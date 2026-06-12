森七菜主演、森義仁監督作品 短編映画『OPTI』6/13（土）より全国のソニーストアで上映！7/12（日）よりAmazon Prime Videoで独占配信開始！

ソニーマーケティング株式会社

ソニーマーケティング株式会社は、新たな映像表現に挑戦したいクリエイターとともに、映像制作の未来を共創する取り組みを開始。この度、新発売となる「True RGB」ブラビアのフラッグシップモデル『BRAVIA 9 II』ならではのかつてない純度を実現した色彩表現、そしてソニー・ピクチャーズの音響制作エンジニアと初期段階から共創し開発したホームシアターシステム『BRAVIA Theatre Trio』ならではの立体音響を活かした短編映画『OPTI』を制作しました。森七菜が主演を務める、森義仁監督の本映像作品を、2026年6月13日（土）より全国のソニーストア5店舗で上映します。また、7月12日（日）よりAmazon Prime Videoで独占配信を開始します。

■クリエイターと映像制作の未来を共創する新たな取り組み・短編映画『OPTI』制作。実力派俳優・森七菜と監督・森義仁が初タッグで贈る、現代社会の「孤独」をテーマにした日常SF作品。

ソニーが手掛けるテレビ・ブラビア。「あなただけの豊かな時間を。」をブランドメッセージに掲げ、リビングにエンターテインメント空間を創り出し、感動体験で満たされた豊かな時間を提供してきました。この度、映像制作の未来を共創する取り組みとして、ブラビアのブランドメッセージに共鳴するクリエイターとともに短編映画『OPTI』を制作しました。『BRAVIA 9 II』ならではのかつてない純度を実現した色彩表現、そして『BRAVIA Theatre Trio』ならではの立体音響を活かした短編映画作品で、タッグを組むのは映画・ドラマ・CM・MVと幅広いステージで活躍する森義仁監督。主演を務めるのは、多数作品で活躍し国内外から高い評価を集める実力派俳優・森七菜です。撮影を振り返り森七菜は「誰かといる幸せとか、誰かに煩わしい気持ちを持てるっていうことすらも幸せなんだなって気付ける作品になってると思います。」とコメント。さらに、我妻三輪子、木原勝利、濱尾咲綺といった、注目を集める俳優陣も出演し、実力派キャストが総力を挙げて取り組んだ、43分間の渾身の一作となっています。

本作は、オンライン化が進む現代社会の「孤独」をテーマにした日常SF作品です。森七菜演じる主人公は、極度の人嫌いで完全リモート勤務のシステムエンジニア・藤野みのり。突然、画面に現れた「あなたと世界の接続を停止しますか？」と書かれた奇妙なポップアップをぼんやりとクリックする。目を覚ましたみのりが部屋を出ると、そこは自分以外の人間が完全に消え去った世界だった。現代社会の息苦しさの中で、それでも誰かと繋がりたいと願う人たちへ、静かなエールを送ります。

■全国のソニーストアにて、ソニーが手掛ける高画質・高音質な『BRAVIA 9 II』で『OPTI』を上映。

6月13日（土）より、本作を全国5か所のソニーストア店舗に設置されたシアタールームで上映を開始。新発売となる「True RGB」ブラビアのフラッグシップモデル『BRAVIA 9 II』と、映画館さながらのサウンドを実現するホームシアターシステム『BRAVIA Theatre Trio』でご視聴いただけます。「True RGB」が強みとする純度の高い色彩と輝きが、色鮮やかな本作の演出をより一層引き立てるほか、ソニー独自の低反射フィルムにより、森監督が最も絶賛する「圧巻の映り込みの少なさ」を実現。没入感溢れる暗闇での表現にもご注目ください。また、7月12日（日）よりAmazon Prime Videoで独占配信がスタート。ご自宅からも『OPTI』がお楽しみいただけます。さらに特設サイトでは、ブラビアの目指すビジョンや、その実現に向けたプロジェクトに共鳴した森監督が映像制作に込めた想いや、撮影の裏側に密着したBehind the Scenes映像も公開。本作と合わせてぜひご覧ください。

『OPTI』概要

特設サイト：https://www.sony.jp/bravia/cinema/(https://www.sony.jp/bravia/cinema/)

予告映像：https://www.youtube.com/watch?v=89YAaXZ9Dao(https://www.youtube.com/watch?v=89YAaXZ9Dao)

