、全国の正規販売店にてお求めいただけます。

ワンダード製品のその他ラインナップや取り扱い販売店の詳細は、国内ブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/wandrd

WANDRD（ワンダード）

ワンダードのストーリーは、ある兄弟がキッチンで交わした会話からはじまります。「カメラバッグは使いやすいものは見た目が気に入らない、見た目が気に入るものは使いづらいものばかりだ」と気づいたのです。「それなら、自分たちで世界一のトラベルカメラバッグをつくろう！」と、“PRVKE（プロヴォーク）”が生まれました。ワンダードは、製品を開発し製造するだけではありません。たくさんの人々が旅に出て情熱的な生活を送ることを応援するパートナーとして、ワンダードは存在しています。

ワンダードの製品ラインナップは、国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/wandrd

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/



※ 銀一株式会社は、ワンダード製品の日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。