KRAFTON、12人同時対戦の新作オンラインゲーム『Project ZETA』初のグローバルコミュニティテスト6月25日より実施！

KRAFTON JAPAN株式会社

KRAFTON JAPAN株式会社は、クリエイティブスタジオ「NIRVANANA Studio」が開発中の新作オンラインマルチプレイヤー・アクションゲーム『Project ZETA』（プロジェクト ゼータ）において、初となるグローバルプレイテストを2026年6月25日（木）から28日（日）まで開催することをお知らせいたします。

■グローバルプレイテスト参加者募集中

本テストは、日本を含むアジア地域に加え、北米および欧州を含む世界中のプレイヤーを対象に実施されます。

参加をご希望の方は、『Project ZETA』のSteamストアページよりプレイテストへの参加登録を行うことで、テスト開始後にゲームへアクセスできます。なお、各地域ごとに設定された以下の時間帯にてプレイ可能です。

※本プレイテストでは日本語環境でのプレイに対応しております。現在Steamストアページ上の対応言語表示については、順次更新予定です。

●地域別のプレイテスト実施時間：

-日本・アジア：午後8時～午後11時（JST）

- 欧州：午後6時～午後9時（CEST）

- 北米：午後5時～午後8時（PDT）

●『Project ZETA』Steamストアページ：https://krafton-jp.com/4eeITFJ

また、公式YouTubeチャンネルでは、今回のグローバルプレイテストを紹介する最新トレーラー映像を公開しています。

●Project ZETA | Global Community Test 1 Trailer：https://krafton-jp.com/4okycWQ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5ByuMMRMpWo ]

■『Project ZETA』とは

●4チームが同時に激突する新感覚のオンライン対戦ゲーム

『Project ZETA』は、3人1組のチームが計4チーム（合計12人）で同一マップ上に参加し、リアルタイムで競い合う“マルチチーム・タクティカルアリーナ（MTA）”ジャンルのオンライン対戦アクションゲームです。

従来の2チーム対戦型ヒーローPvPゲームとは異なり、4つのチームがひとつのマップ上で同時に戦闘を繰り広げる“マルチチーム構造”が本作最大の特徴となっています。

【本作の主な特徴】

- 「プリズム」を巡る争奪戦

戦場内に配置されたオブジェクト「プリズム」を確保し、指定された拠点へ最初に持ち帰ったチームが勝利となります。従来のレーン戦を排除し、常に高密度でスピーディーな戦闘が発生します。

- PvEとPvPが融合した新たな戦闘体験

三人称視点（TPS）のアクションをベースに、各ヒーロー固有のスキルを駆使しながら、モンスター討伐による成長要素（PvE）と他チームとの対人戦（PvP）が同時に展開されます。

- 多彩なヒーローと戦略性の高いゲームデザイン

4つのクラス、計14種類のヒーローが登場。単純なエイム精度だけではなく、戦況判断、回避アクション、スキル運用、チーム連携が勝敗を左右します。

- 快適で直感的なプレイ環境

1試合あたり約20分のテンポ感あるゲームプレイを実現。コントローラー操作にも対応しており、今後はPCとコンソール間でのクロスプレイ機能実装も予定しています。

●プレイヤーと共にゲームを創る「オープンディベロップメント」

『Project ZETA』では、開発初期段階からプレイヤーの意見を取り入れながらゲームを進化させていく“オープンディベロップメント”方式を採用しています。

今回のグローバルプレイテストを通じて世界中のプレイヤーからプレイデータやフィードバックを収集し、ゲームバランスの改善や今後の開発に反映していく予定です。

■NIRVANANA Studio 代表 キム・ナムソク氏のコメント

「韓国や中国に続き、今回初めて日本、北米、欧州を含む世界中のプレイヤーの皆さんに実際にプレイしていただけることを大変楽しみにしています。世界各地域から寄せられるフィードバックをもとに、皆さんと共に『Project ZETA』をさらに進化させていきたいと考えています。」

『Project ZETA』は、2026年後半のグローバルアーリーアクセス配信開始を目標に現在開発を進めています。

今回のグローバルプレイテストに関する詳細や最新情報については、公式サイト、Steamストアページ、および公式Discordをご確認ください。

『Project ZETA』公式ホームページ:https://krafton-jp.com/3QBWeQI

『Project ZETA』Steamストアページ：https://krafton-jp.com/4eeITFJ

『Project ZETA』公式Discord:https://krafton-jp.com/4otOFs4

■ NIRVANANA Studioについて

「NIRVANANA Studio」（너바나나 스튜디오）は、2022年に設立されたゲーム開発スタジオです。

「無限の笑顔とその先へ（Destination set to infinite smiles & beyond）」をビジョンに掲げ、世界中のプレイヤーへ新たなゲーム体験を届けることを目指しています。

グローバルヒットタイトル『Eternal Return』を手掛けたキム・ナムソク氏を中心に業界経験豊富な開発メンバーが集結しており、その高い開発力が評価され、Altos Ventures、Han River Partners、Smilegate InvestmentなどからシリーズA投資を受けています

■KRAFTON、Inc.について

韓国に本社を置くKRAFTON, Inc.は、差別化されたクリエイティブを持つグローバル開発スタジオと独自の楽しさを備えたゲームを制作すると同時に、潜在力のあるゲームIPを発掘し、世界中にパブリッシングしています。予想を超える大胆な想像力と技術によって、世界中のゲームファンにとって忘れられない世界を創り出すため、果敢な挑戦を続けています。

2007年に設立されたKRAFTONは、「PUBG STUDIOS」、「Striking Distance Studios」、「Unknown Worlds」、「Neon Giant」、「KRAFTON Montreal Studio」、「Bluehole Studio」、「RisingWings」、「5minlab」、「Dreamotion」、「ReLU Games」、「Flyway Games」、「Tango Gameworks」、「inZOI Studio」、「JOFSOFT」、「Eleventh Hour Games」、「OmniCraft Labs」、「Olivetree Games」、「Loonshot Games」、「9B STUDIO」等のクリエイティブスタジオで構成されています。

各スタジオは、継続的な挑戦と新たな技術を通じてゲームの楽しさを革新し、より多くのファンに愛されるためにプラットフォームとサービスを拡張しています。

KRAFTONは、『PUBG: BATTLEGROUNDS』、『PUBG MOBILE』、『inZOI』、『MIMESIS』、『Hi-Fi RUSH』、『Dinkum』、『TERA』、『My Little Puppy』等様々なゲームを開発およびパブリッシングしています。

「Pioneer the Undiscovered」というスローガンのもと、KRAFTONはファン中心の思考とグローバルな感覚を基盤に、新たなジャンルと技術領域を開拓し、AIをはじめとする技術力を拡張しながら、ゲーム産業の未来の可能性を拡げていきます。

詳細はhttps://krafton-jp.com/3EPy5Ap をご覧ください。

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