■あらすじ

極度の人嫌いで完全リモート勤務のシステムエンジニア・藤野みのり。

カーテンは閉め切られ、LINEの未読は放置、隣人の足音が廊下に聞こえれば通り過ぎるまで玄関で息を止めて待つ。

対面での会話は150日間ゼロ。

仕事の悩みも、夜中の独り言も、すべてパーソナル適応型AIアシスタント『OPTI』に話しかける日々。

ある明け方、上司からの叱責に疲弊しながら作業を続けていたみのり。

突然、画面に「あなたと世界の接続を停止しますか？」と書かれた奇妙なポップアップが現れ、みのりはぼんやりとクリックする。

目を覚ましたみのりが部屋を出ると、そこは自分以外の人間が完全に消え去った世界だった。

■国内外からの評価を集める実力派俳優・森七菜と監督・森義仁が初タッグ！実力派キャストで贈る短編映画『OPTI』。

本作で監督を務めるのは、映画・ドラマ・CM・MVと幅広いステージで活躍する森義仁監督。さらに、主演を務めるのは、数多くの作品で活躍し国内外から高い評価を集める実力派俳優・森七菜です。さらに、我妻三輪子、木原勝利、濱尾咲綺といった、注目を集める俳優陣も出演。実力派キャストが総力を挙げて取り組んだ、43分間の渾身の一作となっています。

＜森義仁監督 コメント＞

まさかブラビアから映画制作のお声がけをいただくとは。おかげで、ちょっと不思議で、でも妙に他人事じゃない"日常的SF"が生まれました。藤野みのりとして息をしてくれた森七菜さんに感謝です。みのりと本作オリジナルのAI・OPTIが紡ぐ時間は、明日か明後日くらいの近未来で、いつのまにか引き込まれる奇妙な世界へ誘ってくれます。僕ら作り手が追い込んだ映像と音が、そのままリビングで"小さな贅沢な映画館"になる--そんな体験ごと味わってほしい一本です。

＜主演・森七菜／藤野みのり役 コメント＞

私も日頃からAIを使った生活をしていますが、本当に便利で、そっちに寄り添っていくことのほうが簡単な世界になっている気がしていました。この誰もが少し持っている不安感みたいなものが現れている脚本だなと思います。でもやっぱり、不便に生きていく才能みたいなものが今この世界で求められているような気もしていて、そこに心や身体みたいなものが宿ってくると思っています。その大切さにすごく気付ける一本になっていて、私自身も見るのが楽しみです。

■『OPTI』本編カット

■Behind the Scenes映像も公開。

ブラビアの目指すビジョンや、その実現に向けたプロジェクトに共鳴した森監督が映像制作に込めた想いや、撮影の裏側に密着したBehind the Scenes映像も公開。本作と合わせてぜひご覧ください。



『OPTI』Behind the Scenes：https://www.youtube.com/watch?v=PNVmnpcvTgI(https://www.youtube.com/watch?v=PNVmnpcvTgI)

■6月13日（土）より全国のソニーストアで上映開始！順次動画配信サービスの公開もスタート。

6月13日（土）より、全国5か所のソニーストア店舗に設置されたシアタールームで『OPTI』の上映を開始。ソニーが手掛ける独自技術により真の色を引き出す新次元の映像体験へと進化した新発売となる「True RGB」ブラビアのフラッグシップモデル『BRAVIA 9 II』と、映画館さながらのサウンドを実現するホームシアターシステム『BRAVIA Theatre Trio』でご視聴いただけます。事前予約いただいた方のほか、各店舗の予約状況によりご来店時にご利用いただけます。

また、7月12日（日）よりAmazon Prime Videoで独占配信を開始。全国のソニーストアと、ご自宅にて『OPTI』をお楽しみください。

【ソニーストア 上映概要】

・上映開始：6月13日（土）

・上映場所：ソニーストア 銀座・札幌・

名古屋・大阪・福岡天神

・店舗詳細：https://www.sony.jp/store/retail

※一部店舗で休館日あり。

ご予約について

絶賛予約受付中。各店舗の下記予約ページよりご予約いただけます。

■ソニーストア 銀座（東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 5階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/R6LDfP294H2RhyZQ7

▽鑑賞会予約＜各回定員6月：6名 7月：4名＞

https://liff.line.me/1657455613-2OOJlk88/2453805/express

■ソニーストア 札幌（札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 3階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/diihZzvnH63mgRPN7

