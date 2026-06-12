SOXAI（ソクサイ）、スマートリングで世界初※の熱中症アラート機能を実装

株式会社SOXAI

株式会社SOXAI（代表取締役社長 渡邉達彦、以下「SOXAI」）は、SOXAI RINGと連携するスマートフォンアプリSOXAI RINGアプリに、スマートリングでは世界初※となる熱中症アラート機能を実装しました。本機能は、2026年6月12日（金）より提供開始しており、既にSOXAI RING 2※をご利用中のお客様もアプリアップデートによりご使用いただけるようになります。

※ 世界初：「暑さ指数（WBGT）を含む気象データと生体データを組み合わせた熱中症リスクアラート機能」を搭載したスマートリングとして。バイタルセンシング機能を搭載したスマートリングを開発する主要メーカーの公開情報をもとに比較（SOXAI調べ、2026年6月10日時点）

※ 本機能はSOXAI RING 2のみ利用可能です。SOXAI RING 1.1以前のモデルでは利用できないためご注意ください。

※ 本機能はファームウェアバージョン2.89以上のみご利用可能です。アプリ内で最新バージョンに更新のうえご利用ください。

※ 本製品は医療機器ではありません。熱中症の診断を行うものではなく、表示される内容はあくまで参考情報です。

熱中症アラート機能の概要

本機能は、SOXAI RINGが計測する活動時の心拍数と体表温、および環境省から提供される全国の暑さ指数（WBGT）をリアルタイムで総合的に分析し、厚生労働省の「職場における熱中症予防対策マニュアル※」を参考にしたSOXAI独自の基準をもとに、熱中症リスクの高い状況を検知した際、プッシュ通知によるアラートをお届けするものです。リング型デバイスならではの24時間装着による継続的なバイタルデータ取得と、公的機関が提供する気象データを組み合わせることで、お客様の身体状況に応じた熱中症対策をサポートいたします。

※ 出典：厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課「職場における熱中症予防対策マニュアル」（https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/manual.pdf）

開発の背景

気象庁の3か月予報によると、今年の夏も気温は全国的に平年よりも高い見通しであり、熱中症への警戒が必要とされています。また、消防庁の統計では、熱中症による救急搬送人員数は年々増加の傾向にあり、深刻な社会課題となっています。

従来、熱中症への警戒を促すアイテムは様々存在しておりましたが、リング型デバイスで実現したことにより、装着負担を最小限に抑えながら24時間にわたる継続的なバイタルデータ監視が可能になりました。スマートウォッチなど他のウェアラブルデバイスと比較して、日常生活における装着の継続性が高く、より実用的な熱中症対策をお届けできると考えています。

今後の取り組み

SOXAIは引き続き、SOXAI RINGを通じて取得される豊富なバイタルデータを活用し、お客様の健康管理をサポートする機能の拡充に努めてまいります。睡眠管理を核としつつ、季節や環境に応じた健康リスクへの対応も含め、「ヘルスケアをライフスタイルに」の実現に向けた取り組みを推進してまいります。

父の日ギフト10%OFFキャンペーン開催

暑さが本格化するこれからの季節、屋外で活動するお父さんや大切なご家族の安全を、指先から守りませんか？

6月12日（金）から6月22日（月）までの期間限定で、「SOXAI RING 2」を10％OFFで購入できるキャンペーンを開催します。

大切な方への感謝の気持ちを込めて、今年の父の日は健康をサポートするSOXAI RINGを贈りませんか？

＜キャンペーン概要＞

- 実施期間 ：2026年6月12日 (金) 午前10:00 ～ 2026年6月22日 (月) 午前10:00- 対象ショップ：SOXAI公式オンラインストア（ https://soxai.co.jp/ ）・取扱い家電量販店（※一部店舗）- 特典内容 ：キャンペーン期間中、対象ショップから購入する場合に限り、SOXAI RING 2全品が10%オフになります。

※ Amazon、ソフトバンクショップ、ドコモショップなど上記対象以外では実施されません。ご注意ください。

※家電量販店ではキャンペーン期間が異なる場合があります。店頭表示価格をご確認ください。また、一部店舗での実施となります。

SOXAIについて

SOXAIは「ヘルスケアをライフスタイルに」をビジョンに掲げ、2021年に創業されたヘルステック企業です。生活のあらゆる場面にバイタルセンシング技術を適用することで、人々が自然と健康増進に取り組むことができる世界の実現を目指しています。

https://soxai.co.jp/pages/about-us

「SOXAI RING 2」について

2025年12月10日に、自社で開発・販売する日本発の睡眠管理用スマートリング「SOXAI RING」の新モデル「SOXAI RING 2」を発売しました。新モデル「SOXAI RING 2」では、特許を取得した光学分野の最先端技術を活用して独自開発した光電容積脈波(PPG)センサー 「Deep Sensing(TM)」（ディープセンシング）を新たに搭載したことにより、計測の精度が大幅に改善し、より深いレベルで身体状態の変化を可視化することができるようになりました。さらにサイズは幅6.7mmという細さ、継続使用可能時間も世界最長レベルの最大14日間となり、長時間装着する際もより快適にご利用いただけます。

詳しくはこちらよりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000039.000089024.html

※「Spatial resolved spectroscopic multi-wavelength PPG（空間分解分光多波長PPG技術）」は特許取得済み（特許第7655609号）です。

※ 世界最長：「バイタルセンシング機能を搭載した連続駆動時間4日以上のスマートリング」を開発する主要スマートリングメーカーの公開情報をもとに比較。サイズごとに搭載しているバッテリーは異なり、14日間は20～26号の場合です。リングサイズと使用状況、ファームウェアバージョン、バッテリーの経年劣化によって変化します。（SOXAI調べ、2025年12月10日時点）

会社概要

本社所在地：神奈川県横浜市中区不老町1丁目2-1 中央第6関内ビル1102号

代表者：代表取締役 渡邉達彦

資本金：100,000,000円

設立：2021年

本プレスリリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社SOXAI

取締役副社長 CFO 光頼篤樹（ミツヨリ アツキ）

電話：045-264-9397

メール：atsuki.mitsuyori@soxai.co.jp