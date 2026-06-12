【2026/6/29(月)開催】「『不動産業ビジョン2030』のその先へ」にGOGEN代表取締役CEO 和田浩明が登壇

GOGEN株式会社

不動産売買のハブ「レリーズ」シリーズを提供するGOGEN株式会社（本社：東京都港区）の代表取締役CEO 和田 浩明が、2026年6月29日（月）に株式会社住宅新報が主催するハイブリッドセミナー「『不動産業ビジョン2030』のその先へ ～生成AI時代に、不動産会社はどう変わるか～」に登壇することをお知らせいたします 。

■ 講演内容：「AI進化の現状と、不動産業界における可能性」

現在、不動産業界においてAIの活用は一過性のトレンドに留まらず、実務のあり方を根本から変える技術として急速に社会実装が進んでいます。当社はこれまで、デジタルと生成AIを活用した不動産取引支援プラットフォームを展開し、業界のDXを推進してまいりました。これらの知見を踏まえて、最先端のAI技術が不動産売買の手続きや営業活動にどのような変革をもたらすのかをわかりやすく解説します。

■ 弊社登壇プログラム詳細

時間： 14:05～14:20（第2部 協賛社講演２.）

テーマ：「AI進化の現状と、不動産業界における可能性」

登壇者： GOGEN株式会社 代表取締役CEO 和田 浩明

■ 開催概要

イベント名：「不動産業ビジョン2030」のその先へ ～生成AI時代に、不動産会社はどう変わるか～

開催日時：2026年6月29日（月）13:00～17:45

開催形式：会場＆オンライン開催（ハイブリッドセミナー）

会場：主婦会館プラザエフ（東京都千代田区六番町15番地）

参加費：無料

主催：株式会社 住宅新報

後援：一般社団法人 不動産協会／一般社団法人 全国住宅産業協会

お申し込み：こちらのURL(https://www.jutaku-s.com/page/id/687?utm_source=x&utm_medium=social#dxlp-form)よりお申し込みください

【GOGEN株式会社について】

社名：GOGEN株式会社

代表者：和田 浩明

所在地：東京都港区赤坂4丁目8-20 Grandir赤坂見附 2F

創業：2022年2月

事業内容：不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」の企画・設計・開発・販売・運用

上記プラットフォームと連携するプロダクトおよびサービスの開発・販売・運用

コンサルティング業務

会社HP：http://gogen.jp

【不動産売買支援ハブ「レリーズプラットフォーム」について】

レリーズプラットフォームは、契約や書類のやり取り、スケジュール調整といった、不動産売買に係る膨大で煩雑な手続きや情報管理をデジタル化するサービスです。これにより、不動産事業者の業務効率化の大幅な向上と、専用の「マイページ」を通じたエンドユーザーの体験革新を実現します。さらに、顧客情報・取引情報などのデータを、決済や住宅ローン、火災保険などの各種手続きに連携・活用することで、取引全体の滑らかさを飛躍的に向上させます。売買が完了した後も、マイページを通じたエンドユーザーと事業者の継続的なコミュニケーションを支援し、購入後のアフターフォローや、リフォーム、売却相談など、事業者の新たな取引機会の創出にも寄与します。

レリーズプラットフォーム HP：https://release.estate

【本件に関する報道関係者お問合せ】

GOGEN PR事務局 担当：織田・澤 ・熊倉

TEL：03-6773-9371

E-mail：pr@gogen.jp