▽鑑賞会予約＜各回定員5名＞

https://liff.line.me/1657565332-MOdydlEW/1568324/

■ソニーストア 名古屋（名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄3階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/ecgbiETamUukDNAL6

▽鑑賞会予約＜各回定員4名＞

https://liff.line.me/1657565382-KPDqDA6W/3390617/

■ソニーストア 大阪（大阪市北区梅田2-2-22 ハービスエント 4階）

営業時間：11:00～20:00

マップ：https://goo.gl/maps/pv5CzwE3mT32

▽鑑賞会予約＜各回定員4名＞

https://liff.line.me/1657565410-xonqnJK7/1596948

■ソニーストア 福岡天神（福岡市中央区今泉1-19-22）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/27UFPUX9YU12

▽鑑賞会予約＜各回定員2名＞

https://liff.line.me/1657565468-K5vbvAVm/4495078

※先着予約のため、各店舗の枠が埋まり次第終了いたします。

※予約状況によっては、予約いただいてない方もご案内可能な場合がございます。

※上映時間は予約ページにてご確認ください。

※ご予約にはLINE登録が必要です。

【動画配信サービス 配信概要】

配信先： Amazon Prime Video

配信開始：7月12日（日）

※Amazon Prime Videoでの見放題配信の視聴にはAmazonプライム会員の登録が必要です。

※配信予定は予告なく変更になる場合がございます。

『OPTI』制作背景

映像制作の未来を共創する取り組みとして、ブラビアのブランドメッセージ「あなただけの豊かな時間を。」に共鳴するクリエイターとともに短編映画『OPTI』を制作しました。本作でタッグを組むのは、映画・ドラマ・CM・MVと幅広いステージで活躍する森義仁監督です。

暗闇の中、知らない人たちと同じ時間を共有する、あの感覚。映画館には映画館の魔法がある一方、家には家の親密さが存在します。映画館で観るのとはまた違う、テレビで映画を観るという体験。森監督は「もう一つの、本物の映画体験」と表現します。そんな可能性にあふれる映像体験を、ソニーが出掛ける新発売の「True RGB」ブラビアテレビのフラッグシップモデル『BRAVIA 9 II』で実現しました。「True RGB」が強みとする純度の高い色彩と輝きが、色鮮やかな本作の多い本作の演出をより一層引き立てるほか、ソニー独自の低反射フィルムにより、森監督が最も絶賛する「圧巻の映り込みの少なさ」を実現。没入感溢れる暗闇での表現にもご注目ください。

ソニーマーケティングでは、クリエイターを「映像制作の未来を共創する仲間」と捉え、次世代へと繋がる挑戦を生み出し、新たな価値の創出と映像表現の可能性を拡大していきます。

＜ソニーマーケティング株式会社 CAVビジネス本部 プロダクツビジネス 部門 ホームエンタテインメントビジネス部 統括部長 大北大介 コメント＞

ストリーミングサービスの拡大により、映像コンテンツはかつてないほど身近なものになり、気軽に楽しめる時代になりました。だからこそ好きな作品にしっかり向き合い、大画面でその世界に深く没入する――そんなテレビならではの体験価値を、あらためて届けていきたいと考え、映画制作に取り組むことになりました。『BRAVIA 9 II』の映像表現にこれまで以上の可能性を見出し、新たな表現に挑んだクリエイター。そして、そのこだわりや想いまで含めて、できるかぎり忠実に届けようとするBRAVIA。我々が目指す豊かな暮らしに向けた新しい挑戦の第一歩をご覧ください。

出演者・監督プロフィール

上映開始に先駆け、森義仁監督が制作秘話を語る「短編映画『OPTI』完成発表会」を実施

ソニーマーケティング 大北大介森七菜さんメッセージ動画森義仁監督・ソニーマーケティング 相馬邦彦

6月13日（土）の上映開始に先駆け、前日6月12日（金）に、ソニーグループ本社にて報道関係者の皆様に向けた「短編映画『OPTI』完成発表会」を実施しました。当日は、森義仁監督のほか、ソニーマーケティング株式会社 CAVビジネス本部 プロダクツビジネス部門 ホームエンタテインメントビジネス部 統括部長 大北大介、ソニー株式会社 ホームプロダクト事業部門 プロダクトマネージャー 相馬邦彦が登壇。さらに、本作に登場するパーソナル適応型AIアシスタント『OPTI』の声優を務める濱尾咲綺さんが、『OPTI』として司会を務めました。

