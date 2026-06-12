ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ：NTAP）は、Cisco（NASDAQ: CSCO）との協業を拡大し、企業の多層防御（Defense-in-Depth）戦略の強化を支援することを発表しました。



NetApp Intelligent Data Infrastructureと高度な分析および可観測性（Observability）機能を組み合わせることで、NetAppとSplunkはストレージおよびインフラの健全性に関するリアルタイムで詳細な可視化を提供します。これにより、運用データを実用的なインサイトへと変換し、信頼性、セキュリティ、ビジネス成果の向上に貢献します。

今回、NetApp Splunk Security Orchestration, Automation, and Response（SOAR）の新たなプレイブックにより協業を拡大し、両社は共同顧客がランサムウェア攻撃をストレージ層で封じ込め、データ損失を最小化できるよう支援します。これにより、サイバー攻撃の被害範囲を抑えつつ、復旧の迅速化とコスト削減を実現します。



NetAppのプラットフォーム担当シニア バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるSandeep Singhは、次のように述べています。

「AIの進展によりサイバー攻撃の速度と巧妙さは増しており、対応できる時間はこれまで以上に短くなっています。ランサムウェアのコストと影響を抑えるためには、脅威を検知した瞬間に対応する必要があり、そのためにはデータが存在するストレージ層までセキュリティ自動化を拡張することが不可欠です。世界で最もセキュアなストレージを提供する企業として、NetAppはストレージを多層防御戦略の中核として機能させることができます。Ciscoとの協業により、Splunk SOARのワークフローがNetApp ONTAP(R)上のデータに直接アクションを実行できるようになり、多層防御戦略をよりシンプルかつ効果的に実現します」



顧客が必要とするレジリエンスと柔軟性を提供するため、CiscoとNetAppはNetApp Splunk SOARプレイブックを提供します。Splunk Enterprise SecurityはすでにNetAppのランサムウェア耐性機能と統合されており、データ層から分析情報を収集することで、インシデントのトリアージと優先順位付けを強化しています。今回の新プレイブックにより、Splunk SOARのユーザーはこれらのシグナルに加え、他のソリューションからのシグナルも活用して、インシデント対応アクションをNetApp ONTAPストレージ上で自動的に実行できるようになります



具体的な対応として、疑わしいユーザーのブロック、データのスナップショット取得、データボリュームのオフライン化などが含まれ、さらなる感染拡大を防止します。これにより顧客は、ランサムウェア攻撃の封じ込めとストレージ層でのデータ損失抑制をより効果的に実現できます。また、多層防御戦略の一部として活用することで、セキュリティチームとストレージチームの連携強化にも寄与します。



NetApp Splunk SOARプレイブックによるサイバー脅威への対応および復旧の自動化は、平均封じ込め時間（MTTC：Mean Time to Contain）などの指標を改善し、データ保護に必要な手作業や専門スキルの負担を軽減します。その結果、NetAppとCiscoは企業がサイバーレジリエンスをより迅速かつ効率的に実現できるよう支援します。



CiscoのSplunk Security担当グループ バイスプレジデントであるDavid Dalling氏は次のように述べています。

「効果的なセキュリティ戦略には、データ層を含むテクノロジースタック全体にわたる可視化とアクションが不可欠です。新たなNetApp Splunk SOARプレイブックにより、ONTAPストレージはセキュリティ エコシステムの積極的な構成要素となり、企業データを直接標的とする脅威の封じ込めが可能になります。NetAppストレージをSplunk SOARのワークフローに統合することで、セキュリティとストレージのチームがよりシームレスに連携し、迅速かつ確実にインシデント対応を行えるようになります」



NetAppの最高商務責任者（CCO）であるDallas Olsonは、次のように述べています。

「SplunkとNetAppのパートナーシップは、ストレージとセキュリティチームの運用を結びつけることで、顧客がより安全かつ効率的にビジネスを運営することを支援しています。環境全体の状況をリアルタイムで可視化することで、NetAppとSplunkは企業が障害の影響を最小化し、パフォーマンスを最適化して、データを基にした明確なビジネス成果の創出を可能にします」



NetApp Splunk SOARプレイブックは、現在SplunkBase(https://splunkbase.splunk.com/)からダウンロード可能です。



NetAppについて

NetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。

その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォーム です。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data EngineやAFXによる自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。

NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。

NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。



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