まず初めに、本施策の代表として大北が登壇し、短編映画制作に至った意図をご説明しました。「新たな表現に挑んだクリエイターと、そのこだわりや想いをできるかぎり忠実に届けようとするブラビアの出会いから生まれた、この新しい挑戦の第一歩を、どうぞご覧ください。」とコメントし、本取り組みに込めた想いを語りました。続いて、ブラビアの目指す「リビングでの豊かな時間」のビジョンや、その実現に向けたプロジェクトに共鳴した森監督が映像制作に込めた想いや撮影の裏側に密着したBehind the Scenes映像（以下：BTS映像）を先行上映。BTS映像は、6月13日（土）より全国のソニーストア5店舗でご覧いただけます。

その後、短編映画『OPTI』を先行上映。森監督が「今までできなかった映像表現にチャレンジできた」と絶賛する『BRAVIA 9 II』の色彩や輝き、そして暗いシーンの中での映像美によって、色鮮やかな本作が鮮明かつ繊細に映し出されました。また、森監督が「これだけ没入できるのであれば暗いシーンを入れても良いのだと勇気をもらった」と話す、低反射フィルムによる「圧巻の映り込みの少なさ」により、まるで映画館に訪れたかのような没入感溢れる視聴体験を実現。さらに、ホームシアターシステム『BRAVIA Theatre Trio』による映画館さながらのサウンドで、本編で描かれた日常における「音」が、森七菜さん演じる主人公・藤野みのりの感情を繊細に表現する様子をお楽しみいただきました。

上映後には、森監督と『BRAVIA 9 II』のプロダクトマネージャーを務める相馬によるトークセッションを実施。作品公開を迎えた感想として森監督は「制作から公開まで一気に駆け抜けた感覚で、本日皆様にご覧いただいてリレーのバトンを渡したような気持ちです。」と、相馬は「完成した作品をみて、映像と音で『BRAVIA 9 II』の魅力を伝えていただくことができたなと感じました。」とコメントしました。さらに、主演を務めた森七菜さんによるメッセージ動画も上映され、森監督は撮影を振り返り「みのり役を演じていただくのは森七菜さんしかいないと思いました。ほとんどが一人で演じなければいけないシーンばかりの難しい役を引き受けてくださったことに、心から感謝しています。」とコメントしました。森七菜さんによるメッセージ動画は、『OPTI』とともに、6月13日（土）より全国のソニーストア5店舗でご覧いただけます。

＜主演・森七菜／藤野みのり役 メッセージ動画コメント（一部抜粋）＞

AIというものに感情移入できる世界が実感できてしまったことが、自分自身少し恐怖みたいなものを感じて、不思議な気持ちになったと同時に、やっぱり演じるのもすごく難しかったです。そこに没入していきたい気持ちと、（没入）していくごとに恐怖が高まっていくその矛盾感は、みのりと共通する部分でもあったのかなと思い、大事に演じていました。誰かといる幸せや、誰かに煩わしい気持ちを持てるということすらも幸せなんだと気付ける作品になっていると思います。ぜひ楽しんでください。

『BRAVIA 9 II』商品概要

■独自のRGB独立駆動によるかつてない色彩を実現する『BRAVIA 9 II』

URL：https://www.sony.jp/bravia/special/bravia9m2_XR90M2/

※1 2026年5月時点、ソニー調べ。 ※2 『BRAVIA 9 II』 115V型を除く。 ※3 『BRAVIA 9 II』 115V型を除く。

『BRAVIA Theatre Trio』商品概要

■立体音響技術により自宅で映画館さながらの体験を提供する『BRAVIA Theatre Trio』

URL：https://www.sony.jp/home-theater/special/2-2/

※4 ソニー・ピクチャーズの音響クリエイターは『BRAVIA Theatre Trio』、『BRAVIA Theatre Rear 9』、『BRAVIA Theatre Sub 9』の組み合わせによる音質を評価しています。

※5 対応製品と組み合わせて使用した場合に再生可能です。対応製品についての詳細はこちら：https://www.sony.net/comp-home/

※6 USB Type-Cポート対応のスマートフォンを使用することで、より正確な測定が可能です。